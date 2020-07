Barbosa: "Podemos, el mismo día que insiste en investigar a Juan Carlos I, rechaza investigar a Iglesias"

Audio

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este miércoles 15 de julio de 2020. Un día que, en lo informativo, ha empezado muy temprano, de madrugada. últimamente llevamos unos días en los que estamos con una oreja puesta en los juzgados de guardia, en los juzgados de los lugares que tengan la mala suerte de sufrir un brote de coronavirus con cara y ojos que se convierten en transmisión comunitaria. Y lo mejor es pedirle al personal que no salga de casa o que salga lo menos posible.

Pues comentamos lo de los juzgados porque lo de los tiempos líquidos que decía Zygmunt Bauman es una broma comparado con lo del coronavirus. Decía el pensador de origen polaco que nos había tocado vivir una época de incertidumbre donde todo cambia demasiado rápido. Pues lo de esta pandemia ya es la incertidumbre al cuadrado. Y más cómo se está empezando a gestionar desde el punto de vista político-administrativo la respuesta a los brotes.

¿Se acuerdan del desafío independentista en Cataluña? Como para no acordarse. Ayer la Generalitat otorgó el tercer grado a los condenados del proceso. Nueve meses han tardado y ahora lo tendrá que parar la Fiscalía o el Supremo en última instancia.

El caso es que se critió mucho al Gobierno por dejar en manos de la justicia la respuesta a lo que era un problema territorial. Bueno, pues visto lo visto esta madrugada, lo mismo vamos camino de dejar en manos de la justicia la respuesta a un problema sanitario.

¿Por qué decimos esto? Porque al final puede cuajar la intención del Gobierno de ponerse de perfil o en un segundo plano: de que sean las autonomías las que vayan tomando decisiones como puedan, aunque sea a golpe de decreto, aunque un juzgado de Lérida dijera que una comunidad no puede confinar a su población si no hay un estado de alarma impulsado por el Gobierno central. Por lo menos, esa es la idea que está defendiendo el ministro de Sanidad.

EL CONFINAMIENTO DE LÉRIDA

Esta madrugada lo que ha pasado es que un juzgado de Lérida, ahora sí, en base al decreto de la Generalitat, ha permitido el confinamiento de Lérida capital, pero de aquella manera porque el juez, con la presión de que le echen la culpa de perder tiempo en una situación sanitaria muy preocupante, ha tenido que decidir que sí, que confinamiento para Lérida capital y para seis de los otros siete municipios que quería confinar Quim Torra. Pero el juez considera que uno de esos pueblos Massalcoreig, no tiene que confinarse...

Y otro juzgado de guardia, en este caso de Barcleona, a dado el ok a la limitación de aforo en los tres barrios del Hospitalet de Llobregat, un municipio muy poblado donde hay tres barrios muy tocados por el virus.

Sin embargo, ese mismo juzgado se ha opuesto, como sí quería la Generalitat, a que se prohiba a la gente reunirse en grupos de más de 10 pesonas, es decir, se podría sospechar que con tal de no desgastarse más, y que sean las autonomías las que vayan tirando, al final van a ser los jueces los que tengan que ir,a salta de mata, diciendo qué se hace.

Desde luego, no parece lo más indicado porque tiempo ha habido para poner encima de la mesa un cuerpo legislativo para unificar criterios. Y no volver loca a la gente, como les ha pasado a los que viven en Lérida...

A todo esto, el confinamiento que ha avalado el juez desde esta media noche en Lérida no es, de momento, el más severo... El tiempo dirá qué se va haciendo en base a los informes que el juez ha solicitado que le vayan entregando.

LOS REBROTES, UNA MANCHA DE ACEITE POR ESPAÑA

Pues a este cacao, sumen el resto de focos en España o las limitaciones de Fase 2 que afectan al 70% de Aragón. Y, claro, aquí la pregunta es si esa situación se va a seguir extendiendo como una mancha de aceite por el resto de España, antes ni siquiera de que acabe el verano.

