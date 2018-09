Rivera: "El sanchismo está limpiando la imagen del nacionalismo y del populismo"

El presidente de Ciudadanos Albert Rivera ha asegurado que "estamos ante una legislatura agotada" y aboga por convocar elecciones para que sean los españoles "y no Torra o Iglesias" quienes elijan al nuevo presidente del Gobierno. En una entrevista este jueves en 'Herrera en COPE' trufada de críticas hacia Pedro Sánchez, el líder de la formación naranja ha criticado que el jefe del Ejecutivo quiera sortear con argucias el probable veto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Senado. "Se están saltando 14 sentencias del TC, algunas de ellas ganadas en el pasado por el PSOE frente al PP. Un pacto de Estado contra la violencia machista no puede ser usado para cargarse el Senado. Cs va a dar la batalla. Los diputados tenemos derecho a enmienda, y Sánchez nos ha dejado sin posibilidad de enmendar los presupuestos. Si la Mesa de Justicia no atiende nuestra petición, la llevaremos a la Mesa del Congreso. Y ya adelanto que no vamos a permitir un fraude. La democracia es previa a Sánchez y hay que cuidarla", ha asegurado.

Sobre la polémica tesis doctoral del presidente, el líder de Ciudadanos ve claro que algo ocultaba Sánchez cuando no hacía público su trabajo. "Antes de mi pregunta parlamentaria, poca gente había advertido de que Sánchez estaba ocultando su tesis doctoral. Qué extraño que alguien haga una tesis doctoral y la oculte, ¿verdad? Pues será porque es un bodrio o es un plagio. Puede que en este caso sean ambas cosas. ¿Qué pensarán muchos estudiantes que hacen un gran esfuerzo por pagarse una carrera o un máster y ven a su presidente haciendo trampas y cogiendo atajos? Cuando los tres diarios más importantes y un grupo de la oposición piden explicaciones, no se puede amenazar. Y eso es lo que ha hecho Sánchez El tiempo corre en su contra. Se le acaba el tiempo al ritmo que pierde su credibilidad".

Carlos Herrera entrevista al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre asuntos de actualidad como los aforamientos, la tesis de Pedro Sánchez, Cataluña y el "agotamiento" del Gobierno.

Rivera también ha arremetido contra los independentistas y el apoyo que recibe Sánchez de ello. "Cualquier gobierno fuerte y firme, rompería cualquier lazo con ellos. Pero Sánchez admitió en sede parlamentaria el recuento del golpe del 1-O. Sánchez se ha entregado a los separatistas y eso es malo para España. No se puede gobernar España con quien quiere liquidar España. Eso lo entiende hasta un niño". Para Rivera, el nacionalismo "se ha quitado la careta", pero si seguimos cediendo ante ellos, "se cargan España". "Me da vergüenza que algunos celebren la sedición. Yo quiero recordar que encima del coche destrozado de la Policía estaba un reportero de TV3. Y cuando eso ocurre, tenemos un problema. Se ha admitido con normalidad que la Generalitat vaya contra el Estado. Torra no es un aliado del Estado, es un adversario. El sanchismo, esa corriente vacía de ideas pero cargada de voluntad de poder, está limpiando la imagen del nacionalismo, del populismo y echa por tierra los consensos constitucionalistas", ha dicho de forma tajante.

Por último, Rivera ha vuelto a pedir que se eliminen los aforamientos para todos. "Tenemos un problema: el CGPJ está politizado en sus nombramientos y los aforamientos son anacrónicos en pleno siglo XXI. Tenemos que quitarlos, pero no con la fórmula que quiere Sánchez, porque no afecta a los casos de corrupción. ¿De verdad cree el presidente que los ciudadanos quieren que no haya aforamientos pero que se protejan los casos de corrupción en un tribunal especial? La propuesta ha sido un fiasco y hasta los suyos se han dado cuenta", ha concluido.