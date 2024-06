Herrera: "La respuesta de Sánchez a su enésima derrota electoral es liarse a coces con el sistema"

Carlos Herrera analiza la actualidad del día que pasa entre otros asuntos por la amenaza de Sánchez con presentar un paquete de medidas para mejorar la "calidad democrática" antes del verano.

"Usted hoy usted nota si ya ha abierto la ventana de que hay una suave brisa del sanchismo que le acaricia la cara, esa suave brisa de la primavera que nos va a democratizar. Con la falta que nos hace que nos democraticen. Es verdad que a veces cuando uno presume mucho de ser democrático o cuando alguien te dice eso de 'te voy a democratizar por mis santos atributos, en el fondo lo que está subrayando es que es poco democrático", ha comenzado el comunicador.

"Hay un 30% del electorado español que vota a Pedro Sánchez que supongo que esta mañana se levantará convencido de que ayer el presidente del Gobierno lo que hizo fue anunciar medidas legítimas y loables para mejorar la calidad democrática de España. Es decir, ayer desencajado Pedro Sánchez, al que sabe que le espera el colapso y está viviendo en carne de colapso, decidió embestir".

Para Herrera, "ayer constatamos la respuesta de Pedro Sánchez a su enésima derrota electoral que es liarse a coces con el sistema. Se plantó primero en el Congreso y luego en su spa en TVE para anunciar a jueces y medios de comunicación que nos va a meter un paquete".

"Como la democracia le dio la espalda el domingo pasado, pues él se venga de la democracia y ya hemos visto lo que hay. En el otro lado del país está esa parte de España que cada vez se preocupa más con la deriva autócrata del individuo que habita la Moncloa":

"Paquete de liquidación democrática"

"Él ha definido ese paquete 'os voy a meter un paquete', como el paquete de calidad democrática, en realidad es un paquete de liquidación democrática porque va directamente en contra de dos piezas fundamentales en el sistema de equilibrios de una sociedad democrática, que es una justicia independiente y la prensa libre".

¿En qué consiste el paquete?, se ha preguntado el comunicador. "Pues la verdad que no lo precisó mucho, pero vino a decir 'yo Sánchez nombró a los jueces yo y además decido quién está en las tertulias, qué medios tienen viabilidad o no y a quién se les da dinero o no".

"En lo de los jueces, pues privar al Poder Judicial del nombramiento de ascenso de los jueces, que es una de las funciones constitucionales primordiales. No ha dicho cómo lo va a hacer, pero bueno es fácil, una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y cambio las proporciones que hacen falta para el nombramiento del Poder Judicial y ahora nombro yo a los que yo quiero con mi socios y prepararos porque a partir de ahora el presidente Supremo lo nombró yo":

Ultimátum al Partido Popular

"Además lo plantó en un ultimátum al Partido Popular, o en 15 días renuevas los jueces como yo quiero que renueves el Poder Judicial, o luego yo a las bravas. Sin reconocer que esa renovación del Poder Judicial está vinculada a una reforma del Poder Judicial, que es lo que dice Europa. Él no quiere reforma ninguna porque quiere ser él el que lo haga todo".

"Los de Feijóo han asegurado que no aceptan ultimátums y recuerdan que hay un proceso de negociación abiertocon la comisaría Europea de Justicia como mediadora. Y luego la asociación mayoritaria de jueces lo que dijo es que esto es un atropello constitucional inaceptable".

"Es una salida de chulangano, de autócrata, de dictadorzuelo tocado en su honor porque ha perdido unas elecciones. Y luego hace lo que hace siempre que pierde, que es algún golpe de efecto, bien sea una carta, la amenaza a los jueces y periodistas, cualquier otra cosa".

"Es dudoso que Sánchez pueda sacar adelante un ataque semejante al Estado de derecho. Está en una situación agónica, si es que solamente había que verle la cara ayer, literalmente desencajado, porque sabe que su legislatura es inviable".

"Tiene problemas de la aplicación de la ley de amnistía, tiene problemas con sus socios independentistas y ya se ha visto en el Parlamento catalán y porque tienen problemas con su señora y su hermano y la investigación de jueces que sigue adelante a pesar de que a él le retuerce completamente. Miren pues yo lo siento mucho, pero eso es una victoria de una sociedad civil que está dando batalla contra abusos y arbitrariedades".

"Intentar controlar los medios"

"En cuanto a lo de los periodistas, esto simplemente es intentar controlar por todos los medios que comunidades, ayuntamientos etcétera, etcétera, no den publicidad institucional a periódicos, emisoras, digitales que Sánchez considere que no son dignos de la causa. Y más que eso, es reforzar lo que ya hace, que es darle toda la publicidad institucional que él tiene, que es bastante, a los amigos y a los seguidores".

"A estas alturas Sánchez no puede descolgar un teléfono y llamar a este programa y decir quiten de ahí a menganito, si queréis una cuña de Fomento tenéis que contratar a zuranganito, porque eso no lo vamos a hacer. Aquí estamos esperando la embestida y estamos encantados con eso", ha dejado claro el comunicador.

Herrera se ha mostrado por último sorprendido por la reacción de las asociaciones de la prensa. "Me llama más la atención que las asociaciones de prensa -que las hay , hay Asociación de Periodistas, una suerte de colegio profesional que teóricamente vela por nuestros derechos y nos cuida y tenemos un sindicato médico y nos tomamos un salchichón en Navidad y esas cosas... de estas cosas no diga nada. Es decir de que Sánchez esté amenazando a medios de comunicación que no son de su cuerda y que de la misma manera que las asociaciones de los jueces sí emiten algún que otro comunicado, las de lamellibranquios periodistas con la espalda tronchada a veces de dar reverencias a determinadas estructuras del poder, no digan ni pío. Pero bueno, ya nos conocemos todos en esto, no nos vamos a sorprender".