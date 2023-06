Barbosa: "Más allá del ruido por la formación de gobiernos entre PP y Vox, lo que dará sentido es su gestión"

Audio

Sergio Barbosa ha comenzado la mañana recordando que falta poco más de un mes para una nueva cita electoral, mientras que de forma paralela siguen llegando ecos del 28M.

"Cuando no te viene una novedad sobre los ecos del 28-M, te asalta una noticia sobre el futuro 23-J. Y todo se mezcla, y todo parece que está relacionado. Por lo menos, es lo que desea el PSOE, que ahora nos va a dar la matraca, con esa idea tan curiosa de que la izquierda sí puede pactar con la ultraizquierda, con los golpistas separatistas, con los filoterroristas y que, en cambio, el PP no puede pactar con VOX", empezaba explicando.

En cuanto a Alberto Núñez Feijóo, "ayer se escudó precisamente en que el PSOE no tiene autoridad moral para decirle al PP con quién puede pactar o no después de lo que hemos visto esta legislatura. Es decir, donde haya que pactar, pactarán, aunque Feijóo también le dejó claro a Vox, que donde consideren que no es necesario no pactarán o no darán más de lo imprescindible".

La "oportunidad" de la derecha para "demostrar si otra cultura de gobierno de coalición es posible"

"Hay que decir que la derecha, tiene una oportunidad, yo no sé si histórica, pero sí muy importante, de demostrar si otra cultura de gobierno de coalición es posible en España o no. Las coaliciones de izquierda suelen acabar como el rosario de la aurora. En Galicia, lo del PSOE y el BNG duró lo que duró, en Cataluña los tripartitos fueron un reparto descarado de consejerías, con socios compitiendo entre ellos de forma descarnada y la culminación ha sido el gobierno PSOE-PODEMOS en Moncloa, con unos ministros que no podían ser cesados por el propio presidente del Gobierno", ha añadido.

En este punto, "ahora son PP y VOX los que tienen que demostrar si lo suyo va a ser también encastillarse en las discusiones previas y directamente que no haya acuerdos o, allá donde sí haya acuerdos, que todo consista en dividirse las consejerías y pasarse la legislatura con la borrica a brincos".

"Ni el PP puede caer en la arrogancia de pensar que como tiene más votos puede actuar como si VOX no existiera, cosa que no es verdad, porque allá donde al PP le falten escaños para la mayoría absoluta es porque la ciudadanía soberana así lo ha querido, ni VOX puede pretender tensar las situaciones más allá de la fuerza y el respaldo social que realmente tenga en cada caso", ha apuntado.

Cuál es la situación en el Gobierno de Murcia

Por otro lado, se ha fijado en Murcia, "donde parecía que la cosa iba a ser más fácil porque al PP solo le faltan dos escaños, resulta que es lo que se ha complicado. Pero hasta tal punto que VOX asegura que el PP se ha empeñado en que haya repetición electoral. José Luis Antelo es el líder de VOX en Murcia y denuncia que López Miras no solo se ha empeñado en tener un gobierno en solitario, sino que también ha aplicado el rodillo en la Mesa de la Asamblea, dejando fuera a VOX. Pero parece claro que el PP no tiene intención de permitir que Valencia sirva de modelo para replicar una especie de pacto global con Vox en toda España".

El reto de los Gobiernos de coalición de derechas

En este punto, se ha fijado en cuál es el reto de los Gobiernos de coalición entre las derechas: "seguramente no descuidar los servicios sociales, para desactivar por ese flanco las críticas de la izquierda y ser muy firmes en cuestiones como la libertad educativa o la libertad lingüística, donde tanto los votantes del PP como los de VOX están exigiendo cambios. Más allá del ruido que genere la conformación de estos gobiernos, lo que les dará sentido o los mandará al cubo de la basura de la historia es su balance de gestión y si, dentro de cuatro años, se nota o no se nota que cambiaron algunas cosas que deben cambiar a mejor".