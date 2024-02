Herrera: “Hoy sabremos si Ábalos se va por propia voluntad o si el partido le suspende de militancia"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de hoy que pasa entre otras noticias por el ultimátum de Sánchez a Ábalos tras el escándalo de las mascarillas que salpica al partido.

"Las situaciones de incertidumbre en las que hay un reloj, tic, tac, que marca el paso del tiempo suelen ser cinematográficamente muy atractivas", ha comenzado el comunicador. "Antes le citaba el caso'El último tren de Gun Hill'en el que Kirk Douglas tenía que capturar al hijo de Anthony Quinn para llevárselo en el último tren que salía a las 9 a Morgan City porque era el culpable del asesinato de su esposa".

"Bueno el final no se lo cuento pero la incertidumbre... el tren sale a las 9 y a Ábalos le han dicho que a las 10 o a las 12, vence el plazo dado por la dirección del PSOE para que renuncie a su acta de diputado y entregue su cabeza, seguramente como cortafuegos ante el escándalo por la trama de comisionistas desarticulada por la Guardia Civil".

Y hoy sabremos, añade "si se va por su propia voluntad o si es el partido el que le suspende de militancia y le expulsa del Grupo Socialista. En cualquier caso el acta de diputado le pertenece a él y puede irse al Grupo Mixto".

"Si uno lee hoy con cierto detenimiento las crónicas políticas, se puede hacer una composición atinada de lo que ha pasado estos últimos días en la cúpula del PSOE. Durante el fin de semana dirigentes socialistas intentaron convencer a Ábalos de que dimitiera, pero Ábalos se ha negado", resume Herrera.

Estrategia del ventilador

Y después de las gestiones infructuosas, "ayer la dirección del partido -sin Sánchez que estaba en Barcelona-, le dio un ultimátum público 'o te vas o te echamos'. Pero cuidado, Ábalos no está acusado de nada, pero seguramente se tiene que ir por el bien del partido y los socialistas han utilizado una de las estrategias más antiguas, no se si es muy efectiva, la del ventilador. Han anunciado una comisión de investigación parlamentaria para investigar las comisiones de Koldo y las que puedan afectar al PP".

"Hay algo exagerado y excesivo en el tratamiento que el PSOE está dando a quien fuera su número dos".

Ábalos, reconoce Carlos Herrera "tiene razón en una cosa, hay 20 detenidos por presunta corrupción pero él no está citado ni siquiera como testigo. Eso es una realidad. Son sus compañeros de partido, no la justicia, quienes le han juzgado y le han condenado por corrupción y lo han hecho seguramente por una única razón, no porque les preocupe la ejemplaridad, sino para utilizarlo como un saco terrero o como una trinchera para proteger a Santos Cerdán y al propio Sánchez, es decir un cortafuegos y evitar la destrucción mutua asegurada".

El desenlace, advierte Herrera, "de este duelo al sol ante 'El último tren de Gun Hill' tendrá consecuencias políticas sobre todo si Ábalos sigue como diputado porque le podrían enviar al Grupo Mixto, los socialistas perderían otro diputado más de su exigua mayoría, eso en el caso de que Ábalos desde el Grupo Mixto no quisiera apoyar las propuestas del gobierno de Sánchez”.

Y también por otra parte “hay circunstancias que invitan a pensar que Ábalos no quiere moverse a no ser que negocie una salida que le permita a él poder vivir”.

“Si Ábalos deja el escaño, deja su sueldo y aunque tuviera millones ocultos en donde fuera, ahora mismo no podría mover ni una peseta”.



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pincha aquí para leer el monólogo completo: