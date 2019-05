Herrera: "Iglesias no le ha mejorado la vida a nadie salvo a sí mismo con su chalet de Galapagar"

Audio

Señoras, señores, me alego, ¡buenos días!

Espero que estén bien al recibo de la presente. Ya es 21 de mayo del 2019. Son las 8 de la mañana y aquí en Cope le estamos contando todas las cosas que pasan. Hombre, todas, puede que alguna se nos pase por alto, pero vamos, las gordas, las importantes, las que seguramente son motivo de conversación hoy en su vida cotidiana sí, sí.

Hoy puede ser el día del cursi, el día mundial del cursi o del intenso o del normal porque hoy juran los cargos o prometen, cada uno con su fórmula, en el Congreso de los Diputados sus Señorías. Hoy vuelven, ya han salido de Soto del Real, vuelven los que ayer fueron a tomar posesión de sus actas, a acreditarse en el Congreso, y mandaron, por cierto, su particular performance desde vídeo, reuniones, charlas... Todo lo que no podían hacer, pues lo hicieron ayer.

Hoy hay quien está buscamdo alguna fotografía, la fotografía de Junqueras hablándole a Sánchez o saludándole o diciéndole algo. Seguramente algo de eso habrá. Ahora el run run es si la Mesa del Congreso y el Congreso en sí mismo van a suspender o no a estos diputados.

¿Pueden suspenderles? Hombre, desde luego hay un artículo que lo dice muy claro: que un diputado quedará suspendido cuando concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y esté firme el auto de procesamiento se hallara en situación de prisión preventiva o mientras dure esta.

Bueno, pues blanco y en botella. Ahora, que esto se haga, pues ya lo iremos viendo. Hoy es un día folclórico, muy folclórico porque, especialmente en la anterior legislatura, fue el día, y en la anterior, fue el día en la que la extrema izquierda, la izquierda radical, montó sus números especiales: ir en bicicleta, llevar el bebé de la señora Bescansa, hacer entre ellos... Bueno, pues esas cosas. “Somos diferentes, hemos venido, somos....”

Miren, esto lo comenzaron los verdes en Alemania, le estoy hablando de hace treinta y muchos años, cuando llegaron al Bundestag y pusieron un jarroncito con unas florecitas delante de su escaño. Era un detallito nada más. Un detallito. Bueno, pues de eso a todas las curselerías que montan estos cuando toman posesión de algo, pues... Ha sido la evolución de los tiempos.

Otras cosas que hoy son actualidad tienen que ver, sigue siendo la guerra comercial y el follón de Huawei que, seguramente, si usted tiene un Huawei, que uno de cada tres teléfonos en España es un Huawei, uno de cada tres, seguramente esto le interesará particularmente más afuera parte de si va a jurar este o va jurar el otro de esta manera o de aquella manera o si Junqueras va a ser suspendido o no o sí o si no van a renunciar a su escaño para que tenga más acceso a la mayoría suficiente Sánchez y pueda gobernar y luego, a cambio, los indulte. Bueno, vale.

Miren, el departamento de Comercio de EEUU ha expedido una licencia de 90 días que durante ese tiempo congela el veto a Huawei y a todas las filiales del gigante chino. De esa manera lo que le conceden son tres meses para que tomen medidas pertinentes de transición porque se le ha prohibido el acceso a la tecnología norteamericana. Eso es lo que ha dado piel a Google para que anuncie la ruptura de la colaboración con Huawei.

Bueno, pues aquí nos preguntábamos ayer: ¿Y cuál será la respuesta china? Pues la respuesta china es lo que ha provocado, precisamente, esta tregua porque ayer el presidente chino se paseó por la principal explotación de minerales raros. ¡Ah, qué casualidad! Se hizo la foto y la foto está en todas partes porque es que resulta que Estados Unidos es dependiente en un 80% de la importación, procedente de China, de materiales fundamentales para los dispositivos electrónicos y militares. Son 17 elementos: el escandio, el lantano... Hay un viaje de todos ellos, lo tengo aquí, si quiere se los cuento.

El lutecio. ¿Qué es el lutecio? Pues el lutecio se utiliza en el proceso de refinado del petroleo, o el neodimio, pues es un componente de los discos duros de los ordenadores. Praseodimio, pues el praseodiminio de toda la vida se ha utilizado para los motores de los aviones, forman la base de las luces utilizadas también en la industria del cine. El gradolinio, sin gradolinio no se puede ir por la vida. Se incluyen los discos compactos en reactores nucleares, es muy magnético, le confiere propiedad adecuada a la refrigeración magnética industrial. Anda que no cambia... Esto en la antena lo utilizamos mucho esos días, el gadolinio. El erbio, que es un componente de la fibra óptica. Bueno, así como estos catapúm.

Bueno, pues resulta que si China prohíbe las exportaciones a Estados Unidos, Washington va a tardar años en recomponer su propia explotación de minerales raros. Por eso, en cuanto se ha hecho el presidente chino la foto, han dicho los americanos: “Bueno, bueno, espérate, tres meses de tregua. Vamos a ver qué...”

Y el presidente de Huawei ha compartido esta madrugada para asegurar que su programa de 5G no se va a haber retrasado y no van a tener un sistema operativo alternativo Android antes de unos meses, pero lo tendrán. Es decir, que bueno, por ahí...

La clave de esta guerra se la contaba antes: el 5G. ¿Qué es el 5G? Ya en el último Congreso Mundial de Móviles en Barcelona se hablaba de esta gran revolución. Es un Internet que, por supuesto, modifica, multiplica exponencialmente la velocidad: los datos y toda esa... Pero no es ir más rápido o almacenar más, sino es un cambio de concepto.

El 5G abre la puerta a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas. Es decir, que el Internet esté en nuestra casa, en nuestra ropa, en los coches autónomos, la ciudad inteligente, semáforos que se regulen solos. Y quien controle esa tecnología va a tener las riendas del mundo en los próximos años. Y Estados Unidos está muy preocupada porque China avanza más rápido de lo esperado en ese ámbito y, claro, además utiliza tecnología estadounidense.

Claro, utiliza su tecnología, te pones a la par y luego lo superas. La excusa para prohibirles el acceso es la capacidad de espiar a través de la tecnología de los rivales, a los rivales, y eso puede ser cierto, en eso puede tener razón Estados Unidos. Pero, en cualquier caso, es un proceso apasionante. Un proceso apasionante.

Y Podemos sigue sin denunciar en un juzgado a Inditex por presunta defraudación, evasión fiscal. Ione Belarra, Isabel Serra, todas estas que están diciendo que no deben donar, que no se deben aceptar las donaciones a Sanidad de Amancio Ortega porque no tributa todo lo que tiene que tributar, no han presentado ninguna denuncia.

"Que se entere Amancio Ortega que un millonario no tiene que decidir lo que se hace en la sanidad pública", ha dicho Pablo Iglesias. Pero vamos a ver, ¿pero cuándo lo decide? ¿Pero cuándo lo decide? Simplemente dona lo que él cree que puede donar a la sociedad. Pues miren, con esto, estos cavernícolas, este paleolítico ideológico de todos estos tíos que no han mejorado la vida a nadie, ellos sí que se la han mejorado, este sí, desde luego, con Galapagar, ya sabemos lo que les espera a los creadores de riqueza, los emprendedores, a los que se arriesgan y crean riqueza para los demás y para ellos mismos. Como dice hoy Carlos Colón en el 'Diario de Sevilla', es el rumoroso odio antiguo, oxidado, el resentimiento social. Estos son, estos pueden entrar en el gobierno de Sánchez. ¡Qué tiempo más apasionante nos espera!