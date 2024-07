La actriz Toni Acosta revela si participaría en una nueva película de Torrente dirigida por Santiago Segura

Después de una larga carrera en escenarios de teatro y también en la pantalla, Toni Acosta continúa hoy en día presentándose a castings. La actriz ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablarnos de su última película, 'Padre no hay más que uno 4'.

Acosta interpreta a Marisa en la película, madre de dos hijos. Su hija se quiere casar con Ocho, un personaje de la película. El personaje vive esto con agobio y ya viéndose como una abuela.

La importancia de la figura materna en una familia es una cuestión que Toni considera de gran relevancia desde el punto de vista profesional en la película como desde su vivencia personal. "La conciliación son los padres", afirma Toni al respecto de la importancia de las figuras paternas.





La importancia de Santiago Segura en el guion

A la hora de escribir el guion de la película, Santiago Segura asume el protagonismo máximo. Escribe el guion, lo dirige, lo protagoniza y lo produce. "Lleva toda esa responsabilidad con una naturalidad que me impresiona", afirma Acosta al respecto. "Si hay buen rollo, el público lo percibe", defiende a la hora de afrontar un rodaje.

"Los chavales se esfuerzan mucho para estar a la altura de una cuarta entrega", considera sobre el elenco de actores jóvenes de la película. En el rodaje, Santiago Segura le 'deja' a los niños a cargo en el transcurso.

Más allá de este próximo estreno, 'Torrente 6' podría ser una de las próximas entregas de Santiago Segura. Toni Acosta asegura que "yo firmo hoy, si me pones el contrato delante lo firmo ya", sobre la posibilidad de participar en dicha película. "Me encantaría estar en Torrente, haciendo una cosa muy diferente a lo que hago en 'Padre no hay más que uno'", subraya.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No se sabe del todo como sería recibida entre el público una posible nueva entrega de Torrente, pero lo que sí confirma Toni Acosta es que "Torrente 1 hoy sería imposible, ya que se salta todos los límites del humor", "Si se estrena, peta Twitter", reafirma.

"La gente quiere un Torrente con su esencia", incide Acosta al ser preguntada sobre una nueva entrega que retome el Torrente auténtico. El teatro es la otra gran pasión de Acosta, un mundo donde las grandes actrices americanas son las grandes referentes. "Es un camino por el que sí que voy a seguir".

Los estrenos de la semana

Más allá de esta entrevista, Alberto Herrera y Jerónimo José Martín nos hablan, en 'Herrera en COPE', acerca de las últimas novedades de la gran pantalla que están disponibles para el espectador. 'Fly me to the moon' es el primer título que recomiendan a la audiencia. La carrera espacial y la misión a la luna es la temática principal de esta obra.

La película históricamente coincide con el gobierno de John F. Kennedy. Se manda a una publicista a la NASA, interpretada por Scarlett Johansson. A su vez, también forma parte del elenco el actor americano, Channing Tatum. El personaje principal tiene una vida oculta que se va desvelando poco a poco durante el trascurso de la película.

'The Bikeraiders', es el segundo título recomendado, protagonizada por Austin Butler, Tom Hardy y Joddy Commer. La obra tiene su origen en un libro de Danny Lion de 1967. Este libro lo conforman diferentes entrevistas a moteros y podría ser similar a un docudrama. Dirigida por Jeff Nichols.