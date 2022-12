Carlos Herrera: “Sánchez y Junqueras han diseñado una amnistía, encubierta, pero una amnistía”

Audio

Es martes y 13, martes y 13 del 2022. Diciembre, lluvia generalizada en la Península, pero especialmente centro y sur; y los embalses al 34,34% de media; Galicia, Asturias, País Vasco están en el 58; Madrid en el 51; Andalucía todavía en el 22 %, tiene que seguir lloviendo mucho, ya iremos viendo: Bueno, dónde llueve, dónde jarrea, dónde cae, dónde… pues dónde va a ser.

La crónica de esta jornada, mire merece comentar, perdone la pedantería ¿eh? con un recordatorio a George Orwell. Orwell tuvo varias sentencias famosas lo largo de su vida, pero hay una que quería rescatar para hoy: "El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez". No me negarán que esta cita viene como un guante a la absoluta perversión política que se está perpetrando en España por ese dúo que forman Pedro Sánchez y Oriol Junqueras.

Sánchez y Junqueras han diseñado una amnistía, encubvierta, pero una amnistía

Ayer tarde conocimos, por fin, la literalidad del acuerdo por el que Sánchez y Junqueras han desactivado por completo la respuesta legal del Estado a la intentona golpista del 17-O. Han diseñado una amnistía, encubierta, pero una amnistía, para todos los implicados en aquel golpe, han abaratado hasta límites insospechados las consecuencias de atentar contra el orden constitucional en España y más; y vamos a ver qué consecuencias trae la otra petición que tienen ahí guardada, el famoso referéndum con el que quieren independizar Cataluña. No, no, eso jamás lo hará Sánchez. Bueno, tampoco iba a indultar, tampoco iba a gobernar con Podemos, tampoco iba a tocar la sedición… tampoco, tampoco, tampoco, tampoco. Miren, se ha derogado el delito de sedición, que ahora son desórdenes agravados de, pues como una especie de despedida de soltera. Por otra, se trocea como un salchichón la malversación para dejarla limitada solo al supuesto lucro personal, y el resto de supuestos ya no constituyen malversación sino desvío presupuestario irregular de los fondos públicos. O sea, dicho de otra manera, queda parcialmente derogada la malversación. Es como si a los sobornos de Qatar a los parlamentarios europeos los llamáramos incentivos para la cooperación diplomática, imagínense ustedes. Y además, las penas de cárcel sólo se van a aplicar aquellos casos en los que se haya producido grave daño o entorpecimiento del servicio público, que vaya usted a valorar eso ¿no? O sea, el caso es garantizar la impunidad a los procesados por el famoso procés independentista, y tal y cual. Bueno, esto vamos a ver, no me dirán ustedes viene a huevo la cita de Orwell ¿no?: un lenguaje para hacer que las mentiras parezcan verdad y ahí tienen a la portavoz socialista diciendo que legislan a toda velocidad y sin debate alguno porque les corre mucha prisa para mejorar la lucha contra la corrupción, lo cual es de chiste de humorista malo.

Y ahí tienen al presidente diciendo que se trata de sacar el debate político de los juzgados, cuando en realidad lo que está haciendo es sacar políticos delincuentes de la cárcel. Porque p para saber lo que significa esta modificación legal hay que mirar los efectos, porque todo se ha hecho para conseguir un efecto concreto sobre personas concretas. ¿Cuáles son esos efectos? Si tú rebajas la pena de cárcel al mínimo y también el periodo de inhabilitación, se liquidan los procesos que ahora mismo se están siguiendo contra 40 altos cargos de la Generalidad catalana por su participación en los hechos del 2017, eso es lo más importante. Estos 40 procesados se van a ir de rositas porque nos vamos a cargar los delitos por los que estaban siendo procesados, además todos los condenados del procés que a pesar del indulto seguían inhabilitados, dejarán de estarlo, porque la inhabilitación se ha reducido al mínimo. Resultado: Junqueras, Forcadell, y cualquiera de los 9 indultados se puede presentar a las próximas elecciones. Y tercer resultado: Puigdemont, podrá volver a España por su propia voluntad sabiendo que él también saldrá de rositas. Y ahora se van a establecer todo tipo de debates jurídicos sobre el alcance de esta reforma y todos tipo… excusas cutres, leguleyas.¿Cómo lo van a aplicar los jueces? ¿Se va a poder beneficiar alguien más, aparte de los golpistas catalanes? ¿Cuáles son los matices en la aplicación de las penas?... Todo eso tal y como está redactada la enmienda, el margen de discrecionalidad de interpretación es inmenso. Son cosas muy importantes porque hay mucha gente condenada en España por delitos de malversación sin haberse llevado 1 euro a su patrimonio, teóricamente sin haber causado un grave daño al servicio público. Y estos señores tienen abogados que harán muy bien en pedir el mejor tratamiento para los clientes, así que prepárense. Después de los presos de ETA la calle, violadores a la calle, y ahora, también, corruptos a la calle.





Y ahora... el referéndum





Hoy es muy divertido ver el diario sanchista de la mañana, ‘El País’, haciendo contorsionismo para que no se note el ridículo que ellos también están haciendo con su apoyo a Sánchez. El domingo, anunciaban: ‘Sánchez cambiará el plan de Esquerra’. Ayer decía: La enmienda del PSOE y Podemos de bajar penas, bajar penas pro no dejará inmune el procés. Hoy, la enmienda del PSOE y Podemos ya no existe porque el PSOE se ha tragado hasta el fondo de la cruz a la raya las exigencias de Junqueras. Así que ‘El País’ hoy explica que PSOE y Esquerra pactan bajar las penas, pero discrepan de su alcance. O sea, volvemos a lo de Orwell: “Lenguaje diseñado para que las mentiras parezcan verdades, y el asesinato parezca una respetable”. Y ahora, claro, el referéndum. Junqueras ha tenido la amabilidad de adelantarnos cuál va a ser el próximo trágala: el referéndum de autodeterminación, y además los términos en los que se va a producir. Mayores de 16 años votarán, será válido con una participación del 50% del censo, y un sí a la independencia de al menos el 55. O sea el 55 del 50 del censo de Cataluña es millón y medio de personas, más o menos; y millón y medio de personas va a decidir sobre el país que comparten 45 millones de personas.

¿Esto es un despropósito?, claro. Como lo era el pacto de PSOE y Podemos; tan inconcebible como eran los indultos; a los condenados del procés como el delito de sedición, tan descabellado como la derogación de la malversación… claro. Todos estos disparates, han pasado de ser disparates a estar escritos en el BOE. Así que la única duda que nos queda es saber cuándo va a pasar, porque mientras Sánchez siga en Moncloa y necesite a ERC, lo que diga ERC va a misa. Para llevar a cabo ese referéndum que exige Junqueras, para eso Sánchez necesita tener el control del TC, de estricta obediencia que digan que es constitucional romper la soberanía nacional.

Las definiciones de la Agencia EFE





Y para finalizar, un detalle de humor. Ya saben que el Parlamento Europeo vive ahora un escándalo mayúsculo con los sobornos de Qatar. Está detenida la vicepresidenta Eva Kaili, es una señora griega, guapísima por cierto; de la que nadie sabíamos nada hasta hace un par de días. Bueno, pues militante socialista del Grupo Socialista del Parlamento Europeo, pues la Agencia EFE nos explicó ayer que la corrupta en cuestión es socialista de derechas, como es corrupta y socialista solo puede ser de derechas. Muy bien Agencia EFE, qué orgulloso me siento y nos sentimos todos de vuestro trabajo. Admirable, créenme, admirable. Tragasables.