Herrera: "Por más aplausos que pueda recibir en un mitin, las investigaciones sobre Begoña Gómez continúan"

Carlos Herrera analiza la actualidad del día que pasa entre otros asuntos por el mitin de Pedro Sánchez con Begoña Gómez y el registro de la UCO ordenado por la Fiscalía Europea en la sede de Red.es para recabar información relacionada con la investigación que afecta a la mujer del presidente de Gobierno.

"Quedan dos días de campaña electoral, diríamos que afortunadamente porque con más días por delante no acaben ustedes descartando que Begoña Gómez acabe dando mítines y pidiendo el voto y sustituyendo a la propia candidata del PSOE. Esta Begoña Gómez que a la que podríamos a presentar ya en sociedad como Begoñita Perón, tal y como ayer la puso en suerte su marido Pedro Sánchez en un mitin en Benalmádena", ha comenzado el comunicador.

Begoña, estrella de mitin

"Fíjense ustedes, un día después de haber sido citada por el juez como imputada, fue la estrella de un mitin central del PSOE en la localidad malagueña".

"Todos jaleban a Begoña, por qué, qué méritos justifican tanto entusiasmo, por qué la aplaudían, por ser la esposa de Sánchez, por estar imputada, por sus actividades privadas, a qué viene ese es súbito entusiasmo que no habían mostrado hasta ahora".

Recuerda Herrera que ayer "el PSOE nos enseñó la nueva versión de la regeneración democrática en España. Hemos pasado de pedir la expulsión inmediata de cualquier persona que sea investigada o imputada en un procedimiento judicial, a sentar a los imputados en primera fila y aplaudirles con fervor".

"Begoña Gómez tiene derecho a la presunción de inocencia como todo el mundo, ¿pero el PSOE tiene derecho a convertirla en una heroína como lo está exigiendo Pedro Sánchez? El PSOE no es un partido democrático con un proyecto de país, con cuadros intermedios, con debates, eso desapareció hace tiempo. Es el palmar de Troya, una secta al servicio de Sánchez".

"Ahí tienen a Ábalos, expulsado del paraíso. Lo enviaron al Grupo Mixto, expulsado de la militancia socialista, convertido en un apestado y Ábalos no está ni siquiera imputado y Begoñita Perón sí que está imputada. ¿Por qué esa diferencia de trato? Pues porque la secta sanchista es el reino de la arbitrariedad, es decir no hay más estrategia, no hay más coherencia que el capricho del caudillo, de Pedrito Perón".

"Campaña de acoso" al juez Peinado

En opinión de Herrera, "el apoyo a la imputada no sería tan grave si no fuera acompañado además con los ataques al juez, a la libertad, a la independencia del juez, un acoso público. Un juez que ha osado tocar un pelo de la melena de Begoñita Perón".

"Se ha dictado contra el juez Peinado una campaña de acoso nada sutil, los ministros no se atreven a tildarle de prevaricador de manera directa, pero ya dejan caer sus sospechas".

"La Guardia Civil, querida ministra, se ha llevado documentación de una empresa del gobierno para seguir investigando, porque no es verdad que la UCO haya exonerado a Begoña Gómez. Loros que repiten la consigna que le pasa el funcionario de turno de la Moncloa".

"Por más aplausos que pueda recibir en un mitin, las investigaciones sobre Begoñita Perón continúan".





Por otro lado Carlos Herrera ha recordado que este miércoles, la UCO "siguiendo instrucciones de la Fiscalía Europea, que debe ser otra que debe formar parte de la máquina de fango, se personó en la sede de la empresa pública Red.es para hacerse con la documentación relativa al concurso adjudicado a las empresas del socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, con lo cual sería la segunda investigación que se abre respecto a las adjudicaciones públicas a las que Barrabés concurrió aportando como aval la carta de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno".

"La Fiscalía Europea interviene ante la sospecha de que las adjudicaciones se hayan hecho con cargo a los fondos europeos".

"Y luego los problemas que tendrá con la Complutense que ha empezado a actuar al respecto y han iniciado trámites para verificar que mantiene la titularidad del software de la cátedra que dirige Begoña Gómez. Ahí la tienen y los otros 'Begoña, Begoña, Begoña como si hubiera ganado una eliminación de Roland Garros. Qué país, se lo querían perder ustedes", ha concluido el comunicador.