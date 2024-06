Alberto Herrera, testigo de los nervios de miles de jóvenes antes de EBAU: "Un examen menos"

Casi 300.000 alumnos de toda España se enfrentarán en los próximos días a los exámenes de la EBAU, que servirá la puerta de entrada a sus futuros profesionales. Este martes, Alberto Herrera ha sido testigo de los nervios de muchos de ellos en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, donde los jóvenes sevillanos han hecho ya el examen de Lengua y Literatura y se preparan para los de Historia o Filosofía.

La Facultad de la Universidad de Sevilla es "una de las 23 sedes en la que hoy empieza la selectividad", pero lo hará en los próximos días en otras comunidades como Canarias, Cantabria, Castilla y León, Murcia o País Vasco. "Esta imagen es brutal", ha señalado Alberto. Allí ha recogido las desclaraciones de Mario, quien con la camiseta del Betis, ha admitido en 'Herrera en COPE' que el examen de Lengua "ha ido bastante bien".

"Han entrado un par de cosas que no me esperaba, me lo he inventado. Se ha hecho lo que se ha podido, un examen menos", ha explicado. Espera sacar entre un 7,5 y 8, y ha confesado que le gustaría estudiar Enfermería o Podología.

Javier también ha dicho que le ha salido "bastante bien" y hará el examen de Filosofía. "Lo que mejor llevo preparado es Santo tomas de Aquino y las completas de Descartes y Platón", aunque no le gustaría que entrara Kant "porque nadie se lo ha estudiado, teóricamente es el más difícil y la gente siempre lo descarta".

A Pepe también le ha salido "bastante bien" y eso espera que ocurra también con Filosofía.