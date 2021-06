Herrera: “¿Qué prometieron PSOE y Podemos en la oposición cuando había subido la luz con Rajoy un 4%?”

Ya está aquí el 1 de junio, el 1 de junio que da paso a un mes en el que si las cosas se relajan, dicen algunos o empiezan algunos a decir que podríamos dejar la mascarilla tal vez a finales de este mes o en el mes de julio, pero si las cosas se relajan. Por ahora, se relejan pero no a la velocidad que a lo mejor creíamos que se iba a relajar, es verdad que las vacunas están haciendo su trabajo, llegan muchas vacunas esta semana y este mes se rompen los récords de vacunación y podemos estar ante una expectativa sin mascarilla, tal vez, en el mes de julio. Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos siendo bastante prudentes. No hay no hay más mala suerte que en el momento en el que está bajando la pandemia contagiarse y además de contagiarse enfermar, ya es de ser desgraciado. O sea que por favor, prudencia.