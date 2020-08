Herrera: «Confíe en su país a pesar de la inseguridad que crea estar en manos de unos incompetentes»

¡Cuánto me alegro de saludarles en este final del mes de agosto, que cada vez empieza antes! En la radio, se acordará Ferrari, que está aquí conmigo, empezaban a las 9 de la mañana los programas de la mañana. Antes no es que no hubiera radio, había radio y muy buena, era una radio informativa de matinal, y poco a poco se fue empezando antes y antes y antes porque la gente se levantaba antes y empezaba a trabajar antes y quería información antes y la gente vivía fuera de las grandes ciudades y se acumulaba y se atascaba... Total, a las 6 de la mañana. Y yo no empiezo antes porque no me dejan, que ya me gustaría. Y exactamente lo mismo eso, por el otro lado. Las temporadas radiofónicas empezaban a mitad de noviembre con toda tranquilidad. Ahora, 31 de agosto. Aquí está el tío que, bueno, la verdad, ha estado entre polígonos y ora cosa y la de más allá la semana anterior.