Carlos Herrera habla del encuentro entre don Juan Carlos y Felipe VI: "Claro que se han visto"

Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es el último lunes del verano. El viernes entra el otoño. Parece que en los próximos días volverán algunas lluvias, que tanta falta hacen, ya veremos. Hoy vemos el mundo a través de éxitos, despedidas, fracasos, manifestaciones, en la ensalada diaria de ola actualidad que le contamos a diario en este programa.

Esta mañana nos levantábamos con el buen sabor de boca que nos ha dejado la selección española de baloncesto, dirigida por un fuera de serie, que es el italiano Sergio Scariolo. Tengo que contrastar el dato, pero me parece que las cuatro medallas que tenemos en Europa, las cuatro han sido con Scariolo, si no las cuatro, desde luego la mayoría. Nadie daba un duro por este equipo.

La verdad es que el propio Sergio Scariolo aseguró antes de comenzar el campeonato que había que mentalizarse de que ya no es lo mismo la selección de basket donde estaban los Gasol y todos los demás. Había carencias y había que competir de otra forma. Pues yo no sé de qué manera ha competido, pero ha ganado la medalla de oro. Pasó el corte de Lituania, de Finlandia, el de Alemania y ayer el de la siempre temible Francia. Fueron muy solventes, doce puntos por encima. Cuarto oro para España en una gran tarde para la radio.

Hoy por fin, parece que no tenga ganas, parece que hoy entierran a Isabel de Inglaterra. Hoy la entierran después de diez días, que solo le ha faltado al féretro pasar por campana ya e iniciar la carrera oficial. Ha desfilado por delante del féretro todo el que ha podido, las colas eran kilométricas y hoy veremos cómo se pone en marcha esa liturgia que tienen los británicos para salvaguardar lo que les queda de su gran imperio, que es la monarquía.

La monarquía que lleva una liturgia que oiga, ya querrían el Vaticano cuando entierra a un Papa. Veremos cómo el Lord Chamberlain rompe su vara de mando y la coloca sobre su ataúd. Ese chasquido de la vara va a representar el fin de su servicio a Isabel II como funcionario de mayor rango de la Casa Real británica. Y allí, hombre, somos el país que más reyes aporta a este funeral, porque, efectivamente, está Felipe VI, su esposa Letizia, también está el Rey Juan Carlos y la Reina doña Sofía.

¿Hay foto o no hay foto? ¿Se han visto? Claro que se han visto. ¿Se volverán a ver? Seguramente hoy. El protocolo les colocará en lugares distintos, pero vamos a darle normalidad a estas cosas subrayando... La fotografía de la entrada de Juan Carlos en este ceremonial nos da la muestra de lo que es un señor de 84 años, con problemas de cadera y de rodilla, que se apoya en un ayudante y en un bastón.

Allí estarán Ángel Expósito y Fernando de Haro, a lo largo de la mañana, de la tarde y de la noche. Este día en el que, por cierto, se conmemora un año de la columna de humo de La Palma.

Además de todo ello, la imagen del día es la de la manifestación en Barcelona. Decenas de miles de manifestantes, no contra el catalán, sino a favor de un poco de educación en castellano. Emocionante, pero a la vez triste. Por más que les quieran esconder, esta gente existe. Se manifestaban para que no se haga realidad esa pretensión del supremacismo catalán de que no exista el español, de que no se estudie nada en español.