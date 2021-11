Herrera: «¿Quién tiene la responsabilidad de obligar al Gobierno catalán a cumplir la sentencia del Supremo?»

Ya son las 8.00 de la mañana, las 7.00 en Canarias de un jueves que hace el número 25 de los días en noviembre, que ya prácticamente clausura este año que hace el 21 del siglo correspondiente. Estamos en BESTINVER ,en Madrid, en estos expertos en ahorros e inversión. Hay un dato que me daban estos señores hace un momento que bueno, no me ha llenado de perplejidad, pero sí de una cierta sorpresa. Fíjense ustedes, hay altas tasas de ahorro, la renta disponible ha disminuido -tengo entendido que en torno a un 3%, un 3 y algo más-, sin embargo el ahorro de los hogares españoles ha subido casi 9 puntos y, ¿qué es lo que está ocurriendo?, que hay algunos que dicen a ver si viene otro bicho, vamos a ver si alguna emergencia nos deja con la calle para correr y tercero, vamos a ayudar a la familia, especialmente, a los hijos y aumenta la ahorro. Bueno, el ahorro para que su dinero sea rentable, el dinero tiene que trabajar y para que trabaje tiene que trabajar en manos de expertos, en manos de quienes saben, con prudencia, con mucho conocimiento, dónde invertir el dinero. Para eso está BESTINVER. Ahora hablaremos de eso sí les parece, a lo largo de esta mañana en un par de ocasiones.