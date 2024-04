Herrera: “El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene absolutamente sublevada a la carrera"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este miércoles que pasa entre otros asuntos por los avales a su candidatura a la RFEF o los vocales de la Asociación de Fiscales del Consejo Fiscal que se han rebelado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Antes de entrar en materia el comunicador ha recordado la faena de David de Miranda en la Maestranza. "Les aseguro que aún continuó obnubilado, estoy que ni encuentro la palabra para explicar ayer el corridón de toros que trajo Sati Domecq a la Maestranza. Los seis bravos ejemplares de toros que no se veían desde hace mucho tiempo y que sirvió, entre otras cosas, para que David de Miranda cortara dos orejas en una faena honda, lenta, al natural, desmayada, en la boca de riego, que hace que saliéramos a la calle toreando".

"Y del fútbol, qué me dice, de lo que está pasando, oiga Herrera va a tener usted los avales para ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Bueno mire, el señor Rocha que tiene de los avales necesarios, ha sido citado a declarar como testigo en el caso que ocupa a Luis Rubiales. No extraña a nadie porque él era vicepresidente económico y tendrá que explicar y decir la verdad a lo que le pregunte el instructor y el fiscal anticorrupción sobre delitos que pudo cometer Rubiales, siendo el señor Rocha su número dos... administración desleal, corrupción en los negocios, organización criminal, blanqueo de capitales y desde luego hay una culpa que tendrá invigilando que ya veremos si tiene recorrido penal. En principio oiga, presunción de inocencia, pero sí es cierto que le hace inhábil o no merecedor para ese puesto que requiere una determinada solvencia".

"Los que están avalando al señor Rocha en realidad se convierten en cómplices, no penalmente hablando, por ahora, In dubio pro reo, pero se convierten en cómplices de alguien que cuando menos por omisión, descuidando el deber de vigilar o por comisión, participando que ya veremos, están en este asunto".

"Los avalistas comparten la responsabilidad que un día puedan exigirle. Pasar de testigo a imputado es más habitual de lo que parece y eso pone la institución que representa en peligro de prestigio dañado. Cada uno tendrá que asumir su responsabilidad. Yo nunca pensé que estuviesen tan pendientes de este pobre periodista en la Federación, tranquilos".

"Yo agradezco a los que sí han cumplido su palabra dándome su aval. Se lo agradezco al Betis, al Villarreal, al Getafe, al Rayo, a la Ponferradina y sigo esperando a todos los otros que prometieron su aval y que ahora están silbando, disimulando dudando, encogidos, atemorizados, por las presiones de Tebas y de Rocha".

"Por cierto, ¿será inhabilitado Rocha? Porque este caso Brody es realmente muy grave. Pero también es grave que se produzcan amenazas, presiones y chantajes. Eso no es garantía de limpieza y claridad en un proceso electoral".

Don Alvarone

"Bueno la peste institucional del sanchismo está dejando arrasadas las instituciones. Primero fue el CIS de Tezanos, el Constitucional de Conde Pumpido, pero nadie tan servil, desacreditado y además tan inútil para los fines que se le han encomendado, como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, don Alavarone, que tiene absolutamente sublevada la carrera, como no se había visto nunca. Están tan sublevados que hoy le piensan decir a García Ortiz que no consideran oportuno abordar la instrucción de las causas judiciales, que es una viejísima reivindicación de la carrera, mientras no se garantice su independencia respecto a las injerencias del Gobierno".