Herrera: "Canarias, Andalucía, Murcia o Madrid reciben menos financiación por habitante que Cataluña"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este miércoles que entre otros asuntos pasa por la reclamación de un cupo a la catalana o por los flecos de la ley de amnistía.

El comunicador ha comenzado recordando el accidente de este martes en Los Palacios en el que fallecieron seis personas, dos de ellos guardias civiles. "Ayer fue una mañana tremenda informativamente hablando". "Ha sido detenido el conductor del camión que perdió el control ha dado negativo en el alcohol y en drogas y todo indica que pudo haberse despistado o quizá dormido, el tacógrafo puede ser importante ¿habría descansado lo suficiente este conductor?".

"La GAR de la Guardia Civil vuelve a estar de luto después de que en febrero perdiera a David Pérez en el asesinato con la fueraborda en Barbate. Es verdad que lo de ayer fue un accidente pero se enmarca dentro de la lucha contra el narcotráfico. Este grupo hace este tipo de controles rápidos, aleatorios, duran media hora, normalmente porque tienen alguna información o andan buscando algo. La prueba es que dos de las víctimas de este accidente que estaban siendo comprobada su documentación tenían antecedentes policiales por tráfico de droga".

"Han pasado 12 años de la visita de Artur Mas a Mariano Rajoy, que era presidente del Gobierno para exigirle un pacto fiscal. Rajoy dijo que no, no podía ser, no salen las cuentas, luego se lo contó a Pérez Rubalcaba que era el líder de la oposición que también estaba de acuerdo en eso. Y ahí todo ya saben ustedes se desencadenó, un primer referéndum, perdió el gobierno Artur Más".

"Pero volvemos fíjense después de tantos años al mismo punto de partida de todo el proceso, que es la pasta, porque ayer Pere Aragonés el todavía presidente a la Generalidad, presentó su propuesta de financiación singular para Cataluña que consiste -bueno lo que siempre han pedido- ser como los vascos, como los navarros, contar con un sistema de financiación privilegiado en el que Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad, IRPF, IVA, Sociedades".

"Habría que recordar que cuando se negociaba la Constitución y se preparaba la Constitución las fuerzas políticas catalanas renunciaron expresamente a tener un cupo como el vasco. Pero ahora ellos hacen unas cuentas que son muy discutibles porque las balanzas fiscales dan pie perfectamente a todo tipo demagogia. Eso supondría que la Generalidad doblaría sus ingresos. Frente 26.000 millones que ahora recibe, tendría 52.000 y de esa parte luego devolvería el Estado un cupito por los servicios que la administración presta en Cataluña y luego a algo para la solidaridad regional, pero vamos más o menos como se negocia el grupo vasco, que a veces a través del concierto económico sale a pagar".

"Esto rompe la Hacienda Pública y sobre todo el principio de solidaridad entre los españoles, no pagan los territorios, pagan los ciudadanos. Los ricos de Cataluña y los ricos de Andalucía o de Extremadura pagan lo mismo, la diferencia está en cuantos más hay en cada lugar. En Cataluña hay más que en Extremadura. Las empresas pagan lo mismo en toda España, pero si en Cataluña hay más empresas, se recauda más en Cataluña".

"Es como si ahora dijeran en la calle más pudiente, 'oiga todo lo que se cobre en esta calle de impuestos se queda en esta calle'. Pero es que hay que arreglar la calle del barrio que está en el otro extremo de la ciudad... pues con lo que paguen ellos".

Se rompe el principio de solidaridad

"Esto va a ser una bandera electoral de Esquerra, rompe el principio de solidaridad y es algo básico en cualquier estado y eso nos lleva a que los ciudadanos tengan distintos servicios públicos en función del lugar donde viven. Si los que recaudan más dejan de aportar el sistema, se rompe la cohesión social".

"Ayer salieron algunas comunidades autónomas como Asturias y Castilla La Mancha que las lleva el PSOE a mostrar su rotunda oposición a la propuesta".

Falacia

"Esto además se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España, ni la que más aporta, que es Madrid".

"En términos de financiación por habitante, Madrid contribuye mucho más al sistema de financiación. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, la Comunidad Valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña".

"El independentismo quiere la autodeterminación pero también quiere el paso intermedio hacia esa autodeterminación, la pasta y al Estado central solo le quedan dos recursos que no han sido transferidos; la hacienda y la justicia".

"Para el independentismo el objetivo ahora es la hacienda y la justicia, los dos recursos imprescindibles de cualquier estado. Con la hacienda y con la justicia en manos de esta gente ya tiene los recursos y el Estado además queda desarmado ante cualquier intento de secesión porque esta banda de Sánchez y su compañía ha desarmado al Estado".

Ley de amnistía

"Y la otra noticia del día es la confirmación de choque la cuenta de las dos cámaras de las Cortes a cuenta de la amnistía. El informe de los letrados del Senado planteaba la posibilidad de ese enfrentamiento y ayer la portavoz del PP de la Cámara Alta confirmó que plantearán conflicto de competencias, tampoco es tan de extrañar. Lo decía la Comisión de Venecia, lejos de buscar la reconciliación esta ley ha levantado una profunda y virulenta división en la clase política".

"El Senado le va a pedir al Congreso que retire la ley de amnistía porque según han dicho los letrados del Senado -que no son el bochornoso Fernando Galindo y los letrados del Congreso- es una ley inconstitucional que viene a modificar la propia Constitución de forma encubierta"