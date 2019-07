Herrera: "Los que echaron a Sánchez del PSOE, ahora le piden al PP que se abstenga en su investidura"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, pues aquí damas y caballeros tienen el calor. Mucho calor, mucho calor. Pues no sé, dicen los que saben que es un calor que viene del más allá, viene de tierra sahariana y de allí lo que viene normalmente viene paterno, eh. Ese no... Lo del Sahara no venía para niños, venía para termo porque mira que hace calor allí.

Pues va a venir eso y esto va a ser un termito durante un par de días aproximadamente. En unas zonas más que en otras: en el sur de la península más, el Ebro, puede que el este. Bueno, en eso estaremos hasta el domingo entretenidos porque mire, parece que no pero te entretienes con estas cosas. Es lo que... Hablas del tiempo que así no hablas de las investiduras o embestiduras, que es lo que parecen algunas.

Bueno, ¿esta mañana a quién mandamos recuerdos? Por ejemplo, a un tipo al que todos queremos mucho y que, seguramente, ha sido capaz de que todos digamos alguna de sus frases y las incorporamos a nuestro lenguaje. Nos hemos reído mucho con él. Millán Salcedo estaba en Sevilla y le dio un aire, parálisis, un algo, un ictus no, un ataque de epilepsia. Bueno, el caso es que está ingresado en el Sagrado Corazón y le deseamos que se mejore.

No ganamos para disgustos porque también está ingresado Albert Rivera. Estaba... Se tomó vaya usted a saber... Una salmonella, que ahora ser sirve mucho en verano, y eso le ha dado una gastroenteritis. No ha sido por Manuel Valls. Ha ido parece que una Salmonella. Ni ha sido por la gente de Vox ni estas cosas.

Y luego, hay varios fenómenos. Mire, hoy, estos días se da un fenómeno inusitado en el tenis mundial porque dos españoles han llegado a las semifinales de Wimbledon. Es decir, que podría ser una final española o podrían no llegar ninguno a al final. Hombre, Bautista y Nadal se han enfrentado a Djokovic y a Federer. Además, Bautista, Roberto Bautista, que ahora mismo tendría que estar de despedida de soltero en Ibiza pero le ha dado por meterse en semifinales y se ha metido. Se cargó a Guido Pella y es... Bueno, pues mucha suerte a los dos.

Hoy se cumplen 9 años de aquella noche que fuimos felices en Sudáfrica con el gol de Iniesta. ¡Qué día aquél, eh! Para una alegría que tenemos...

Bueno, se ha quedado la mañana de tal manera que sí ahora mismo hubiera que apostar se diría que al final habrá Gobierno sin repetición electoral, fíjese lo que le digo. Vamos, no porque yo sea especialmente optimista, sino porque los que más analizan estas cosas dicen que hay signos que darle a entender que tal vez la cosa, pues se puede arreglar.

Por lo menos el PSOE ha lanzado varias señales de que en el fondo no pierde la esperanza de sacar adelante la investidura, como tarde en septiembre, y ha vuelto a poner en marcha la máquina de presionar, que en eso son unos maestros, ¿no? En este caso ahora le llega la carta al Partido Popular. Ha llegado una carta a la sede de Génova. La carta propia del desahogo de Pedro Sánchez, que es tan grande que ha aprovechado a su favor una iniciativa que tampoco creo yo tan inocente de aquellos que curiosamente le traicionaron provocando su traumática salida de la Secretaría General del PSOE.

¿Qué ha pasado? Bueno, pues que 66 diputados socialistas mandaron una carta al PP diciéndole: “Oiga, absténganse para facilitar la investidura de Sánchez. Somos los que nos abstuvimos para que en su momento el PP pudiera gobernar”.

Bueno, vamos a ver, puntualizaciones: esto no es que se le haya ocurrido a los 66 y Sánchez se haya llevado una sorpresa. No, no. Esto es estrategia comercial puramente de Iván redondo, de Sánchez, del que ustedes quieran.

Vamos a ver, efectivamente, estos son los que se enfrentaron a 'Mister no'. A los del “no es no”, pero cabe recordar que Sánchez llegó a dimitir de su escaño para no abstenerse. Luego se arrepintió mucho. Dijo que eso no había que haberlo hecho. Vale, vale. Pero para no abstenerse dimitió. Vamos, el “no es no” le costó que le echaran por la ventana de su partido en aquel comité, aquella sesión que tuvieron tan curiosa.

Luego volvió y luego organizó con toda la escoria parlamentaria que encontró, con la clave del PNV, que es la tuerca de la cabeza de Frankenstein, una mayoría para echar al PP. Para echar a Mariano Rajoy. Y ahora que él tiene 123 diputados dice: “A bsténganse ustedes para que yo sea presidente, por cierto y, además, gobierne otra vez con los Frankenstein, con los de la tuerca. Para que haga política con Podemos, con el PNV, con Esquerra, con la abstención de Bildu, blanquea a Otegi, haga todas esas cosas.

Hombre, vamos a ver, lo normal es que el dedo se te ponga que te lo tengan que entablillar. Lo normal es que no uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos. Pero vamos a ver, o toma a los demás por idiotas o tiene un pagado concepto de sí mismo, que eso ya es evidente, mediante el cual todos los demás, a los que toca a la vez, deberían hacerle la gracia suprema de nombrarle presidente del Gobierno. Es decir, que te aseguren, te arreglen los problemas sin que tú hagas nada.

El tipo que dijo no, luego montón Frankenstein, ahora dice “absténganse, por favor. Tenga usted altura de Estado”. ¿Altura de qué? Abstente para que yo pueda gobernar con Podemos y con los demás. Bueno, en fin, el desahogo es algo tremendo.

Aún así, bueno, fuentes de Moncloa creen que en septiembre van a conseguir la abstención de alguien. El apoyo de Podemos, por ejemplo.

Además hoy se sabe que Sánchez si barajó la opción del Gobierno en coalición con Podemos. De hecho había ofrecido a Podemos la Presidencia del Congreso y dos Ministerios de nueva creación que serían Juventud y Comercio. ¿Qué habrá hecho la juventud española? ¿Qué habrá hecho el comercio español? En fin...

Bueno, ¿ y en el plano autonómico hay algo nuevo? Pues que a la segunda puede ir la vencida o eso dicen, ¿no? En Murcia hay reunión de PP, Ciudadanos y Vox que acabó con avances. López Miras es optimista. En Madrid se vivió el kafkiano debate de investidura sin candidato, pero confía en que el desbloquear Murcia, desbloquee luego Madrid y que eso... Bueno, en fin, habrá que ver. Habrá que ver cómo acaba.

Lo que sí acaba bien es que en Asturias gobernará el PSOE con Izquierda Unida, en Canarias con ese batiburrillo de Podemos con Nueva Canarias, la Asociación Gomera, los gomeros del salmista. Bueno, a ver cómo se las compone el presidente del Partido Socialista para no quedar muy marcados por todo ese batiburrillo de cosas.

Hombre, tiene una cosa histórica lo de Canarias. Es la primera vez que no va a estar Coalición Canaria, que estaba en el centro, en el medio, y como no se conseguían mayorías absolutas ni el PP y el PSOE, recurrían a ellos ganara quien ganara.

Ganaba el PP, bueno, pues el PSOE pacta con Coalición Canaria, pero Colación Canaria presidente. Al revés, lo mismo. Y como PP y PSOE nunca pactaron, siempre ha estado ahí. Es la primera vez que no va a estar ahí, lo cual no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Simplemente se lo digo desde el plano meramente estadístico.

Y, luego, por demás, no está de más recordar que hoy el Ayuntamiento de Ermua rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco del que, a lo largo de esta mañana, de mañana, si quieren ustedes buscaremos unos minutos para hablar de su memoria.