Carlos Herrera: "Una recesión en Alemania puede arrastrar a todos, incluido a España"

Buenos días, Pedrito. Tonino. Presidente. Me dirijo a ti porque sé que estás ahí. No sé si desayunando con limón, correteando por Moncloa, paseando a la perrita, pero sí que estás oyendo la COPE y quiero saludarte efusivamente. Pedrito, buenos días. Te saluda alguno de esos poderes ocultos, tan oculto como para que nos oigan 3 millones de personas todos los días, agentes secretos conspiradores en la sombra.

Bueno, somos tan buenos como tú, Pedrito, protegiendo el teléfono de los servicios secretos de Marruecos o cuidando la economía española. La verdad que un desastre. A mí, créanme, a este pobre 'locutorsito' como decía Deglané, no hay nada que me excite más que saber que me escuchan Sánchez y Baldoví.

No habla, la Conferencia Episcopal, hablo yo. Eso lo primero. Una de las primeras tretas que tiene todo político en horas bajas es hacerse el perseguido. Considerarse una víctima de un oprobioso acoso de los ricos en este caso o de los que agentes secretos y conspiradores. Pero vamos a ver, todo lo que tenemos que decir lo decimos públicamente cada día a las 06:00 de la mañana.

Si no tiene tiempo de escucharlo en directo, en COPE.es te puedes descargar el programa entero. Ayer dijiste en la solemne tribuna del Congreso que el gran problema de la España progresista es la COPE. Y me gustaría saber qué es la España progresista. Porque lo que es la COPE y la prensa de Madrid más o menos sé lo que es.