Herrera: "Futurator Sánchez va a descorrer la cortinilla del tiempo y nos dejará ver la España del 2050"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es jueves 20 de mayo del 2021 y son las 08:00 horas. Anote esta fecha en la agenda de su vida porque será tan importante como el día que se casó o se descasó o que obtuvo aquel trabajo, que consiguió aquel éxito personal o que organizó aquel viaje de su vida. Yo ante días como estos le reconozco que no duermo bien, no concilio bien el sueño como cuando éramos chicos y llegaba el día de mi cumpleaños o la noche de reyes, aquella inquietud, aquel come come... Exactamente eso. Yo le entiendo porque usted seguramente lo habrá pasado igual que yo porque hoy es el día en el que "futurator" va a descorrer la cortinilla de la máquina del tiempo y nos dejará ver la España del 2050. ¡Qué maravilla! Vamos a poder saber cómo seremos, qué seremos, dónde estaremos los que tengamos pensado llegar a 2050.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Pero, miren, el ejercicio en periodismo exige a veces riesgos y gracias a la redacción de la Cadena COPE, al trabajo de sesudos periodistas de investigación, la COPE tiene el documento de lo que hoy será el discurso de Sánchez. Pudimos estar ayer en el ensayo de las palabras que hoy van a arropar, por cierto, empresarios un poquito pelotas de todo el Ibex para rodear al presidente del Gobierno. Y las palabras que ayer ensayó Sánchez son estas.

Ahí lo tienen. Y ahora que venga otro, yo no digo que lo mejore, digo que lo empate. Es lo que decía Mari Carmen de Castro hace un momento. El acto de hoy se trata de recomponer a Sánchez, que está desnudo desde el 4 de mayo, que no le ha salido una bien y con esto arroparle y que todos pongan cara de asombro cuando diga lo de Raticulín y 2050. El acto promete porque, como dice la Agencia Efe, es un documento con el que el Ejecutivo pretende abrir una reflexión colectiva y plural sobre los retos del futuro del país tras la pandemia del coronavirus.

EFE/ Fernando Alvarado

CALMA TENSA EN CEUTA

Queridos compañeros de la Agencia Efe, colectivo y plural Sánchez son tres términos que en la misma frase no pueden ir. Yo sé que las piruetas que hay que hacer son las piruetas que hay que hacer. ¿Cuándo ha sido plural Pedro Sánchez, el rey del no es no? Y eso de que tras la pandemia del coronavirus como si hubiera acabado.

Bueno, pues ya llegaremos al 2050, pero quedémonos de momento en 2021 porque parece que lo de Ceuta está un poco más tranquilo porque Marruecos ha cerrado fronteras, pero nos ha dejado la patada en la espinilla y duele. Vaya si duele porque estos años nos han recordado que han sido más hábiles que nuestra diplomacia para ganarse el favor de los EE.UU. ¿Cómo puede ganar una batalla internacional un país con un régimen como el marroquí? ¿Cómo pueden dejarnos en ridículo unos individuos que manejan a su población en esta crisis que algunos llaman migratoria, que no ha sido tal, sino el ensayo de una invasión tirando bebés al agua?

Marruecos atropella a la España imaginaria, dice hoy en su artículo en Vozpópuli Agustín Valladolid. Es verdad. Está muy bien hacer fotografías del futuro, pero no a costa de obviar el presente. La noche ha sido más tranquila, se han devuelto 5.600 inmigrantes, pero quedan 2000 y pico en territorio español y 750 menas en las naves de El Tarajal. Algunos de ellos los reclaman sus padres porque estos niños tienen padres. Y como esas cosas no las prevé la mega progre ley de extranjería, que también hay veces que vive en Raticulín en vez de en la realidad de los casos concretos que ocurren en las fronteras, pues no se sabe si se les va a devolver.

Foto: EFE/Brais Lorenzo

PODEMOS Y EL SAHARA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los que han vuelto y han llegado a territorio marroquí, algunos se han encontrado con unos cuantos palos como estos. Es decir, fíjense ustedes, organizan el traslado de miles de personas en autobuses para colapsar la frontera, los dejan a su suerte y ahora los muelen a palos a la vuelta cuando estos protestan.

Esto y la confirmación de que España se ha convertido en un país débil, aislado en clave internacional al que la Unión Europea tiene que sacarle un poquito las castañas del fuego. Ayer sesión en el Congreso y un presidente con la piel muy fina, se enfada mucho con Pablo Casado porque subió el tono para hacerle ver que a esto hemos llegado por la torpeza del Gobierno y entonces a Sánchez le falta tiempo para sobreactuar, qué desleal la oposición. Lo dice el secretario general del PSOE que aprovechó rastreramente el 11M o el Prestige o el Ébola.

Sánchez encuentra más lealtad en la oposición que en su propio Gobierno porque a Podemos le volvió a dar por pedir el referéndum de autodeterminación del Sáhara, que es un tema a debatir si quieren ustedes, que como partido es muy libre de posicionarse en ese sentido, el problema es cuando lo hacer como vicepresidente del Gobierno.

PUIGDEMONT SE POSICIONA CON MARRUECOS

Ayer el chalado de Puigdemont se posicionó al lado de Marruecos diciendo que Ceuta y Melilla son colonias que habría que devolver. Vamos a ver, Puigdemont, Marruecos es de un poquito antes de cuando tú naciste. Yo entiendo que la ignorancia es terrible. Y Ceuta y Melilla anclan sus raíces en el 1600. Es mentira que haya que integrar a nadie en ninguna parte porque es territorio español y son ciudadanos españoles. Ya que tienes tanto valor, cógete de un avión de Perpiñán a Ceuta o Melilla y bajas y das un mitin allí y les dices a todos los que te están escuchando que lo que quieres es que formen parte de Marruecos porque ellos no son españoles. Échale valor. Y luego les explicas que lo de la territorialidad no tiene nada que ver con que tú pidas Córcega, Cerdeña y el Japón.

O el senador Jon Iñarritu, que saca un tweet con la fotografía de la playa y enviáis tanques a combatir una causa humanitaria. Otro ignorante. Eso no son tanques. Son BMR, que son para el traslado de tropas. La demagia, la ignorancia, la maldad progresa adecuadamente y, además, con una soltura... Y estos son los que mantienen a Sánchez, así que cuando Sánchez hable de lealtad que se lo pida primero a los suyos a ver si tiene valor.