Carlos Herrera: "La Constitución del 78 vive una crisis por el ataque de una serie de formaciones políticas"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Día de la Constitución, aquella que nacía en 1978, hoy cumple 45 años. Doy por hecho que la mayoría de los que me escuchan no había nacido en ese año y no se acuerda que el 78 fue un año de culminación de aspiraciones que vinieron trabajándose durante tres años anteriores.

La Constitución de 1978

Uno y no menor, la consolidación de los Pactos de la Moncloa, que se habían firmado un año antes y que ayudaron a combatir la inflación que vivía la economía española. En el 78 vivía un cuarto año de recesión, no era solo aquí, era una cuestión internacional. La crisis del petróleo volvió loca a la economía. Aun así, teníamos el 6,9% de paro frente al 12,9 de hoy.

Aquel 1978 había un Rey, un jefe del estado, que había heredado más poderes que el altísimo. La consecuencia de todo aquello fue el trabajo de una serie de señores de todas las formaciones políticas que llegaron a una Constitución que, comparadas con las del siglo XIX, es una Constitución para un momento determinado de nuestra historia que ha servido.

Ha habido una estabilidad social que ha permitido trabajar como un mulo para que España crezca y mejor o peor gobernada no se quede estancada en el tiempo. Para eso sirve una Constitución, para dotar de derechos a los españoles y marcando claramente los límites de derechos y deberes para todos por igual.

Esa Constitución, en la que el jefe del estado para a ser arbitral, pero no ejecutivo, ahora vive una crisis por el ataque despiadado y descarado de una serie de formaciones políticas, incluida la que ostenta la presidencia del Gobierno, que se llena la boca de la palabra Constitución, pero si se analizan sus hechos, tratan de vaciarla para rellenarla de otras cosas.



Podemos rompe con Sumar

Tenemos un tribunal de garantías lleno de gracitas que están ahí para hacer bueno todo lo que se le ocurra a esta panda que está en el Gobierno de España. Que, por cierto, ahora tiene un nuevo frente abierto. Era cuestión de días. Los de Podemos se van de casa Yoli porque se traicionan entre ellos.

Podemos se va al grupo mixto, se enfada, tiene sus razones. Eso significa que hay otra ventanilla abierta para negociar. Votarán que sí, no crean ustedes que esto va a traer nada esperanzador para los que esperen un derrumbe de las pretensiones del Gobierno, pero enlentece las cosas, nada más.

De todos los que hicieron la Constitución, solo quedan vivos dos, Miguel Roca y Herrero de Miñón. Larga vida a ambos.