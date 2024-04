Herrera: "El coste de la subida de impuestos es de 3.800 euros por casa y 1.500 euros por persona”

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este miércoles que pasa entre otros asuntos por el comienzo de la campaña de la renta o por las novedades del caso Koldo.

"Hoy comienza la campaña de la renta desde hoy hasta el 1 de julio, la mayoría tenemos que encontrar un hueco para ponernos en paz con el fisco, bien para que nos devuelvan lo que nos han retenido, que lo hacen hasta 11.200 millones el año pasado, o bien hasta los que tienen que pagar un 47% que son los que ganan más de 300.000 euros".

"Sumado a otras cosas hacen pues que haya gente que pague más del 50% de impuestos. Lo cual es evidentemente confiscatorio. Hacienda no puede ganar de tu dinero más que tú, no puede, no debe no pasa en la mayoría de países. Hay varios medios que hoy se hacen eco del informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana que viene a demostrar que el gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha aumentado la presión fiscal en Europa. Desde el 95 los impuestos subieron en España del 32 al 38% del PIB, bueno la mitad de esa subida, más de la mitad hay que apuntársela a este Gobierno".

"Desde el 95 han gobernado Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez, bueno pues Sánchez ha subido los impuestos más que los otros tres presidentes juntos".

"El coste de esa subida es de 3.800 euros por casa y 1.500 euros por persona. Un españolito medio dedica a lo de los impuestos el 44%. Y una buena parte puede llegar a más del 50%, lo cual es evidentemente confIscatorio. ¿Y todo para qué?¿Usted tiene mejores servicios públicos? ¿Le atiende mejor la Seguridad Social? ¿el Servicio de Empleo funciona mejor?..:", se ha preguntado Herrera.

"Aquí hay pasta para lo que hay, para Televisión Española para que compita descaradamente con las privadas, para hacer fichajes millonarios con los que intenta hundir profesionales exitosos. Hay dinero para que Óscar Puente pague para rastrear las críticas contra su persona o para que el PSOE pague a una propia dedicada a lavar en redes sociales lo guapo que es Pedro Sánchez".

"Aquí hay pasta para que el gobierno tome el control de Telefónica, en una operación que su torpeza encarecido aún más, para que el Congreso se gaste 17 millones de euros en pinganillos porque sí lo han pedido los independientes y usted pagando, pagando, pagando, pagando y pagando".

Begoña Gómez

Sobre el caso Koldo recuerda que "ayer El Confidencial ofreció nuevos datos sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez. Hasta ayer se sabía de sus contactos con Air Europa, empresa que recibió un rescate millonario del Estado, un préstamo, un dinero que tiene que devolver no es un dinero a fondo perdido, mientras subvencionaba las actividades de la esposa del presidente del Gobierno. Y ayer supimos además que Begoña Gómez firmó una declaración de apoyo a una empresa que luego obtuvo un contrato público por siete millones de euros. Y hoy se publica en El Confidencial también que además otro de cinco y pico. No fue el único. En total las empresas recomendadas por la esposa del presidente recibieron casi 18 millones de euros de distintas administraciones gestionadas por el Gobierno que preside su marido".

"Y pudo firmar las cartas de buena fe y las empresas merecían esa subvención y todo lo que ustedes quieran, pero eso es impresentable.Quienes piden respeto para la esposa de Sánchez, tienen que pensar qué estarían diciendo ahora si la esposa de Rajoy por ejemplo hubiera hecho algo similar. No hay precedentes de tener un escándalo similar con la esposa de ningún presidente".

Recuerda Herrera las palabras de Koldo, que ayer habló para El Mundo en las que señaló dos cosas, "afirmó que había contactado con cinco comunidades autónomas por mascarillas y cuatro ministerios para ofrecerle la mascarilla de la trama de comisionistas. Inmediatamente la oposición tomó nota de ese dato para citar a los aludidos ante la Comisión de Investigación del Senado".

"El actual Ministro Víctor Torres y la presidenta del Congreso Paqui Armengol, que compraron mascarillas a la empresa de la trama tendrán que comparecer ante la Comisión la vicepresidenta, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, el ministro Grande-Marlaska de Transportes, el sensible y maltratado Óscar Puente".

Vuelve el procés

"Y como si todo esto fuera poco ayer para alegría de la política española, alegría de la estabilidad del Gobierno, ha vuelto el procés. Ayer el presidente de la Generalidad que aspira seguir siendo Pere Aragonés confundiendo su posición institucional con un candidato a las elecciones, presentó su propuesta de referéndum de autodeterminaciónque es la misma que hace 10 años y que lógicamente es plenamente inconstitucional y que es una disputa con Junts para ver quién la tiene más larga".

"¿Me lo vas a preguntar también a mí o solamente eso lo pueden contestar los catalanes porque yo también quiero contestar? Pero no te preocupes, a lo mejor te digo que sí. Pero el artículo 92 habla de todos, un asunto que competa a todos y todos quiere decir, todos los españoles. Ese referéndum afecta a España y lo que afecta a España lo decidimos entre todos, si hay mucha gente que está dispuesta a decir que sí, no te preocupes, pero me lo tienes que preguntar a mí también".

"Hace 10 años también hablaron de una consulta negociada como ahora y cuando se les explicó que eso no cabía en la ley, se lanzaron a pasar por encima de la Constitución y de los derechos de más de la mitad de los catalanes. Pero lo de ayer demuestra que todas las mentiras de Sánchez sobre la supuesta pacificación de Cataluña y todo eso son mentiras. Estamos como hace 10 años, solo que entonces un gobierno les dijo que 'no' y este les está diciendo que 'sí' para que Sánchez pueda seguir a Moncloa un día más".

Rubiales vuelve a España

"Y en el descalzaperros del fútbol federativo español hay novedades porque hoy dicen que puede ser el día que se convoquen elecciones por Pedro Rocha. Ya veremos si luego son impugnadas".

"Está previsto que hoy a las 10 de la mañana llegue al aeropuerto de Barajas Luis Rubiales, el anterior presidente de la Federación. Seguramente la Guardia Civil le retendrá unos minutos para hacerle algunas preguntas y evidentemente después saldrá. Ayer la UCO de la Guardia Civil registro su apartamento en República Dominicana. Qué ocurrirá, qué pasará en la Federación Española. O hay regeneración -y la regeneración no creo que la puedan firmar todos estos elementos que han estado bajo la órbita del que ahora vuelve en avión- o créanme ustedes eso va a ser un maloliente capítulo más del deporte español por mucho tiempo", concluye el comunicador.