Carlos Herrera: "Buena parte de los españoles está afrontando el inicio de 2023 con ahorros de la pandemia"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Lunes 9 de enero y comienza a efectos prácticos el 2023. Un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del euríbor, del dinero, y, por tanto, de hipotecas, altas, a otras circunstancias varias y a dos elecciones fundamentales, como todas. Todas son fundamentales y siempre decimos que son fundamentales, este año son además peculiares, una de ellas municipales y autonómicas en el mes de mayo y otra, pues al final de año o principios del que viene, Generales, si no se altera el calendario por voluntad de quién puede alterarlo, que es el presidente del Gobierno.

Y ante todo ello, la clara política del Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha esbozado de aquí a las Generales de dilapidar lo que haga falta con tal de satisfacer a determinados criaderos de votos y la intención de la oposición que luego conoceremos con Alberto Núñez Feijóo. A las 9:00 de la mañana hablaremos con él para saber cuál es el plan de la oposición al Gobierno para conquistar el poder, para ofrecer una alternativa a los españoles.

Miren vamos a caer en el tópico de la cuesta de enero, no porque ya sabemos perfectamente como están las cuestas. El IPC está en el 5,6%, pero la inflación subyacente está en el 6,9%, ¿saben ustedes cuál es el problema? Que las rentas están por debajo del gasto. Le ha subido la hipoteca al que la tenga, ha subido la cesta de la compra, las energías aunque han moderado el precio sigue estando altas, no digamos el carburante, por lo tanto, hay que ir tirando de rentas. Buena parte de los españoles, con aquellos ahorros que se hicieron durante la pandemia, están afrontando este inicio del año 2023, no es una cuesta de enero, es seguramente otra cosa.

De eso hablamos esta mañana y también de lo que ha ocurrido en Brasil. A esta hora de la mañana, la policía brasileña ha conseguido retomar el control de los principales centros de poder después de lo que se vivió anoche por parte de seguidores del anterior presidente, Bolsonaro. Es una especie de réplica al asalto al Capitolio de Washington hace dos años. Estos tipos, bastantes tipos, asaltaron ayer la sede del Parlamento, el palacio presidencial, el Supremo y exigían la intervención del ejército para deponer al presidente Lula da Silva, cuyo triunfo electoral discuten.

Han sido detenidos unos 170 tipos, más o menos, hay otras fuentes que hablan de 400. Lula decretó inmediatamente la intervención federal y acusó a Bolsonaro de haber estimulado las protestas. Y también se cuestiona la pasividad del Gobernador de Brasilia, un señor que es cercano a Bolsonaro. Todo el mundo ha condenado los hechos, ha mostrado su apoyo al Gobierno recientemente elegido. Miren, se da la circunstancia que esta invasión de las instituciones democráticas de Brasil coincide con el segundo aniversario de la ocupación del capitolio en Estados Unidos. ¿Se acuerdan del tío del bisonte?

Aquello fue realizado por Donald Trump y no condenado hasta que pasó, no poco tiempo. Las imágenes son muy similares, en el caso norteamericano fue más grave porque aquella ocupación intentaba impedir por la fuerza el nombramiento de Biden, estaba reunido el Congreso y el Senado. También conviene destacar que los más alarmados por estos hechos, los que más se dan golpes de pecho, alertan sobre la amenaza del fascismo, etcétera, son los mismos que aquí han intentado en dos ocasiones ocupar el Congreso de los Diputados.

La portavoz del Partido Popular, Gamarra, recordó que con las reformas legales impuestas por los golpistas catalanes a Pedro Sánchez, los hechos ocurridos en Brasilia, en España, no lo habrían pasado de desórdenes públicos agravados. Deberían utilizar un alto nivel de violencia, elegir utilizar armas y una organización jerárquica y casi militar, para entrar de lleno en el delito de rebelión, porque el de sedición, yo me imagino que los brasileños, no se cómo tienen organizado el delito de sedición, pero espero que lo tengan bien porque si no esos son desórdenes. El de sedición en España ha quedado depauperado, limitado, desaparecido, por petición de los delincuentes que precisamente habían cometido un delito de sedición.

El Constitucional, otro asunto importante estos primeros días del año porque hoy toman posesión nuevos magistrados, Juan Carlos Capo, Laura Diez, María Luisa Segoviano. Esto cambia el signo de la mayoría del Tribunal, esta nueva mayoría va a tener que dictaminar sobre asuntos que están pendientes desde hace tiempo, la Ley del Aborto lleva ahí ni se sabe.

Luego, lo que es más importante, abre la posibilidad de que puedan prosperar en el Constitucional las reclamaciones de los independentistas de intentar una consulta soberanista en Cataluña o en el País Vasco. En esa línea, causaron bastante estupor las declaraciones de dos de las magistradas, Balaguer y Segoviano, que la primera hablaba de superar la ley y la segunda decía que no se debe tener miedo a estudiar el asunto de la autodeterminación. Si la Constitución está muy clara, solo hay que leerla, no hace falta estudiar tanto Segoviano. La jurisprudencia del Constitucional ya ni les cuento.

De momento lo urgente va a ser escoger a un nuevo presidente del tribunal, con el pacto alcanzado en el Poder Judicial que dejó fuera un apoyo incondicional de Pumpido, a este se le ha complicado un poco la presidencia que antes te daba por segura. La pugna está entre Conde-Pumpido y Balaguer, ambos del sector sanchista. Eso ha sido muy muy poco frecuente en la historia del tribunal, pero bueno mañana se va a reunir el Pleno para la elección del presidente.

En el plano político, como les decía, llega un año doblemente electoral. Por ejemplo, esta semana vamos a ver como Ciudadanos solventa sus primarias de cara al Congreso del fin de semana. Es un lacónico final de Ciudadanos que está deparando un duelo un poco cainita entre Edmundo Val e Inés arrimadas. El PP ha conseguido fagocitar la mayoría de la bolsa electoral de ciudadanos, pero ese medio millón de votos que todavía mantiene la marca con el 2% de expectativa electoral puede ser determinante en un resultado final de las de las elecciones.

Hoy hay una encuesta del diario 'El País' que asegura que en las últimas semanas el PP ha aumentado en casi un punto su ventaja sobre el PSOE, los de Feijóo han anunciado este fin de semana el fichaje de Íñigo de la Serna, que fue Ministro de Fomento con Rajoy, fue alcalde de Santander, como coordinador del programa electoral del partido de cara a las elecciones municipales y autonómicas.

Comienza un año muy interesante, dos años después del temporal de Filomena. Aquella tormenta de nieve que dejó media España sepultada bajo una nevada histórica y que se produjo además en tal fecha como el día de hoy, entre ayer y hoy, entre la noche del 8 y el 9, acuérdense de todo lo que cayó en buena parte de la península ibérica. La nieve que dejó y los problemas que dejó

A enfrentar este año, el 2023, lo mejor que podamos y sepamos y a intentar sacar la cabeza de este enero, que no es que tenga una cuesta, tiene el Angliru, literalmente.