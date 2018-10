Tras meses de constantes rumores, este lunes la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha disuelto el Parlamento autonómico y ha convocado elecciones para el próximo 2 de diciembre. Los comicios se han adelantado así tres meses y medio a la fecha prevista para votar en las urnas, marzo de 2019. Para conocer los motivos que han llevado a la socialista a modificar el calendario electoral, este martes Carlos Herrera ha dedicado al análisis su monólogo diario.

“Esto era un secreto a voces y el secreto a voces se despejó. El secreto a voces era, y las apuestas estaban 100 a 1 a que convocaba elecciones Susana Díaz, porque yo les digo en torno al final de noviembre o primeros de diciembre y, finalmente, las autonómicas andaluzas serán el 2 de diciembre para quitarse de en medio todo lo que le pueda estorbar. Y hay muchas cosas que pueden estorbar a Susana Díaz”, ha comenzado a decir Herrera.

Entre las causas que han llevado a la presidenta socialista ha adelantar el calendario electoral, el comunicador ha incidido en una estrategia “para esquivar la sentencia de los EREs o para evitar debatir en el Parlamento el informe de la UCO del uso de tarjetas de la Junta utilizadas por los del fondo para los parados en puticlubs, en comilonas, etcétera, etcétera. Unas veces pagando en efectivo, otras veces pagando con la tarjeta de la Junta. Bueno, pero es que no solamente esquiva eso porque Susana Díaz de esa manera también esquiva a Sánchez y esquiva, si me apuran, el conflicto catalán. Lo intenta esquivar todo. Y luego utiliza los argumentos de manual: 'No, el interés de estabilidad para mi tierra y tal cual. Bueno, bueno, cuando estos empiezan a decir ya mi tierra y ya se tocan así el cuerpo, témase que hay gato encerrado”.

Herrera ha señalado que “esto es algo que venían preparando desde hace ya muchos meses los que han gobernado en Andalucía y los que le han dado el apoyo, es decir, el PSOE y Ciudadanos. Ciudadanos también le interesa porque Ciudadanos de esa manera evita el crecimiento del efecto Casado y puede seguir teniendo, incluso, crecer a costa del PP. A eso aspiran. Y puede seguir teniendo el resultado suficiente como para poder renovar de nuevo el pacto con el PSOE”. Entonces, ¿cuál era el pacto que tenían PSOE y Ciudadanos?, se ha preguntado Herrera. “Pues tú te haces el ofendido, buscas una excusa y dejas de darme a mí estabilidad o dices que me retiras el apoyo. Entonces yo me hago la dolida, me apoyo así en la pared, y con la mano muy estirada diciendo 'como han podido hacerme esto a mí' y convoco elecciones. Entonces Ciudadanos en contra de que falta regeneración democrática, de que en Andalucía no sé qué. Bueno, como si hubieran cantado la Zarzamora. Exactamente igual”.

Sobre los apoyos que puede tener Díaz, Herrera ha destacado el de Ciudadanos, pero también el de Podemos “si al final le hace falta”. Además, ha dicho que con esta estrategia la presidenta se desmarca de Pedro Sánchez. “Y, además, si el conflicto catalán recrudece la situación del Gobierno , yo cuanto antes pongo en marcha las elecciones y adiós muy buenas”, ha concluido Herrera.