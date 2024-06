Herrera: “La amnistía está en manos de muchos jueces y casi todos consideran que tiene un agujero técnico"

Audio

Carlos Herrera analiza en su monólogo de hoy la ley de amnistía que este martes se publicaba en el BOE o los 'incendios' abiertos en el seno del PSOE.

Herrera ha comenzado recordando que nos encontramos en el "baile postamnistía". "En Moncloa hay un parque de bomberos donde los camiones cisterna están entrando y saliendo continuamente para tratar de contener los incendios que tienen abiertos que son varios. Hoy veremos a Pedro Sánchez en la sesión de control muy complicada y como se faja o si de alguna explicación, que bueno olvídense no dará ninguna en cualquiera de los incendios que tiene; la amnistía, Begoña, su hermano, Yolanda Díaz".

El turno de los jueces

"Ayer la ley de amnistía se publicaba en el BOE y se puso en marcha el segundo paso, pero la ley de amnistía no sólo hay que hacerla, no solo hay que aprobarla, también hay que aplicarla y eso no lo hace un gobierno, lo hacen los jueces, es decir ahora es el turno de los jueces. El Gobierno ha hecho todas las tropelías necesarias para sacar adelante una ley que significa la corrupción misma del sistema, yo te doy impunidad y tú a mí me das votos".

"Pero claro, el proceso de ejecución no lo controla ese mismo gobierno, ni siquiera el Fiscal General del Estado consigue controlar a la carrera fiscal. La ley está en manos de muchos jueces y casi todos consideran que la ley además de inconstitucional, tiene un gran agujero técnico

"Problemas con los que se encuentra ahora esta ley. El juez Llarena por ejemplo que instruye la causa contra Puigdemont, ha ratificado la orden de detenciones, le ha dicho a las policías, oiga que este señor está fugado acusado y si viene tiene que ser detenido".

"Luego está el Tribunal de Cuentas, otro de los focos del incendio, que ha adelantado la intención de presentar una cuestión prejudicial a la justicia europea. La consejera Elena Hernáez ha anunciado a las partes la intención de someter la ley de amnistía al criterio del TJE, Tribunal de Justicia Europeo porque hay ocho cuestiones que contravienen la justicia europea. Les recuerdo que la aplicación de la amnistía en este ámbito significaría que más de 5 millones de dinero público, que hemos pagado todos, se perderían si que pudiéramos reclamarlos. No solo se perdonaría los golpistas, si no que se nos perjudicaría a todos los demás".

"Luego está el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tiene cinco causas abiertas relacionadas con el independentismo y ha dicho a las partes oiga pronúnciense sobre la aplicación de la ley".

Por otro lado ha analizado "el lío gordo en la fiscalía" donde se encuentra otro de los incendios del gobierno. "Hace unos días los fiscales del Supremo, que llevaron a causa en la que fueron condenados los responsables del procés, entregaron al Fiscal General un informe en el que explicaban las razones técnicas por las que se oponían a la aplicación de la amnistía, oiga no se puede aplicar la amnistía porque esa ley no es aplicable a la malversación agravada. Es decir, coger dinero público para beneficio personal. YÁlvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, o lo que queda de él, les ha desoído, les pretende imponer una postura contraria y esto acabará ante la cúpula de la carrera fiscal".

"No hay una rebelión contra la ley, hay una ley mala, hecha a base de parches, con indefiniciones, que plantea dudas de constitucionalidad y de su adecuación a tratados europeos. Y esta ley como otras leyes del mundo se tiene que adecuar a un marco general, que es el que dicta la Constitución y nuestra pertenencia a la Unión Europea".

Ciénaga política de Cataluña

Además el comunicador se ha referido a la situación "de la ciénaga política de Cataluña"."Les recuerdo que hay al menos tres diputados fugados, entre ellos Puigdemont, que aspira a ser reelegido presidente de la Generalidad. Y miren una vez Junts se ha quedado con la presidencia del Parlamento, pues la verdad hay muchas especulaciones. Los planes de Puigdemont pues son tan misteriosos como la lógica de Esquerra. Los de Esquerra le entregaron a Junts la presidencia del Parlamento y ayer llegaron a un acuerdo con el PSC para gobernar la ciudad de Barcelona, así que cualquier cosa puede pasar".

"El día 25 de junio tiene que celebrarse un Pleno para investigar el presidente de la Generalidad, pero no está claro que haya un tío viable para entonces. A Juntsparece que le interesa que Illa se presente para quemar su candidatura, puede que a Esquerra le interese lo contrario, que Puigdemont sea el primer candidato en salir derrotado lo que le dejaría las manos libres para pactar con ella y Puigdemont que se lo huele a dicho que no, que vaya Illa por delante. Es una fatiga informar sobre la actualidad política catalana".

"¿Coge forma la posibilidad en la repetición electoral? Pues sí la coge".

Resaca de las europeas

Herrera también ha analizado la resaca de las elecciones. "Después de la sesión de control, Sánchez irá a darse un masaje a su spa particular que tiene en Televisión Española. Le harán preguntas implacables, pero bueno, la bofetada que se ha pagado el domingo, es la bofetada. Feijóo lo celebró, cree que los socios de Sánchez le van a dejar caer más pronto que tarde".

"Y otro de los focos del incendio es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz dijo que renunciaba, que se iba, seguramente le habrá dicho Pedro Sánchez, oye pero qué es eso de que te vas".

Caso Begoña

Sobre el caso Begoña Gómez, señala el comunicador que "ayer escribía una carta al periódico donde dice que no ha sacado ningún tipo de beneficio. El juez Peinado que instruye el caso, ha atendido parcialmente la petición de la Fiscalía Europea. Le ha dicho a la Fiscalía Europea, bueno te mando lo que tiene que ver con los fondos europeos, pero lo demás me lo creo yo. Se queda con la otra parte del caso, que es precisamente todo lo que hace referencia a la cátedra de la Complutense, los negocios con las empresas y además mantiene la citación con la esposa del presidente del Gobierno".









