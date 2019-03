Herrera: "Sánchez es el Zapaterismo hormonado incrementando el gasto público"

Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días!

¿Están ustedes bien? Yo lo celebraré si es así y, hombre, mis mejores deseos para que lo sea si no lo es. Jueves 28 de marzo del 2019, un día como los últimos. Más o menos como los últimos. El mismo viento donde hacía viento, nubes donde había nubes, sol donde había sol y estas temperaturas y estas cosas que se viven en estas calendas.

Estamos a un mes de las elecciones, eh. A un mes. Y el panorama a un mes de las elecciones se describe fácil. Luego la realidad ya saben ustedes que toma la senda rara de las aguas de los ríos, que nacen los cauces por donde menos te lo esperas. Pero el panorama está muy claro: una derecha que está dándose pellizquitos de monja, picotazos, travesuras de Zipi Zape entre Casado y Rivera con Vox marcando el paso y sin llegar a acuerdos nada más que en Navarra, en determinadas provincias para optimizar el voto, que le va a ser imprescindible si quiere gobernar de verdad. Y un candidato, que va a hacer las apariciones justas, como es Sánchez, las justas, ni una más ni una menos, que va a esconder alguno de los asuntos claves de su programa debidamente y que va aplicar el manguerazo. Está aplicando el manguerazo.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO DE HERRERA

Luego, además, lo que asegura o lo que promete es más manguerazo. Yo conecto la manguera, le doy al grifo a todo lo que da y lo que salga para ti. Para ti porque tú por ser español ya mereces todo. Y, entonces, oiga, más dinero para los parados, más dinero para unas pensiones, más dinero para unas becas, el dentista gratis. Que nunca nada es gratis, eso ya lo sabemos, pero bueno, queda tan bien y, además, en una campaña...

Y luego, vamos ahora a meter trece banderas españolas si puede ser, como las trece barras béticas, en el mitin. Y de Cataluña ni se habla. Y a ser posible de economía tampoco. ¿Por qué? Porque todo el mundo está avisando de que vienen tiempos complicados porque los ciclos económicos son de libro, excepto cuando se producen 'catacracs' como se produjo el 29 o como se produjo el 2008. 'Catacracs' auténticos. 'Catacracs' que, por otra parte, hay veces que no se ven venir. ¿Quién iba a decir que Lehman Brothers de repente una mañana...? ¿Quién iba a decir un mes antes que Lehman Brothers iba a pegar el petardo que pegó?

Pues a lo mejor es verdad. Eso lo decía Zapatero, y a lo mejor tenía razón, y tampoco se veía venir. Pero una vez ocurren algunas cosas y te dan algunas ideas, hombre, tú tienes que empezar a tomar medidas adecuadas para ello. No escapas hacia adelante, que es lo que ocurrió en el 2008.

Bueno, pues ahora que se anuncia un tiempo retráctil de la economía, lo que ayer nos presenta Pedro Sánchez es más manguerazo. Es más gasto. Más gasto quiere decir más impuestos. Y no solamente... Esto de la gente rica, oiga, no se lo crea usted. Mire, los impuestos a la gente rica, la subida de impuestos son 500 millones de euros. 500 millones de euros este se los gasta en dos gracietas. Con que le haga una gracia a los dentistas, bueno, a los niños pagándoles el dentista o le haga una gracia a los parados de larga duración, al carajo los 500 millones. Es decir, que el impuesto va a ser a más gente que a los ricos. La subida de impuestos que este oculta. Oculta en su dimensión. Él lo que dice es que va a subir los impuestos. Claro, sí, por que es es que si no, claro, los ricos... En fin, ya se sabe. Lo de siempre.

Pero este es el Zapaterismo tuneado. Es Zapaterismo hormonado, pero hormonado del labio gordo porque aquel desastre que supuso el 2007-2008, el empezar a gastar más dinero creyendo que metiendo más dinero, haciendo rotondas, se iba a animar la economía, supuso que llegase el déficit hasta el 11% ,que es como llegó. Y luego supone que tenga que venir otro gobierno a hacer los ajustes determinados, a meter a la gente el cinturón en todas partes y luego quedar, además, como el gobierno antisocial. La derecha antisocial, etcétera, etcétera.

¿Qué es más antisocial, ejecutar de forma racional las cuentas, aunque sea apretándose cinturones, o gastar lo que no tienes arruinando a un país y, además, comprometiendo a futuras generaciones que van a tener que devolver la deuda que tú tomas simplemente en beneficio propio, en beneficio electoral propio? Ya me lo explicarán. Pues aquí andamos con la memoria como andamos.

Ayer, parece que no nos demos cuenta que en tiempo que se anuncia de desaceleración y recesión aparezca un candidato a presidente de Gobierno, que ya les digo, va a aparecer poco, por cierto, pocos debates, pocas entrevistas, aquí no cuenten escucharle seguramente, aunque diga él que va a querer venir, etcétera, etcétera. Y propone gastar más. Gastar más y que pague el otro.

Propaganda, electoralismo, medidas que van a costar mucho dinero, que irán al déficit y ni una palabra, ni una sola palabra del mayor desafío que tiene España, que es Cataluña y los secesionistas. Ni una palabra de todos los gestos y todas las hipotecas que ha ido pagando a aquellos que le hicieron presidente en la moción de censura y que, a lo mejor, vuelve a necesitar dentro de un tiempo. Depende del margen con el que gane las elecciones porque que va a ganar las elecciones más o menos se tienen pocas dudas. Bueno, de eso ni una palabra. Eso sí, mucho españolismo teatral. Ese españolisnmo que luego no prácticas o que no pones en marcha cuando toca. En el Despeñaperros del tren que tiene que subir la cuesta cuando las cesiones, cesiones al separatismo.

Decía el abogado del Estado que si hablar de los indultos, que si cambiar el delito de rebelión en el Código Penal. No hace falta que se lo vuelva a contar. Esto, ni siquiera, seguramente los más partidarios se lo creen.

Pero miren, por si quieren ustedes alguna medida, Iceta ya ha cantado La Traviata. Dice que la democracia debe encauzar el asunto de la independencia si sus partidarios llegan al 65%. ¿Y cómo sabes que son 65 %? Tendrás que para hacer un referéndum con todas las de la ley. Bien, ¿pero para hacer un referéndum con todas las de la ley tendrás que preguntárselo primero a los demás, no? Él dice que sí, pero es una forma de crear lío.

Y, miren, ayer sabíamos del fallecimiento de una persona aquí en Sevilla muy querida y en toda Andalucía, todos aquellos que le conocieron, Gregorio Conejo. Gregorio Conejo fue consejero, directivo, relaciones públicas, figura del Beticismo, del Betis, durante muchísimos años hasta que una depresión le quitó del medio, le apartó de la primera fila. La cara sonriente, feliz, el hombre bueno, el hombre querido por todos aquellos que le conocieron fallecía ayer en su localidad natal, en Málaga, el malagueño más sevillano que ha habido, el hombre del que siempre se hacían bromas porque estaba en todas partes en Sevilla. Y siempre se decía que la casa Kodak incorporaba ya en los carretes la cara de GregorioConejo para que cuando usted hiciera la foto ya apareciera Gregorio. Él mismo contaba su propio chiste. Los que se contaban de él. Va Jesús al mesonero para encargar la Última Cena y le dice: “Mire usted, seremos los 12 apóstoles y yo 14”. Hombre, maestro, 12 apóstoles y usted serán 13. Si, no, pero no descarte usted que Gregorio Conejo venga a última hora justo en el momento del cáliz. Ese era Gregorio, el más grande, el más humano, el amigo de corazón. Que descanse en paz.