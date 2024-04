Herrera: "Mi intención es crear una comisión de transparencia de buen gobierno al llegar a la Federación"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este jueves que pasa entre otros asuntos por las elecciones a la RFEF a las que el comunicador ha anunciado que se presenta.

Herrera ha comenzado recordando la detención ayer del que fuera su presidente nada más aterrizar en el aeropuerto de Barajas. "Todos los medios tienen un protagonista indiscutible que le ha robado el primer plano a Koldo, Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que nada más poner un pie en Barajas, la Guardia Civil se hizo con él, le entrevistó amablemente y luego lo dejó en libertad sabiendo que tiene que comparecer ante el juzgado número 4 de Majadahonda dentro de algunos días".

Manolo Lama dibuja el currículum de Luis Rubiales por el que queda bajo absoluta sospecha Manolo Lama vuelve a insistir en El Partidazo de COPE la parte de culpa que tiene el Gobierno de España en permitirle una serie de prácticas que le dejan en muy mal lugar. 04 abr 2024 - 06:08

"Rubiales es noticia por muchos detalles que se están publicando sobre sus tejemanejes en la Federación. Los investigadores del caso consideran que él y su amigo Nene organizaron una trama societaria por la que pudieron desviar hasta cuatro millones de euros de la Federación y además cobrar comisiones por determinadas decisiones al frente de esa Federación.De hecho la jueza ha librado una comisión rogatoria a Andorra para rastrear también las cuentas de Gerard Piqué allí y verificar si pagó a Rubiales algún tipo de comisión a través de esas cuentas".

El valido del señor Rubiales

"El valido del señor Rubiales, que es el señor Pedro Rocha, ha convocado elecciones por fin a la Federación el 6 de mayo y ha presentado la renuncia de su cargo actual para poder presentarse a las elecciones, paso que no ha anunciado, pero que no tengo ninguna duda que si no le inhabilitan, él tomará".

"Pero fíjense si Rocha es puro rubialismo que las investigaciones de la Guardia Civil han demostrado que en enero de este año, la gestora presidida por Rocha siguió pagando a la constructora Gruconsa que es de donde se derivaban todos los beneficios de Nene y de Rubiales. Rocha aprobó dos desembolsos por valor de 400.000 euros a esa empresa que figura en el centro de todos los chanchullos de la Federación".

"Miguel Galán que es querelleitor está precisamente porque el tribunal de la Administración deportiva suspenda estas elecciones por cuanto los miembros de la asamblea no están completos al haber una serie de cuantos, aproximadamente 40 que no han renovado esos cargos. Es decir queda lo de siempre, el núcleo duro en el que se ha sustentado todo este rubialismo. Miren yo no tengo nada en contra del señor Rocha porque no lo conozco y en principio tiene todo mi respeto y toda la presunción de inocencia que le compete, pero es inaceptable perpetuarse en el cargo mientras los órganos de gestión, la vicepresidencia, el máximo responsable del control de Asuntos Económicos, está involucrado en toda la información que vamos conociendo".

"En esa causa hay indicios racionales de criminalidad al menos contra Rubiales y su gente con cargo en la Real Federación Española, gente como Luque o el letrado Cueto, presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, no me lo estoy inventando yo. Está en la investigación de la juez. Y esta imputación además alcanza a otras personas. No sabemos si alcanzará a Rocha, yo no le deseo nada malo, ero sí que existe responsabilidad grave derivada de su culpa invigilando o ineligiendo y eso le inhabilita para continuar en ese organismo. Y eso además se extiende a todos aquellos que le apoyan"

"Por supuesto no atribuyo la Comisión de ningún ilícito penal ni ahora, ni en ningún momento". Pero sí evidencio que directivos responsables de garantizar la máxima transparencia, la observancia de la legalidad, quedan señalados como no idóneos por la mera omisión de las normas de diligencia debida, el descuido de la observancia de normas de control, el desprecio a la vigilancia de pautas y comportamientos dignos de quien gestiona una federación como la Real Federación Española de Fútbol. Los que intervinieron, consintieron, no impidieron o taparon conductas indecorosas -por ahora indecorosas-, ya veremos si después algo más que indecorosas, no pueden perpetuarse".

"Lo impiden varias cosas; las normas de un elemental modelo formal y estricto de gobierno corporativo y el sistema de compliance".

"Además de todo lo que ya le he dicho no pueden perpetuarse aquellos que han realizado o han desarrollado una gestión negligente y deficiente que ya veremos si además tiene algún desarrollo en el Código Penal", contrario al Código Penal".

"El fútbol no puede ser parte de la koldosfera, de esa burbuja emponzoñada donde aparecen Rubiales Begoñas, armengoles, aldamas, Ávalos y compañía".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El fútbol es -bien gestionado- una invitación a la felicidad de la gente normal, que puede cambiar de fe, de radio, de sexo, de pareja, de todo pero normalmente nunca cambio de equipo. El fútbol somos nosotros y nosotros somos el fútbol y hay que conseguir que se parezca a ustedes, que es lo que habría que intentar".

"Y ese partido si no lo amaña los árbitros tiene que ganarlo alguien distinto a todos a los que nos estamos refiriendo con buen juego, transparencia, decencia, humildad como ustedes quieran".

"Me voy a presentar"

"Miren yo les he dado muchas vueltas se lo confieso, me he preguntado muchas veces si valía o no valía la pena y la verdad les tengo que confesar con el corazón en la mano que creo que sí, es decir que me voy a presentar para limpiar, para regenerar, para que el fútbol sea noticia por los éxitos y no por los chanchullos".

"Mi intención es crear una comisión de transparencia de buen gobierno nada más llegar a la Federación que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes, porque si no lo haces además, con el paso del tiempo esos asuntos te los hacen tuyos. Y que quede claro la responsabilidad de cada cual. Yo les pido a los asambleístas sus avales, su confianza en la seguridad de que no les defraudaré".