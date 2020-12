Pilar García Muñiz: "Nuestros mayores tenían que ser los primeros en vacunarse, se lo debíamos"

Es lunes 28 de diciembre. Si hace unos años nos hubieran dicho que un día como estaríamos hablando de la vacunación que ha empezado en España para combatir una pandemia, seguro que hubiéramos pensado que se trataba de esas noticias inventadas que se cuelan siempre en la prensa en el día de los Santos Inocentes.

Pero ojalá fuera eso, una inocentada…

La pandemia, algo que yo creo que nunca hubiéramos imaginado que nos podía pasar, nos ha sorprendido y nos ha golpeado duramente en este año 2020 que está a punto de terminar. Una pandemia que ha dejado casi 50 mil muertos según el Ministerio de Sanidad, 70 mil según las cifras que maneja el Instituto Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística.

Ha sido un año muy duro en el que muchas familias han perdido a un ser querido sin ni siquiera poder despedirse.

Más de la mitad de los fallecidos eran mayores de 80 años y muchos han muerto en las residencias que se han visto especialmente azotadas por el coronavirus.

Por eso tenían que ser ellos los primeros, los mayores y por eso se tenía que empezar a vacunar allí en las residencias.

Se lo debíamos. Ya que no fuimos capaces de protegerlos en la primera ola hay que evitar por todos los medios que les afecten los nuevos contagios.

ARACELI, LA PRIMERA VACUNADA CONTRA LA COVID-19 EN ESPAÑA

Aseguran que tenían nervios, es lógico, nervios a lo desconocido. Pero todos estaban deseando ya ponerse la vacuna que les va a permitir salir del encierro en el que llevan meses y volver a abrazar a sus familias.

La primera ha sidoAraceli , una granadina que nació en 1924, pero que lleva ya 25 años viviendo en Guadalajara. A las 9 y un minuto de la mañana de ayer domingo, Araceli pasaba a la historia de nuestro país.

Vídeo

Era el momento en el que Araceli recibía en la residencia Los Olmos de Guadalajara el pinchazo de la vacuna de Pfizer. Se convertía así en la primera persona en España en ser vacunada contra el coronavirus. Su imagen es portada hoy en todos los periódicos.

La campaña de vacunación comenzaba en ese momento en nuestro país. En Murcia, era Josefa de 83 años la primera en vacunarse en la Región, concretamente en la Residencia de San Pedro del Pinatar.

En Canarias Doria de 84 años, ha sido la primera en vacunarse y lo ha hecho en el Hospital Nuestra Señora de los Dolores, en el municipio de La Laguna, en Tenerife. Le gustas hacer crochet, dice que no estaba nada nerviosa y en cuanto ha recibido el pinchazo ha comenzado a aplaudir, al igual que los demás presentes en la sala.

En Extremadura la vacunación se iniciado en la residencia Rosalba de Mérida con Vicente de 72 años.

Por cierto, se acuerdan que la primera vacunada en el Reino Unido fue una mujer que llevaba una camiseta de Navidad. Pues Vicente llevaba también una camiseta para él especial, pero en su caso de Triana, su grupo preferido. Vicente ha animado a vacunarse a todo el mundo

Pues así podríamos seguir, con Nieves en Galicia, Antonio y Pilar en Andalucía, Javier de la Rioja, Emilia en Aragón o Nicanor en Madrid… Porque en todas las comunidades autónomas ha empezado ya la vacunación, la mayor campaña de vacunación que se ha llevado a cabo en nuestro país.

Vídeo

Además de a los primeros mayores, ayer se empezó también a vacunar a algunos sanitarios: Mónica, auxiliar de enfermería de la residencia Los Olmos de Guadalajara, ha sido la primera de nuestro país.

En Andalucía Fernando, médico de urgencias del Hospital Clínico de Granada no podía contener las lágrimas

El de la Salud también ha sido un colectivo muy castigado por el coronavirus. 108 sanitarios han muerto y casi 93 mil se han contagiado, el 20 por ciento del total. Una cifra mucho más alta que por ejemplo EE. UU., el país con mayor número de contagios del mundo.

