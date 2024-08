Herraiz, ante la polémica de los JJOO en Boxeo: "¿Qué demonios hace Ángela peleando contra un hombre?"

Audio

"Muy buenos días. Ya estamos a viernes, mal día para los que aborrecen este día, regocijo para el resto, que, intuyo, son mayoría.

Hoy tenemos que empezar explicando una cuestión que es casi de Barrio Sésamo. Hay un capítulo de EPI y BLAS, que recordamos muchos, pero que -está claro- no vieron los organizadores de los juegos olímpicos París 2024.

La rotunda explicación de la periodista Paloma del Río sobre el género de los deportistas La histórica Paloma del Río utilizó sus redes sociales para simplificar de manera contundente qué criterios deben utilizarse para competir por sexo en deportes. 01 ago 2024 - 18:57

Con esta misma simplicidad hay que explicar que si tus cromosomas son XX, eres mujer. Y si tus cromosomas son XY, eres hombre. Es fácil de entender, ¿verdad? Como el arriba y abajo de Epi y Blas, igual de sencillo.

¿Dónde está uno de los últimos escándalos de estos Juegos Olímpicos de París?

Que han dejado participar a personas con cromosomas XY, es decir, biológicamente hombres, en competiciones de mujeres.

Y ha sido especialmente llamativo el caso de la argelina Imane Khelif, que no es exactamente una mujer trans, o no hay constancia de ello, pero sí que está confirmado que tiene hiperandrogenismo, un exceso de hormonas sexuales maculinas. A esta persona ya le han echado de competiciones femeninas de Boxeo anteriores cuando en los test se comprobó que sus cromosomas eran los de un hombre. Que tampoco hay que hacerle un análisis en profundidad.

Con verle los brazos que tiene debería haber sido más que suficiente. Si camina como un pato, grazna como un pato, y vuela como un pato… es un pato.

Aun así, la organización de los juegos ha dejado que en el Boxeo sean los países quienes tengan la última palabra en estos casos. Y Argelia ha dicho: venga, para adelante. Si un hombre biológico compite en una categoría de mujer, mal se nos tiene que dar para no conseguir una medalla.

Y allí que han plantado a la tal Imane Khelif. Ayer se enfrentó en los octavos de final del peso wélter a una italiana de nombre Angela Carini. Un hombre biológico, con genes masculinos contra una mujer biológica. Y acabó con ella en 46 segundos. Le bastó con un puñetazo. Para los que no lo habéis visto, cómo lloraba la pobre italiana gritando: “no es justo, no es justo”. Luego reconoció que jamás había sentido un puñetazo así y que le dolía muchísimo. Normal. Si siempre compites con mujeres y, esta vez no, pasan estas cosas.

Hay un momento del combate que resume a la perfección lo que había pasado. Un periodista que cubría la pelea entre Imane y la italiana Angela Carini, una con rastras, la otra con coleta, se da la vuelta ese periodista y grita: “¿Pero qué coxxx, pero qué demonios hace Ángela peleando contra un hombre?





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









La imposición de la cultura Woke

La polémica tiene un origen. Y no es otro que la imposición de esa cultura Woke que impide admitir la más simple lógica. Y la organización de los Juegos ha tragado, no vaya a ser que se les eche encima el lobby LGTBI; no vaya a ser que les tilden de transfobia. O que la organización humanitaria de turno, como Human Rights Watch vaya adenunciarlo. Ahí está la cuestión.

Porque el resto es muy fácil de entender. Si algo hay que buscar en unos juegos olímpicos es que la competición sea justa. Por eso se segrega entre hombres y mujeres. Por eso se diferencia por pesos. Admitir a un hombre biológico compitiendo con mujeres es alterar las reglas del juego.

Ahora enseguida te cuento lo último en lo estrictamente deportivo… que viene con mucho mejor sabor de boca que en días anteriores para España. Con las dos medallas en marcha, con el bronce en piragüismo, en Kayak K-1, con otra más asegurada en boxeo, que haría la quinta para España, con el pase a la semifinal de Carlos Alcaraz… llega la luz a la delegación española.

