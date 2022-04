Adiós a las mascarillas en interiores: "El miedo sigue vigente, pero queremos respirar tranquilos"

Después de 700 días con las mascarillas tapando la mitad de nuestra cara, hoy ya podemos decirles adiós. Aunque con algunas excepciones, según ha publicado el BOE. Los lugares en los que sigue siendo obligatorio el uso constante de mascarilla son los centros sanitarios (farmacias, hospitales y consultas médicas) y en el transporte público. La duda que se ha generado en muchas personas es si en sus trabajos tienen que seguir poniéndosela. Esta decisión depende de lo que considere mejor la empresa para sus trabajadores.

Mercedes, dueña de una peluquería en Madrid afirma que ha habido un consenso entre todas las trabajadoras y van a seguir portando la mascarilla dentro de su lugar de trabajo. El motivo se basa en que no mantienen la distancia de seguridad (un metro y medio) con los clientes y quieren ser cuidadosas con el virus. Ellas no quieren obligar a ninguna persona que acuda a cuidarse el pelo a llevar la mascarilla, ya que lo consideran una decisión personal, pero sí dicen: "nosotras continuaremos con las medidas de seguridad". Curiosamente, los clientes que han acudido hoy también llevaban sus mascarillas puestas y no han decidido quitársela en ningún momento.

Aún persiste el miedo

En el caso de los clientes varones que quieren retocarse la barba, solo han prescindido de su tapabocas mientras se les hacía el tratamiento, pero inmediatamente después se la han vuelto a colocar en su sitio hasta que han salido del establecimiento. Varios clientes de la peluquería han afirmado que todavía tienen miedo de quitársela, ya que la pandemia ha dejado un gran impacto en muchos de ellos, debido a la pérdida de algún familiar o amigo. Por ello, se sienten más seguros con una mascarilla que les proteja frente al virus que tantas muertes ha causado en todo el mundo.

Por otro lado está el caso opuesto. En un bar de Sevilla los camareros hoy ya no han atendido a sus clientes con el cubrebocas puesto. Argumentan que quieren respirar tranquilos y que, después de tanto tiempo, si las autoridades han tomado esta decisión es porque la ven segura. Entre todos los trabajadores han decidido que quienes quisiesen, podrían prescindir de llevar su mascarilla en el horario laboral. Así que hoy han vuelto a sentirse como en la "antigua normalidad". Quieren que el ir sin mascarilla se vuelva un hábito normal, puesto que aseguran que en algún momento "tendremos que aprender a vivir con el virus".

El virus no ha desaparecido

También afirman que ya se sabía que llegaría el día en el que nos tuviésemos que desprender del que se ha convertido en nuestro compañero facial. Se reían mientras comentaban que "muchas personas se nos acercan y no nos reconocen sin las mascarillas porque solo nos han conocido con ellas". No obstante, el miedo sigue vigente entre los trabajadores que han decidido olvidarse de los tapabocas, "pero intentamos llevarlo lo mejor posible", explican los camareros.

Sin embargo, que esta restricción haya sido eliminada, no implica que la pandemia haya acabado. Las cifras actuales son de 300 pacientes ingresados en la UCI por la infección del coronavirus. A pesar de haber llegado el fin de las mascarillas, sigue siendo de gran importancia continuar con las investigaciones científicas para encontrar un tratamiento, así como mantener ciertas medidas de seguridad que nos ayuden a prevenir los contagios. Estas serían el lavado y desinfectado de manos frecuente y la distancia de seguridad.