Sergio Barbosa analiza la actualidad de este lunes que pasa entre otros asuntos por los resultados de las elecciones en Francia o el boicot y presiones del Gobierno a la Iglesia a horas de aprobar su plan para reparar a las víctimas.

"En Francia ya saben la noticia es que eso que se suele llamar el cordón sanitario o la alfombra bajo la cual se suelen esconder los problemas que no se sabe, no se quiere o no se puede arreglar, ese muro electoral ha vuelto a funcionar, porque la estrategia consistente en que el centro de Macron y la izquierda no se pisara en la manguera en las urnas y no se restarán votos los unos a los otros en el objetivo común de frenar a la extrema derecha, eso ha funcionado, pero ha funcionado de tal manera que ha acabado siendo una metáfora perfecta de los tiempos políticos que corren porque, de tanto meter miedo con que venía la ultraderecha al final la ultraderecha ha quedado tercera, ni mayoría absoluta para imponer su primer ministro, ni tan siquiera fuerza más votada, el centro de Macron ha quedado segundo y quién ha ganado ha sido el bloque de izquierdas donde el muy radical Mélenchon ya está exigiendo poder gobernar".

"Es decir óleo sobre lienzo de cómo el miedo a la ultraderecha es la coartada perfecta para que acabe imponiéndose la ultra izquierda, porque Mélenchon es un tipo con un programa económico disparatado, que quiere sacar a Francia de la OTAN y que no esconde su antisemitismo. Así que ahora va a estar curioso ver qué sucede con esta Francia en la que nadie va a tener mayoría en la Asamblea y en la que la opción menos mala sería que Macron consiguiera ponerse de acuerdo con el sector más moderado de la izquierda para colocar a un primer ministro de consenso y formar un gobierno de coalición, siendo Francia un país en el que no tienen demasiada tradición a la hora de pactar gobiernos de coalición".

"Pero con todo el gobierno de colisión entre moderados sería la opción menos mala sin descartar que al final lo que haya sea una situación ingobernable porque la izquierda se sumerja ahora en una dinámica de luchas internas por ver quién lidera ese bloque".

Cordón sanitario

"El cordón sanitario ha funcionado para frenar a la ultraderecha poniendo una autopista a la ultra izquierda y con Pedro Sánchez aplaudiendo con las orejas lo que está sucediendo en Francia. 182 diputados con la Francia a insumisa liderando ese bloque de izquierdas en el que también van socialistas y ecologistas, lo cual viene a demostrar que la hegemonía social de Francia la tiene la izquierda ideológica y los suburbios de franceses de origen inmigrantes si se movilizan como se han movilizado en esta ocasión con una participación que no se veía desde 1981, pero ojo porque la extrema derecha tiene un 30% de votos y 10 millones de votantes, con lo cual electoralmente puede ser engañosa la sensación de alivio de Macron".

"Al final, Reagrupación Nacional se ha quedado en 143 escaños lejos de los 287 necesarios para la mayoría absoluta, pero lleva detrás de sí a muchísima gente que a lo mejor tampoco es tan radical y simplemente está dando toques de atención sobre problemas por resolver".

Es decir, "es verdad que el problema inmediato de cohabitar con un primer ministro de extrema derecha Macron se lo ahorra, respira Macron que se la jugó al convocar por sorpresa estas elecciones y respira Bruselas que no quería a una Francia con un primer ministro de extrema derecha".

"Pero ahora viene el reto de evitar eso mismo pero con esa parte de la izquierda que es tan antieuropea como la extrema derecha y con la tentación además de cerrar los ojos a los problemas que han hecho que muchos franceses hayan optado por el partido de Le Pen porque hoy todo será decir que el partido del Le Pen ha fracasado pero a nadie le puede pasar por alto que la derecha más radical la que no hace muchos años era invotable, ahora ha obtenido un 143 escaños y lo ha obtenido a pesar de los pesares a pesar del doble muro de protección que se le ha puesto por delante la doble vuelta al sistema de doble vuelta y además el cordón sanitario lo cual nos mete en un laberinto conductivo de lo más interesante".

"El esperpento que dejó la declaración de Begoña Gómez"

"Hoy vamos a dedicar mucho tiempo a Francia pero sin olvidarnos de los asuntos de España como por ejemplo el esperpento que dejó la declaración de Begoña Gómez ante el juez, declaración que fue una no declaración porque alegó desconocer de qué se le acusaba y el juez para que no se le pueda poner un pero a su proceder judicial, aplazó la cita al 19 de julio".

La explicaciones de Begoña

"Así que habrá que esperar a ese día para que la mujer del presidente explique entre otras cosas, cómo puede ser que de más de cincuenta cátedras extraordinarias que tiene la Complutense, la suya sea la única otorgada a alguien sin la titulación necesaria. O si es normal convocar al rector en Moncloa o pedir a empresas participadas por el Gobierno que te den gratis un software de más de 100.000 euros que luego te apropias en tu beneficio profesional o firmar cartas de recomendación a empresas que te han ayudado a ti y luego esas empresas logran adjudicaciones del gobierno de tu marido".

"Todo eso habrá que ver si se sustancia pero como se ha comentado este fin de semana por ahí, con el enorme número de agentes que movilizó el Gobierno para proteger a la mujer del presidente de una simple declaración judicial, si esos agentes hubiesen sido destinados a Barbate la noche del atropello de la Zodiac de la Guardia Civil lo mismo, dos agentes no hubieran muerto, pero aquí ya saben, las prioridades son las prioridades".

"Enredar en el plan de la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos"

"Y miren, la última prioridad del Gobierno es enredar en el plan de la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos, hasta en eso tienen que meter cuchara y boicotear a su manera un plan de reparación con el que la Iglesia quiere compensar, en lo que pueda, el daño causado por esa lacra social. Pues hasta en eso el Gobierno no puede reprimir su intervencionismo con filtraciones a la prensa y reuniones de última hora que solo buscan predisponer a las víctimas contra cualquier acuerdo donde el Gobierno no meta cuchara".