Las federaciones socialistas no entienden el privilegio para Cataluña

Luego el día sigue mirando a la rebelión interna abierta en el PSOE por el concierto económico para Cataluña. Ya no solo es Emiliano García Page. Ya no es solo el único presidente socialista que gobierna con mayoría absoluta en su comunidad autónoma. Algo que, por otro lado, era de esperar y seguro que Pedro Sánchez contaba con ello. Pero cuando prevalece el poder ante cualquier principio, te empieza a importar entre nada y menos lo que digan incluso los tuyos. Que es lo que ocurre.

Lo del cupo catalán amenaza con hacer saltar buena parte de las costuras internas del PSOE. ¿Hasta qué punto? Está por ver, porque en el traspaso de esta nueva línea roja, los tiempos y la estrategia favorecen a Pedro Sánchez.

El presidente cuenta con que las bases de Esquerra van a avalar hoy el acuerdo en la votación que han convocado. Es mucho suponer, pero cuenta con ello. Con el sí de la militancia de Esquerra, la próxima semana Illa podría ser investido presidente.

Y con Illa al frente de la Generalitat, con el verano de por medio, Sánchez contará con que más de uno, se habrá olvidado. Y eso, también, es mucho suponer. Sobre todo, después de escuchar distintas voces críticas con el acuerdo y ninguna, absolutamente ninguna fuera del Consejo de Ministros, avalándolo con rotundidad.

El concierto fiscal que Sánchez entrega a los independentistas entierra uno de los principios de los que siempre presumen los socialistas: la lucha por la igualdad.

¿Con qué cara va el líder de los socialistas extremeños a dirigirse a los suyos? ¿O el andaluz, o el aragonés...? Aquí ya no van a ser tan sumisos como lo fueron con la amnistía porque los ciudadanos entienden a la perfección cuando les tocan el bolsillo. No es que la amnistía no fuera un acto de desigualdad, que lo es. Pero estamos hablando de las cosas de comer, y con eso no se juega.

Extremadura vuelve a levantar la vox, ¿lo hará Asturias?

Desde Ferraz han intentado controlar la rebelión, al menos hasta que hoy voten los militantes de Esquerra. Con el mensaje: vamos a esperar al resultado. Y hay algunos que le han dicho a Sánchez que los tiempos no los marca él. Que sacar a Cataluña del régimen común de financiación autonómica, que darles la llave de la caja, compromete los servicios públicos en sus comunidades. Para el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, es un acuerdo que atenta contra la igualdad.

Y dirán… bueno, Extremadura. También se escuchó a su momento a Guillermo Fernández Vara cuestionando acuerdos de Sánchez con los separatistas y la sangre no fue al río. Al final, todos claudican, y todos apoyan lo que dice el líder.

Hay una comunidad, cuyo presidente es especialmente afín al sanchismo. Y es Asturias con Adrián Barbón al frente. Hoy vamos a escuchar al presidente asturiano, pero no esperen que Barbón vaya ni siquiera a darle un pellizquito de monja al presidente. No va a entrar en el cuerpo a cuerpo. Nada de eso. Barbón no es Page y extremadamente fiel a Sánchez.

Hay otra cuestión que le diferencia. No Gobierna en el principado con mayoría absoluta. Sus socios en el Ejecutivo asturiano ya le han dicho la redistribución y la solidaridad son líneas rojas que no se pueden saltar. Pero ese concierto catalán se las salta. Y el consejero asturiano de Hacienda, Guillermo Peláez, recuerda a Sánchez que ellos defienden un sistema común.

Pues ya veremos hasta dónde alcanza la revuelta en el PSOE. Incluso, Sánchez llegado al momento tratará de darle la vuelta, si es que la cuestión no llega ni a votarse en el congreso.

El primer paso lo tenemos hoy. Los militantes de Esquerra, que está por ver cuántos son de verdad -se habla de 8.500- deciden el futuro de 8 millones de catalanes. No solo eso. 8.500 militantes deciden el futuro del conjunto de españoles porque así lo ha decidido Pedro Sánchez".