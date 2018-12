Marín: El cambio ha llegado a Andalucía por la puerta grande

Tiempo de lectura: 1



Bueno, y también les señalaba que curiosamente aquellos que decían que esto era insoportable y aquellos que decían que no creían que eso debiera continuar, también decían que iban a votar a los mismos. Incluso ayer cuando Narciso Michavila de GAD3 nos presentó el trabajo que había realizado para 'ABC', trabajo en el que ya alertaba de que el Partido Socialista estaba perdiendo muchos votos y podía, incluso, darse el vuelco, yo les aseguraba que me extrañaba que el Partido Socialista no tuvieran voto oculto y que cuando se supiera el recuento del 70% primero, seguramente saldría la vieja tradición de arrimarse al calor de la Junta de Andalucía que han tenido, ha tenido buena parte del parque votante andaluz.

Sin embargo, puede ser para no creerlo. Después de todos los días advirtiendo esta situación se produjo el vuelco. Ayer puede decirse que se dio el banderazo a un nuevo tiempo político en Andalucía. Eso sí, con bastantes paradojas que ahora voy a intentar explicarle.