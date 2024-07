Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de hoy que pasa entre otros asuntos por el borrado de la malversación de los ERE por parte del Tribunal Constitucional.

"Cuando advertimos que la deriva del Tribunal Constitucional es la que es, estamos advirtiendo algo muy grave en el sistema democrático español. Nada menos que un tribunal nombrado por Sánchez, relleno por sanchistas, que forman una mayoría y que se dedican a exculpar a otros socialistas, a otros sanchistas, los del ERE y los delincuentes golpistas socios del mismo Sánchez. Estamos ante un escenario en el que el PSOE se autoinculpa y en el que además se hace el ofendidito porque hablas de la corrupción de los ERES. Es que ahora no se va a poder decir que los ERE han sido el mayor escándalo de corrupción que ha habido en España".

"Tumbar sentencias incómodas"

"Todo Merced que Gracita Conde-Pumpido, el que tiene la toga al servicio de Sánchez, no es que la haya arrastrado por el fango, es que la tiene hecha una zahúrda, sigue su metódico proceso de convertirse en una nueva instancia judicial, en un tribunal político encargado de tumbar las sentencias judiciales que incomodan al Gobierno".

"Ayer dictó otra pieza para el desmontaje de la condena por el caso de los ERES, que le repito esto habrá que decirlo varias veces, es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Ayer uno de los condenados Miguel Ángel Serrano salió de la cárcel donde cumplía condena por malversación porque el Constitucional anuló esa condena, que es el paso previo a la de anular otras que vendrán en cascada".

"Mal está esa extralimitación, porque en contra de lo que dijo ayer la ignorante de Pilar Alegría, que es la portavoz del Gobierno, el Constitucional no es poder judicial de ningún tipo aunque se le llame tribunal. El Constitucional está para velar por derechos constitucionales pero no para valorar la interpretación de los delitos o la valoración de las pruebas en las causas penales. Pero todavía es peor esa extralimitación porque se hace de forma evidente en favor de los intereses políticos del gobierno . Es decir estamos ante un tribunal político, nombrado por políticos que actúa como Tribunal de casación del Tribunal Supremo, que ese sí que es poder judicial independiente. Lo cual es una situación absolutamente inaceptable y es una golfería política que lleva a cabo el sanchismo con cada uno de los resortes que el sanchismo ha colocado en las instituciones, incluido Cándido Conde-Pumpido".

"Dijo ayer Alberto Núñez Feijóo que le cuesta mucho creer en la imparcialidad del Constitucional cuando varios de sus magistrados han llegado directamente desde el Gobierno. Es que además de esos dos magistrados que nombró Sánchez, la vicepresidenta del Constitucional, la tal Inmaculada Montalbán fue galardonada con la Medalla de Andalucía por los políticos de la Junta de Andalucía que ahora son exonerados de sus condenas"

"Y les recuerdo también que Cándido Conde-Pumpido, cuando era magistrado del Supremo se abstuvo en las deliberaciones sobre el caso de los ERE para garantizar la imparcialidad del tribunal. Pero ahora como presidente del Tribunal Constitucional no sólo no se abstiene sino que además ordena silenciar los votos discrepantes. Yencima se hacen los ofendiditos cuando dices que hubo corrupción del PSOE en Andalucía".

Los ERE: 680 millones de euros defraudados

Herrera ha recordado que en el caso de los ERE "se defraudaron 680 millones de euros. El tribunal podrá quitarle las penas a todos estos, pero lo que no puede es borrar los hechos y los hechos son procedimientos fraudulentos mediante los cuales se defrauó esa cantidad o más de millones. Cuando llegó un interventor, advirtió de las irregularidades en vez de ponerle fin, diseñaron un sistema administrativo para blindar esas irregularidades y se siguió repartiendo el dinero público entre amiguetes, militantes del PSOE, redes clientelares con detalles de color, como el gasto en burdeles y cocaína, en mariscadas, todos a las mariscadas. Pero todo eso no fue delictivo. Ahora dicen que no fue delictivo".

Es decir, continúa Herrera, "que todos los jueces que participaron en la destrucción, que fueron tres en el juicio de la Audiencia de Sevilla, en las deliberaciones del Supremo, más de una decena de jueces y magistrados estaban equivocados porque así lo certifica un tribunal nombrado por políticos".

"La guinda es que el propio Pumpido haya silenciado los votos particulares de la minoría de magistrados que discrepan de la sentencia".

"Hubo un tiempo en que la sentencias del Constitucional se dictaban de forma mayoritaria a través de grandes acuerdos todas, casi todas las que afectaron al golpe del 2017, el golpe de los delincuentes nacionalistas independentistas catalanes fueron por unanimidad. Sin duda ha habido sentencia polémicas y divididas en su historia, recordemos la de Rumasa, pero son las menos. En general la gente del Constitucional han sido conscientes de la importancia de velar por la propia imagen de la Constitución, de la institución y los presidentes buscaban algún tipo de acuerdos en todos los momentos. Eso no pasa ahora, no es Feijóo quien ataca la reputación, es la propia ejecutoria de esa banda que dirige Pumpìdo".

Ante esta situación Herrera se pregunta "¿qué es la corrupción en tiempos del sanchismo porque durante la época del PP todo era corrupción, ahora nada es corrupción. Al hermano del presidente le aparecen dos millones de euros de patrimonio de sopetón, pero no hay nada que explicar. La esposa del presidente está imputada por tratos con empresas que luego reciben adjudicaciones públicas pero luego todo es intachable. Al Fiscal General del Estado le van a imputar por revelar datos reservados de una persona, pero no hay motivo para que abandone el cargo. Ahora eso sí algunos portalitos de belén del sanchismo dedican los cuatro duros que tienen a tratar de buscarle las vueltas, a acosar al juez que se atreve a investigar las actividades empresariales de la esposa del presidente y además luego hacen el ridículo más espantoso seguido por los propios mamporreros de prensa que tiene el PSOE en su partido".

"Cuenta El Mundo que Begoña Gómez contrató de forma verbal, por lo tanto irregular, a la empresa que acabó de diseñar el software que le regalaron Telefónica, Indra y Google para su máster, ya veremos si de eso vamos preguntando o no vamos preguntando", concluye el comunicador.