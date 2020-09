Herrera, a Illa: «¿No vamos a cerrar Navarra, que tiene más casos que Madrid, por no molestar a Bildu?»

Empezamos semana, es lunes, es 28 de septiembre del 2020, son las 8 de la mañana, es decir, tenemos todos los argumentos fundamentales para ser felices. Se acaba septiembre, veranillo de San Miguel, unos días que no son malos y la actualidad que nos entretiene mucho. Sobre todo la actualidad forzada, no tanto la actualidad per se y la actualidad que viene marcada por la necesidad de parte de la clase política de escribir al dictado y que nosotros escribamos al dictado el orden de las cosas, las cortinas de humo incluidas.