Herrera: “No se entusiasmen con la derrota, la ley de amnistía volverá después de las elecciones gallegas"

Carlos Herrera ha centrado su monólogo de hoy en el fracaso de la votación de la ley de amnistía en el Congreso

"Puigdemont dijo no. Está mal decir que ya lo dije yo, pero a esta hora ya dijimos que no era descartable que la amnistía fuera tumbada por los propios independentistas que se benefician de ella y que son los que casi casi han redactado el articulado de la ley".

La hipótesis era "disparatada", recuerda el comunicador, "pero desde que Sánchez llegó a la política española, todo lo disparatado, todo lo irresponsable acaba siendo realidad".

En este sentido advierte Herrera, "Puigdemont, que es el socio imprescindible de Sánchez, tumbó ayer la ley que el propio Puigdemont la había impuesto a Sánchez y como hemos visto a Sánchez arrastrarse y comerse línea rojas una tras otra, la ley que se votaba ayer, que era la ley dictada por el de Watterloo con terrorismo light, respetuoso los derechos humanos y todo eso que se inventaron para sortear la instrucción del juez García Castellón... Pues ni con esas".

Puigdemont, el joker de la política española

Y es que señala Carlos Herrera, "Puigdemont siempre quiere más y su lógica no es la lógica del resto de socios de Sánchez, es como el 'joker' de la política española".

"Ayer se escucharon en el Congreso los ecos de sus carcajadas desde Waterloo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en este texto o con este texto, Puigdemont no las tiene todas consigo, no tiene todas de salir indemne de todas las acusaciones que los jueces están trabando ahora mismo en la Instrucción".

"Y a no ser que haya una ley de artículo único que diga 'Puigdemont es inviolable' y ya está, puede tener problemas y entonces no es suficiente".

Elecciones gallegas

"¿Eso quiere decir que la legislatura está tocada?", se ha preguntado Herrera. "Bueno no corramos tanto. La amnistía ha sido tumbada solo momentáneamente, el PSOE no aceptó las últimas enmiendas de Junts y Junts votó en contra del texto que ahora vuelve a la Comisión de Justicia. Es decir, no se entusiasmen con la derrota porque la ley de amnistía volverá un mes más tarde, pero volverá siempre después de las elecciones gallegas".

Y de aquí a las elecciones gallegas, "el PSOE y el equipo nacional de opinión sincronizada se esforzará en decir 'vean ustedes la dignidad de Sánchez que no ha admitido nuevas enmiendas e incorporar nuevos delitos', olvídense de eso, palabrería barata".

A juicio del comunicador, "desde el PSOE afirman que no tienen más margen para ceder en la ley sin que esa ley naufrague en Europa o en el Constitucional. Pero la palabra del PSOE vale lo que vale que es nada".

Impunidad integral de Puigdemont

"A esta hora después del sofoco de ayer, ya estará Gracita Bolaños pidiendo asesoramiento a Gracita Pumpido para ver cómo pueden estirar un poquito más las tragaderas para ver si garantiza la impunidad integral de Puigdemont y habrá un nuevo acuerdo y habrá nuevas cesiones, pero hasta entonces la petrosfera que se ha encontrado con la puchiesfera, se va a encargar de reiterar la última consigna de mercadillo que anoche pusieron en circulación: la firmeza de Sánchez por no plegarse a las exigencias del fugado".

"Pero cuando pasen las elecciones gallegas, pasará lo de siempre, 'donde dije digo, digo Diego', con tal de seguir en el poder".

"Ahora los socialistas ya no pueden ignorar un hecho. De cuatro votaciones importantes, el Gobierno ha perdido dos y en el horizonte esperan los presupuestos. Y con estos, la negociación presupuestaria se presenta como un potro de tortura".

