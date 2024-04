Herrera: “Cada vez que llega una campaña electoral Pedro Sánchez saca el comodín de la vivienda"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad en su monólogo de este viernes que entre otros asuntos pasa por la gira de Sánchez para buscar apoyos para reconocer el estado palestino o la huida de imputados por terrorismo en el caso tsunami.

"Viernes 12 de abril y comienza el fin de semana de altas temperaturas de altas para lo que teníamos y de cielos completamente despejados, con comisiones que se estrenan, con Sánchez viajando por ahí, con debate sobre la vivienda, de nuevo la amnistía, los de tsunami democrátic se van por ahí y un vistazo a la actualidad internacional y la inestabilidad de Oriente Medio, con Irán buscando un poco las cosquillas, amenazando con intervención".

"¿Ustedes se acuerdan cómo comenzó este carrusel de corrupción que tiene enfangado al gobierno con este festival de comisionistas con la esposa del presidente convertida en una recaudadora de fondos. Bueno pues esto empezó el 21 de febrero de este año. Ese día es detenido Koldo García, la mano derecha de Ábalos. Seis días después el PSOE expulsa a quien fuera el número dos Ábalos, lo envía al grupo mixto, es el PSOE quien le juzga y le condena ante la sociedad española. Pues una de las noticias más chocante de ayer es que entre la lista de 84 comparecientes que el PSOE plantea para su comisión de investigación no está Ábalos. Está Elías Bendodo, Miguel Tellado, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, está Juanma Moreno, pero curiosamente el PSOE no quiere citar al que está en el centro de toda la trama, qué gran agujero negro".

"La persona que está en el centro de la trama, la que por su posición en el partido es el núcleo irradiador de la actividad de esa trama por su posición en el Gobierno también, no es citada ante el Congreso para explicar nada. Digo núcleo irradiador para ver si Íñigo Errejón se acuerda de las cosas que decía antes de ser el meritorio para suceder a la achicharrada Yolanda Díaz como socio del gobierno".

"Cuando un político vuelva a hablar en España de regeneración, hasta dónde llegarán las carcajadas, como la carcajada de Ábalos desde su escaño viendo el desfile de comparecencias que tendría que encabezar él. Pues ahora solamente faltaría que Ábalos ejerciera de interrogador sobre un escándalo del que él posiblemente tiene la mayoría de las respuestas".

CIS

"Claro, en este ambiente solo nos faltaba el poca vergüenza de Tezanos que da lo mejor de sí en las campañas electorales. Ayer el CIS dijo que cuantos más problemas tiene el PSOE con la corrupción, más sube en las encuestas, está prácticamente empatado con el Partido Popular".

El comodín de la vivienda

"Otro asunto que tal vez a usted le interese es la cuestión de la vivienda, como cada vez que llega una campaña electoral Pedro Sánchez saca el comodín de la vivienda, no le funciona pero insiste". "Ayer convocó en Moncloa a los representantes del sector que es gente muy educada y no abuchea anfitrión, y luego salió la ministra del ramo, Isabel Rodríguez a pedir a los propietarios de viviendas que las pongan en el mercado de alquiler. Es el cuajo que tienen todos estos".

"Este gobierno se ha cargado el mercado de alquiler con la Ley de la Vivienda, lo hizo deliberadamente y a pesar de todas las advertencias de la gente que conoce el tema y con esto ha pasado como la ley del 'sí es sí".

"Con la Ley de Vivienda igual se les advirtió que se iban a cargar el mercado de alquiler y se lo ha cargadoy ahora vienen a pedir a los propietarios que pongan sus pisos en alquiler. Pues no lo van a hacer porque les habéis criminalizado, les habéis impedido fijar un precio en el mercado libre, no les dais garantías jurídicas de que puedan recuperar su vivienda si alguien se cuadra en la vivienda y dice que no se va, habéis roto el mercado con vuestra demagogia absurda".

Ley de amnistía

De la amnistía, no se la creen ni los posibles beneficiarios. En las últimas horas han huido de España media docena de imputados en el caso Tsunami, no hay mayor prueba de la absoluta endeblez de esta ley indigna".

El Congreso la podrá aprobar desoyendo todas las opiniones contrarias a ese pacto corrupto, pero de ahí a que alguna vez entré en vigor, hay un largo trechoy la huida de esta gente así lo demuestra.Todos a Suiza a escapar de la justicia española".

"Estos no han tenido tanta suerte como Arnaldo Otegui, al que milagrosamente le desaparecen todos los indicios que permitirían perseguirle por el pasado terrorista"

"Ayer era la noticia que la Fiscalía había renunciado a perseguir Otegui por su posible participación en el asesinato de Luis María Argueta en el 80. Hoy también sabemos que el nombre de Otegui desapareció de otro informe elaborado por la Guardia Civil sobre el asesinato del dirigente de UCD de Juan de Dios Doval. Estos dos crímenes forman parte de los 312 asesinatos de ETA que aún están pendientes de estar esclarecidos".

Escalada peligrosa del conflicto

"Y le hablaba de Irán, de Oriente Medio, ese Oriente Medio que ahora centra el viaje de Sánchez por Eslovenia, Noruega... para hablar de la causa del estado palestino".

"El mundo no está ahora mismo en lo de la creación del estado palestino, está en oriente medio porque la inteligencia de EEUU ha dado la alerta sobre un posible ataque directo de Irán a Israel". "Sería una escalada peligrosísima del conflicto".

"Todos están ahora centrados en eso, pero Pedro Sánchez anda entre Noruega y Eslovenia haciendo campaña por el Estado palestino, un asunto en lo que hay consenso general desde hace años".