Pues precisamente para evitarlo, lo que se sigue extendiendo es la obligación de usar mascarilla, sí o sí, se guarde o no se guarde la distancia de un metron y medio.

Hoy entra en vigor en Andalucía, una comunidad clave porque es la más poblada de España y, además, es un destino turístico importantísimo. Pues los andaluces se han puesto serios y han dicho que, en su tierra, desde hoy mismo hay que llevar mascarilla incluso en la piscina y en la playa.

¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay que bañarse con la mascarilla? Pues no. Te la puedes quitar para bañarte, estar debajo de la sombrilla y tomar el sol, si estás tumbado y guardas la distancia de seguridad. Pero si te quieres dar el típico paseo por la orilla, en plan pecho palomo, con tu gorrilla de la Caja Rural, hay que llevarla puesta.

A ver, el mensaje que viene a transmitir la Junta de Andalucía es que a la playa, como a cualquier otro lugar, hay que llegar e ingresar con la mascarilla puesta y que sólo te la quites para lo fundamental. Porque eso, efectivamente, pasa mucho. Como voy a la playa, pues ya de casa salgo sin ella; como voy a correr, pues ya por el camino voy sin ella. Y al final nos pasamos demasiado tiempo sin ella y nos cruzamos con demasiada gente sin ella puesta. Así que el consejero andaluz de Sanidad, Jesús Aguirre, pide comprensión.

Miren, quédense con un dato que demuestra lo contagioso que puede ser el coronavirus. Una investigación en China ha demostrado que una mujer contagiada, que se subió sola, sin nadie más, en un ascensor durante unos pocos segundos, entre los que usaron el ascensor luego y a los que contagiaron después, los afectados acabaron siendo 71 personas. Desde luego, da qué pensar...

LA CONTROVERTIDA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A JUAN CARLOS I

Y, por lo demás, ¿qué nos deja la actualidad informativa? Pues a un Gobierno que ha dado un paso más para poner distancia de por medio con el Rey Juan Carlos. Y todo a raíz de la polémica y la investigación del presunto cobro de comisiones y el patrimonio del Rey Emérito.

Ayer, como decimos, se dio un paso más. Ya no se trata de decir que Felipe VI es una cosa y el Rey Emérito es otra, y que no se deben mezclar. Lo que hizo el Gobierno es sugerir nuevas medidas por parte de Rey Felipe. Esas palabras de la portavoz, María Jesús Montero, han sido interpretadas como que el Gobierno no vería mal que don Juan Carlos saliera de Zarzuela para poner distancia con don Felipe. De hecho, hoy 'La Razón' asegura que el Gobierno y la Casa del Rey estarían ya trabajando en otro “gesto de distancia”.

Y los bienpensados quieren pensar que esto el PSOE lo hace, no para meter el dedo en la llaga de la monarquía, sino para para ayudar a Felipe VI, cuyo comportamiento está siendo intachable, a poner un cortafuegos que le proteja de esta polémica.

Y hablando de la monarquía, fíjense qué curioso lo de Podemos. En el mismo día que han insistido con investigar a Juan Carlos Carlos I, han rechazado, con el apoyo del PSOE, que se investigue a Pablo Iglesias por el asunto del móvil, presuntamente robado, a su antigua asesora.

Eso, qué casualidad, dicen que no hace falta investigarlo, por más que ahora haya informaciones que apunten a que lo del robo del móvil pudo ser un invento para fabricar la teoría de la conspiración policial contra Podemos… Y por más que se haya descubierto que Iglesias ocultó que había recuperado la tarjeta del móvil y que se la quedó, sin decírselo ni siquiera a la dueña del móvil. Para proteger, dijo, a una mujer de 25 años del contenido de la tarjeta de su propio móvil. Como si ella no supiera lo que había en su móvil y necesitara que el macho protector la protegiera. Valiente feminismo hipócrita y de boquilla que se gastan algunos.