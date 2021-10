Herrera: «El PSOE juega a ir minando la Monarquía lo máximo posible para ponérselo difícil a Felipe VI»

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Miren, les confieso que no sé con qué empezar hoy, este jueves 7 de octubre. Si empezar por “limosneitor” Sánchez -la verdad es que Sánchez aparece en casi todo-, por la España de las ocurrencias, de las estupideces -esta España que evidencia que no cabe un solo tonto más en España de los que ya hay-, una superpoblación de tontos. No sé, obligaría, al menos, a elaborar un censo para autoprotegernos los demás, los que hombre, sin ser demasiado listos, no comentemos las estupideces que algunos ponen en marcha en esta España.