Todas estas personas forman parte de los 4 grupos considerados prioritarios, los primeros que se van a vacunar: personas mayores y trabajadores de residencias, sanitarios y personas dependientes con sus cuidadores.

EL PLAN DE VACUNACIÓN EN ESPAÑA

Esta primera fase abarca 12 semanas, hasta finales del mes de marzo. Para entonces se espera vacunar a algo más de dos millones de españoles, aproximadamente un 5% de la población de nuestro país. Para ello, nuestro país recibirá cada semana 350 mil dosis.

Ayer llegaron casi 10 mil para empezar la vacunación, una cantidad simbólica. Y hoy, que debería ser el primer lunes en el que deberíamos recibir esas 350 mil dosis, se ha presentado un problema, Pfizer ha comunicado que esa entrega de vacunas prevista para hoy se retrasa a mañana debido a una "incidencia logística" en la fábrica de Puurs, la fábrica belga donde se produce. Una incidencia que ha afectado a ocho países europeos, entre ellos España, pero que aseguran ya ha sido solucionada.

Vídeo

No se trata de ser pesimista, pero no se puede descartar que haya más contratiempos porque la logística de esta campaña es muy compleja. Por lo que vamos a ver si se cumple el calendario de vacunación que ha anunciado el Gobierno o si su administración va a ser algo más lenta.

Les recuerdo que la vacuna de Pfizer requiere 2 dosis con un intervalo de 21 días. por tanto, a las personas que se vacunaron ayer dentro de tres semanas se les pondrá la segunda dosis y se estima que en los 15 días posteriores ya habrán desarrollado anticuerpos.

A partir de abril, se afrontaría la segunda fase que implicará la vacunación de más grupos de población en nuestro país. El objetivo final es el de alcanzar más del 70% de población vacunada para conseguir la inmunidad de rebaño. Un objetivo, que en el mejor de los casos y si todo va bien, se podría alcanzar en verano. El ministro de Sanidad Salvador Illa nos recuerda que aún nos quedan meses en los que no podemos bajar la guardia.

Nos quedan muchos meses aún en los que debemos seguir llevando la mascarilla, guardando la distancia de seguridad y manteniendo en definitiva todas las cautelas.

La vacuna de Pfizer es la primera de varias que llegarán a nuestro país en los próximos meses. De cumplirse los plazos, la siguiente será la vacuna de Moderna que en principio será aprobada el próximo 6 de enero por la Agencia europea del medicamento Una vacuna que es necesaria para cumplir el objetivo de vacunación marcado para el verano.

Esta semana además en el Reino Unido se podría dar el visto bueno a la de Oxfordque en unos días, el 4 de enero según el periódico The Telegraph, podría empezar ya a administrarse a su población.

Por cierto, si echan un vistazo a cómo han llegado las cajas que contenía la vacuna de Pfizer a otros países de Europa, verán que sólo en el nuestro han llegado con un emblema del gobierno, un macrocartel del Gobierno de España.

No, no llevaba una bandera de España o un símbolo de nuestro país, NO, llevaba impreso y bien grande el logotipo del Gobierno de España. Algo que no han hecho otros países como Francia, Portugal o Alemania, y fíjense si en el país alemán podían sacar pecho que para algo la vacuna se ha desarrollado allí.

Con la vacuna llega la esperanza, pero al mismo tiempo ha llegado otro motivo de preocupación. Y es que este fin de semana ya se ha confirmado que la mutación del virus que ha obligado a confinar el Reino Unido ha llegado ya también a España, al igual que a otros países como Francia, Alemania o Italia. Hay cuatro personas contagiadas en Madrid y tres en observación. Esta nueva variante del virus, mucho más contagiosa, y el efecto de las Navidades, hacen que muchos expertos hablen de una inevitable tercera ola que tenemos ya casi encima.