'ABC': "Sánchez huye hacia adelante"

Pedro Sánchez logra ser portada en varios diarios nacionales aunque la propuesta de laboratorio de los aforamientos tiene recorrido dispar. 'El País' dice que el Presidente propone eliminar el aforamiento para delitos ajenos a la política. 'ABC' es contundente en portada: Sánchez huye hacia adelante. Sánchez idea una reforma de la Constitución para tapar su tesis doctoral resume 'El Mundo'. Por lo demás, lo que de verdad afecta, el impuestazo que se prepara con lo dicho ayer aquí por la ministra de hacienda y que pasa a limpio la razón: las rentas de más de 140.000 euros pagarán un 52% de IRPF. Leo en la portada de 'El Mundo' que el momento es ideal para subir impuesto, palabra de la ministra de Economía, Calviño. Por lo demás la prensa recoge como una vez más la justicia belga ignora a la española, no entregará al rapero Valtònyc y un último asunto para el café: Exteriores no reclamará la soberanía de Gibraltar en el acuerdo final sobre el Brexit.

Hasta 'El País' es crítico moderadamente esta mañana y coincide con varios editoriales en una idea: no se puede manosear la Constitución con propuestas pensadas para capear el temporal. Dice el país que la idea responde a un juego político de corto alcance, no se quiere atender una demanda que los ciudadanos ven bastante lógica y el Presidente sólo pretende servirse de estas refriegas con fines electorales. Bella música de regeneración dice 'El Mundo' que sólo esconde burdo tacticismo, usar la Constitución como señuelo. Viajar en Falcón a un concierto de Rock fue una metáfora concentrada de un estilo de ejercer el poder. Que sí que hay muchos aforados en España reconoce 'ABC', pero reducirlos es un debate complejo, lo contrario de la política de brocha gorda de este gobierno. Un gobierno, resume Ignacio Camacho en su columna dispuesto a cambiar la Constitución para armar un poco de ruido. Eso sí, desparpajo no le falta a este gobierno. Pocos se atreven a hacer un gran acto para celebrar cien días. Luis Ventoso pronostica que acabaremos celebrando el primer tapón de Sánchez en el Estudiantes. Y Rosa Belmonte apostilla: esto más cortinas de humos, parece que son cortinas de hunos. Lo último lo de la mezquita de Córdoba. Escribe Rosa: estos señores van a pasar de quemar iglesias a robarlas. Es un avance.

En 'El Mundo', el responsable de comunicación de PlagScan, el software que uso el equipo del presidente Sánchez para demostrar que no había plagiado su tesis, asegura que el porcentaje de plagio que a ellos les sale es el 21% y no del 0,96%. 'Ok diario' publica hoy que Sánchez también plagió en su tesis un powerpoint que el ministro Sebastián usó en actos en Estados Unidos. 'ABC' cuenta que la comisión de doctorado de la Universidad Camilo José Cela debió tumbar el tribunal de la tesis de Sánchez. Digamos que el resto sigue más o menos la consigna de pasar pantalla. Eso sí en los columnistas, la tesis de Sánchez seguirá dando juego.

Vicente Lozano escribe en 'El Mundo' que lo de Sánchez y también lo de Casado, tienen un camino común. Buscar atajos, aprovechar las amistades y no esforzarse más de lo imprescindible.

En los libros de texto de Cataluña, en el libro de Sociales de la editorial Barcanova para alumnos de cuarto de la ESO, chavales de 16 años se lee que la Asamblea Nacional Catalana es “una organización popular, plural y democrática”. El PP “al no respetar la voluntad ciudadana y recurrir el Estatuto Catalán ante el Tribunal Constitucional, quien desencadenó el procés soberanista. Es un sólo un ejemplo de los varios que trae esta mañana 'El Mundo' junto a la respuesta de la ministra Celaá. El informe no tiene rigor y por tanto no se va a hacer público. O sea al cajón. Cuenta también que Ciudadanos dará batalla con esto en el Congreso y que el PP reconoce que no hizo nada en su momento y ahora Casado asegura que estudiará que las competencias de Educación estén centralizadas en el Estado.

Básicamente los periódicos recuerdan que ya queda menos para que los británicos salgan de la Unión Europea, en marzo el año que viene, que se está en la recta final de las negociaciones y que ahí España, su gobierno, dice 'La Razón', ha decidido renunciar a reclamar la soberanía de Gibraltar en el Brexit. Esta tarde Borrell viaja a La Línea para reunirse con los alcaldes del Campo de Gibraltar. Explica Marisa Cruz en 'El Mundo' que la postura del gobiernos es que la negociación del Brexit no es el marco para reclamar la soberanía de Gibraltar y prefiere centrarse en conseguir mejores condiciones para los trabajadores que cruzan la verja y más compromiso en la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando.