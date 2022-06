Herrera, a los candidatos en Andalucía: "No sabemos cuáles son las propuestas. Este programa les preguntará"

Vídeo

Buenos días, ya son las 8, las 7 en Canarias. Hoy es lunes de Pentecostés, que en realidad lo que quiere decir es quincuagésimo. Se define el quincuagésimo día del tiempo pascual, se cierra la Pascua. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, que no es cualquier cosa en los tiempos de la Iglesia.

Pues a mí me parece que es la tercera festividad más importante después del Domingo de Resurrección, de la Navidad, etcétera. Hoy, lunes de Pentecostés estamos en Rocío porque es en la noche de este lunes cuando tradicionalmente el salto de la reja permite que los almonteños lleven a la Virgen del Rocío en procesión por su aldea. Procesión que este año se ha visto truncada después de salir a las 3 y poco por la rotura de una de las andas del paso que ha hecho que la vuelvan a llevar a la iglesia y que esté la ermita.

Hoy es un día en el que además de hablar de esta cuestión, indudablemente, quien más, quien menos, habla de Rafa Nadal y como se han acabado ya prácticamente todas las expresiones y ya para ser original, no sé, hay que llamarle marciano o cualquier otra cosa. Qué le vamos a decir, que ganar el trofeo de Roland Garros en tierra batida por siempre es meritorio. Él lleva ya 14, pero ganarlo además con un pie insensibilizado por el dolor que le causa una malaltía que además no tiene solución quirúrgica en el pie y que le va a acompañar el resto de su vida.

En este caso, si no estuviera el pie insensibilizado, Rafa Nadal no podría ni pisar el suelo y desde luego que menos que jugaron una final de Roland Garros y además ganarla pasando por encima del otro tipo que es, por otra parte, un alumno suyo y es un gran jugador de tenis, indudablemente.

Bueno, pues en eso estamos. En eso, en decidir cómo le llamamos definitivamente a este hombre, cuál es el apodo final que le ponemos y en certificar, primero que la meritocracia afortunadamente sigue teniendo sitio entre nosotros. No ya solo el talento, sino el esfuerzo, la voluntad de superación y además la humildad, la sencillez. No hacer de tu triunfo un escaparate de vanidades insolente. Todo eso lo tiene Rafael Nadal y ahora que este es un tiempo en el que una serie de niños pijos han decidido cargarse la meritocracia que venga un tío y dé ejemplos como este... eso, damas y caballeros, no tiene precio.

Esta semana y la que viene son semanas de campaña en Andalucía, es decir que va usted a saber de Andalucía muchísimo más que en cualquier otra semana del año y desde luego va usted a conocer cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos a presidir la Junta en este programa, vamos a hacer algo que creo que es imprescindible: preguntarle a los cuatro principales candidatos qué plan tienen para Andalucía, es decir no intentar hacer una entrevista de eslóganes políticos, de contradicciones políticas, de las dependencias políticas, de lo que han dicho. No.

Señor Espada, señora Olona, señor Marín, señor Moreno ustedes qué plan tienen para Andalucía, qué proponen, qué política del agua, qué política de vivienda, qué política cultural, qué política educativa, impositiva, fiscal, ¿cuál? Qué propone. No voy a entrar a juzgar lo que ustedes propongan, pero sí les quiero preguntar qué es lo que proponen y eso es lo que haremos a partir de estos días con ellos.

Mientras tanto, ya le digo, las campañas. Y seguramente tenemos mucha culpa los periodistas porque nos quedamos con la frase más llamativa y a lo mejor del mensaje que han dejado en uno de los mítines, pero no sabemos realmente cuáles son muchas de las propuestas.

