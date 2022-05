Herrera: “Sánchez va contra la Jefatura del Estado. Para que él sobreviva tiene que perecer todo lo demás”

Hoy la prensa sanchista, el diario 'El País' confirma lo que ya sabíamos, lo que veníamos contando en este programa desde hacía días, que es Moncloa la que ha vetado que Juan Carlos I pueda dormir en su casa, en la Zarzuela; y la Casa del Rey ha asumido esa decisión. Un hombre que está judicialmente limpio de polvo y paja y que tiene que aguantar, además, el vómito de insultos de todas estas mamarrachadas de individuos, Echeniques, Irenes Montero..., que lo que les molesta es que viva, no que esté o que venga… no, no, ¡es que viva!, simplemente.

Hoy señala ABC que durante su reinado se generó para España un impacto económico de 62.000 millones de euros gracias a sus viajes y gestiones internacionales. Bueno, pues parece que se va a ir a las regatas en Sangenjo, Sanxenxo, y que afortunadamente hay gente sensata que espera al Rey este fin de semana para participar en esas regatas y que para ellos es un orgullo tenerle ahí, el alcalde por ejemplo.