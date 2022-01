Sergio Barbosa: "A Yolanda Díaz se la ve algo más seria, como más apurada de lo habitual"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este viernes 28 de enero de 2022.

Tenemos aCarlos Herrera, inmerso en algún que otro asunto interesante, de esos de los que el jefe dará debida cuenta cuando llegue el momento. Así que hoy hemos abierto nosotros la persiana de este su programa en el que, la verdad, uno no sabe muy bien dónde acudir primeroporque, ciertamente, aburrirse no se aburre uno.





ARRANCA LA CAMPAÑA ELECTORAL EN CASTILLA Y LEÓN





Por no faltar, no nos falta ya ni una campaña electoral. Porque, desde esta pasada noche, en Castilla y León ya están de campaña, que es curioso porque la mitad de los partidos han comenzado la campaña sin haber publicado ni siquiera su programa electoral. Que es verdad que muchos dirán que para lo que sirven los programas, que tampoco nos viene de ahí, pero, hombre, no deja de ser llamativo.