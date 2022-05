Alberto Herrera confiesa por qué Carlos Herrera le echaba la bronca en casa: "Se cogía unos rebotes..."

Alberto Herrera colabora habitualmente con su padre, Carlos Herrera, en el programa líder de la radio durante el prime time en España. Es por eso por lo que no es extraño escuchar algunas de las historias o anécdotas más íntimas de la familia Herrera, donde el pequeño del clan explica algunas curiosidades junto con su padre mientras se encuentran en directo.

Las broncas de Carlos Herrera a Alberto Herrera

"A mí no ha hecho falta que me hayan pegado nunca", ha querido aclarar Alberto Herrera en el momento en el que el resto de colaboradores recordaban cómo eran las broncas que sus respectivos padres les echaban, "porque solo con la mirada de mi padre, además a lo lejos...", ha remarcado el hijo de Carlos Herrera que relataba así cómo actuaba su padre cuando el pequeño se había metido en problemas.

Pero el motivo por el que más broncas se ha podido llevar Alberto Herrera es, precisamente, uno de los más curiosos, tal y como él mismo ha relatado en directo en 'Herrera en COPE': "A mí me echaban broncas, no por traer 'cates', que también, pero fundamentalmente por beber leche por la noche, ahí me caían broncas bastante gordas", ha explicado para sorpresa del resto de contertulios del programa. "Y si ya por lo que fuera, yendo al cuarto se me caía un poquito de leche, imagínate", ha recordado el hijo del presentador del programa, quien ha provocado que el resto de participantes en la tertulia acabasen riendo ante lo insólito de la anécdota.





Lejos de quedar satisfecha la curiosidad del resto de colaboradores, Alberto Herrera se ha visto obligado a explicar este curioso motivo que hacía enfadar a Carlos Herrera en su propia casa y con el comportamiento de sus hijos: "Mi padre siempre se ha quejado muchísimo de que hubiese lácteos en casa. Nosotros éramos niños en edad de crecimiento y quieras o no, un poquito de lácteo le viene bien al niño en edad de crecimiento", se ha defendido ante su propio padre, que en ese momento le podía escuchar perfectamente.

"Se cogía unos rebotes tremendos y ya cuando cogía yo el vaso de leche para irme a la cama, no te puedes imaginar", ha terminado por relatar Alberto Herrera, al que, acto seguido, María José Navarro le ha querido añadir, con cierta ironía: "Todo por sus hijos, siempre".

Alberto Herrera explica el "problema" que tendrá con Carlos Herrera en su boda

Alberto Herrera quiso comentar hace unos días en 'Herrera en COPE' un curioso dato, fruto de un estudio elaborado por científicos: "Según la ciencia, solo el 48 por ciento de los que consideramos amigos permanecerá a nuestro lado, transcurridos siete años", un dato que generó un breve debate entre los contertulios del programa, pero que, sobre todo, terminó con una confesión del mismo Alberto sobre su futura boda, en cuanto esta llegase a producirse.

"¿Siete años sin hablar con ellos?": Es lo que se preguntaba Alberto Herrera, a quien Jon Uriarte le aclaró que él cree que el estudio se refiere a "siete años desde que les conoces". Alberto Herrera, atónito por el dato, planteaba: "Y llega un momento en el que ya, fuera", algo que Uriarte confirmaba, según su propia interpretación del estudio sobre la amistad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Aun así, Jon Uriarte aprovechó para poner un ejemplo en el que este tipo de estudios tiene una clara aplicación: las bodas. "Esto, cuando organices tu boda, vas a tenerlo claro que, los que son muy amiguitos ahora, cuando te cases, igual resulta que ya no tienen nada que ver contigo y otros nuevos llegan", reflexionaba, ante lo que el hijo de Carlos Herrera, que tenía claro lo que le espera, le explicó cuál cree que será su situación cuando llegue el momento:

"Si el problema de mi boda no es a la gente a la que tengo que invitar yo. Es a los amigos de mi padre a los que tengo que invitar. Que mi padre tiene muchos más invitados que yo, para mi boda", confesó, provocando así las risas de los colaboradores y contertulios de 'Herrera en COPE', quienes conocen mejor que nadie a Carlos Herrera, quien llegado el momento, pondrá en un aprieto a su hijo cuando decida pasar por el altar.

Te puede interesar: