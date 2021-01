Herrera: "Cuando subió la luz con Rajoy, lo que dijeron Iglesias y Sánchez. Y ahora, callados como puertas"

Audio

Ya son las 8, las 7 en Canarias y los termómetros empiezan a bajar y van a estar bajos durante una semana que como ustedes saben es exactamente el escenario ideal después de una nevada, de una nevada copiosa, de una nevada histórica, de una nevada legendaria, de la nevada que ustedes han visto porque la hemos vivido gracias a los medios de comunicación, casi casi en primera persona como si tuviéramos unas de esas gafas con las que parece que estás en medio de la batalla.

FILOMENA

Y cuando se acumula tanta nieve, si al día siguiente bajan las temperaturas, se hiela. Exactamente eso, como si estuviéramos gafados, es lo que va a ocurrir a lo largo de estos próximos días, temperaturas muy bajas y la nieve se transformará en hielo. Gracias Filomena por esa atención que has tenido con nosotros.

¿Cómo es posible que en una situación como ésta esté el ministro de Fomento 48 horas sin comparecer?

Hoy se esperan chubascos en algunas zonas, incluso tormentas en el Cantábrico, en Baleares y en la zona del Estrecho.

Y reflexiones que que se hacen después de Filomena, la verdad es que muchas, lo vulnerables que somos, lo poco previsores que algunos son porque lo que ha ocurrido ha sido alertado por la Aemet grado a grado, copo a copo, acumulación a acumulación. Nunca un pronóstico se ha cumplido de manera tan fidedigna. Con lo cual algunos podrán mirar hacia la Administración central del Estado y decir 'oiga, ¿cómo es posible que en una situación así esté el ministro de Fomento 48 horas sin comparecer, aunque sea ya para decir mentiras?.Pedro Sánchez hace lo de siempre, esconderse y luego cuando ya ha dejado de nevar aparece con su chalequito y los zapatitos para asistir a una reunión informativa en el ministerio del Interior, sólo hizo falta que le entraran a la sillita de la reina. No se planteó ni un plan entre administraciones.

Administraciones locales y regionales, comunidades, unas con más cierto que otras, pero estuvieron sobre el terreno. Pero el presidente del Gobierno, pasadas 48 horas, le faltó decir así como el Salvador hemos vencido a Filomena.

Miren ustedes que nos avisaron, pero también el comportamiento muchos de los ciudadanos con el qué bonita es nieve, pues seguramente le ha complicado alguno la existencia. Luego hubo otros a los que les cogió sin más remedio en medio de una carretera y ahí se han tenido que quedar. Oiga personal que trabajaba en hospitales sin poder ser relevados porque no podían ir los compañeros y por tanto tenían que hacer doble turno y seguir atendiendo porque hay que sacar el trabajo adelante.

Y las carreteras. En este momento 690 están afectadas, en la red principal lo peor está en Toledo, Segovia y Madrid. Uso de cadenas imprescindible en toda la comunidad de Madrid. En los trenes la circulación se restableció ayer por la tarde, salvo en el ramal que conecta Aragón y Cataluña, hoy empiezan a operar las Cercanías parcialmente en Madrid.

Tampoco van los trenes de Madrid a La Rioja, Navarra o Extremadura. Barajas empieza a operar poco a poco, está operativa la T40 para salidas pero tardarán en volver a coger el ritmo.

Y las vacunas de Pfizer, no van a poder aterrizar en Madrid, lo harán en Vitoria, se han suspendido clases presenciales en diversos puntos de España y esta mañana habrá que acordarse de cuatro víctimas de ese temporal, un matrimonio de Málaga arrastrado por el agua, un hombre que apareció enterrado bajo la nieve en el municipio madrileño de Zarzalejo y un indigente que ha muerto por hipotermia en Zaragoza.

PRECIO DE LA LUZ

Y del precio de la luz también va a haber que hablar. Porque la luz subió nada menos que un 27%. Un 27% ¿es mucho? ¿es poco? Depende de para quién. Para algunos a lo mejor no es mucho, pero para otros supone pasar aproximadamente de una media de 60-65 euros a una media de 80. ¿La responsabilidad de la subida? Muchos factores. Cuando hay una alta demanda y además se suma la incapacidad de las renovables, que son muy 'progres' y muy estupendas, pero que por ahora no rinden lo suficiente, ya rendirán, pues se pone el recibo de la luz en lo que se lo que se ponía.

Fíjense ustedes, cuando subió un 8% siendo Rajoy presidente del Gobierno lo que dijeron Pedro Sánchez, el Iglesias de turno y Albertito Garzón. Ahora ¿han dicho algo? Callados como puertas. Pero aguantar una hemeroteca es muy difícil.

¡Los marquesitos de Galapagar! Os voy a explicar cómo va la factura de la luz con muñequitos para que lo entendáis. De cada 100 euros, 58 son impuestos. Es decir que aquel que esté en el Gobierno puede reducirlos.

Hoy la subida es el 27%. Lo único que se le ha ocurrido decir a esta otra fenómena que es la ministra del ramo la tal Teresa Rivera es que el asunto no debe ser tan grave porque son unos pocos euros al mes de 67-80, en otros casos más. Bueno pues antes era gravísimo.

Vamos a ver, cuando hay alta demanda y los renovables son incapaces porque no hay viento porque no hay sol qué es lo que ha ocurrido además, hay que tirar de otras cosas del gas fundamentalmente y el gas que viene de Argelia no ha venido en la misma cantidad porque los argelinos han preferido ahora hacer negocio con los chinos y los japoneses. Bueno pues si falta sol, si falta agua, si el gas está más caro y además no tenemos la energía nuclear, que sigue siendo la que más aporta, pero no hacemos nucleares porque eso no es progre... Porque la nuclear funciona siempre, haya sol o no, haya nieve o no.

Vamos a ver menos de la mitad del recibo está liberalizado, el resto son costes estatales; 21% de IVA, 6% de impuestos especiales eléctricos, más todo el coste para pagar los molinos de viento y los espejitos. Pero nada chicos, vosotros que podéis hacer, no os he oído decir nada, ningún tuit de Garzón, este otro fenómeno, que esto lo arreglaba él enseguida cuando era oposición. Un 27%.

LA PANDEMIA

A todo eso la pandemia sigue ahí, esto nos ha hecho olvidar un poco la pandemia pero esta tarde conoceremos los datos. Hasta ahora tenemos datos parciales de este fin de semana, más ingresos hospitalarios que altas y eso es particularmente grave.