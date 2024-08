Barbosa: "El Gobierno marea la perdiz y no es capaz de explicar cómo va a sacar a Cataluña de la caja común"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 22 de agosto de 2024.

De verdad, no sabe usted la alegría saber que, a pesar de ser agosto a pesar de estar usted de vacaciones o con el pesar de volver a la rutina que tenga a bien sacar un rato para escucharnos a esta hora de la mañana.

Porque le digo una cosa la competencia por captar su atención cada vez es más salvaje.

Kamala Harris

Ya no es que tenga usted ahí la playa o la piscina a tiro de piedra es que la convención demócrata en la que están encumbrando a Kamala Harris como candidata a la presidencia de Estados Unidos está siendo un espectáculo del que es difícil sustraerse.

Hoy el candidato a vicepresidente, Tim Walz, va a ser presentado por el cantante John Legend. pero es que se espera que actúe Steve Wonder.

Vamos, que los demócratas más espectáculo de luz y de color no han podido echarle al asunto.

Son las cosas de la nueva política en la que, desde hace tiempo, el contienente vale más que el contenido.

Y lo malo es que, en esta vida, todo se pega y el PSOE es mucho de salir por ahí a coger ideas para luego aplicarlas en España.

Hombre, lo de entender que vale más el cómo lo dices que lo que dices eso lo llevan practicando desde hace tiempo.

¿El concierto económico para Cataluña cómo será?

Y, precisamente en las últimas horas hemos tenido uin gran ejemplo, de como el partido de Gobierno es capaz de jugar con las palalabras para ganar tiempo y mantenerse en el alambre de la política.

De momento, Moncloa nos ha propuesto que estemos entretenidos tratando de buscar la respuesta a una adivinanza.

Y la adivinanza es la siguiente. ¿El concierto económico para Cataluña cómo será? Y, claro, como la respuesta no es sencilla y no la vamos a tener, como pronto, hasta septiembre. Moncloa nos ha querido dar un par de pistas.

Así que María Jesús Montero ha salido darnos para decirnos dos cosas que no será.

Como cuando jugábamos al quien es quien y preguntaba... ¿El que busco es pelirrojo? ¿Es una señora con gafas? Y te decían no… Y tú lo descartabas…

Bueno, pues la ministra de Hacienda se ha propuesto con nosotros a qué será, será el cupo fiscal.

¿Ustedes han entendido algo? Vamos, le ha faltado decir. “Oro parece, plata no es, el que no me apoye el concierto catalán bien tonto es”. Eso, y marcharse del atril levantando así la mano, como hacen los toreros cuando saludan al respetable.

Miren, en realidad puede que esto sea más sencillo que un simple juego de adivinanzas para marear al personal. En realidad, el Gobierno marea la perdiz y no es capaz de explicar cómo va ser eso de sacar a Cataluñade la caja común y cederle todos los impuestos que se recauden en su territorio sin que eso sea un trato de favor y una discriminación para los demás territorios, porque sencillamente, a día de hoy, siguen sin saber cómo hacerlo o cómo explicarlo.

Y por eso la ministra de Hacienda está dosificando sus intervenciones para decir muy poquito en cada una de ellas y dejarnos siempre con la duda. Un día sale y asegura que está de acuerdo con el pacto PSOE-ESQUERRA… (que ella misma había rechazado unos días antes)…. y se limita a decir que el pacto sí será solidario y nos deja con esa adivinanza de “cómo podrá lo insolidario ser solidario”.

Y luego, deja pasar unos días, y la reina de las adivinanzas vuelve a salir (no para explicar qué será y cómo serásino para darnos dos pistas más: no será concierto económico ni será unareforma al uso".

Y ahí tú te las compongas en esos momentos de tedio veraniego dándole vueltas a cómo será el cupo catalán.

En teoría, ni se replicará tal cual el modelo vasco y navarro (cosa que es lógica, porque sería descaradamente inconstitucional) ni será una reforma al uso.

Es decir, algo están tramando en el cónclave de Lanzarote para no tener que reformar la ley de financiación autonómica, como se suelen reformar esas leyes orgánicas, que necesitan de una mayoría cualificada.

¿Están buscando la manera de saltarse el necesario acuerdo con las autonomías del PP? ¿Las van a tratar de dividir dando a algunas de ellas lo que necesitan, en detrimento de otras? ¿van a utilizar dinero coyuntural, ahora que hay dinero en caja por el aumento de la recaudación impositiva para dar a los territorios pan para hoy y desigualdad para mañana a cambio de dejar fijado un privilegio para Cataluña que ya quede ahí para siempre?

Pues vaya usted a saber. Pero Montero ha dejado ahí entre líneas una frase que también es para analizarla con detenimiento “esto se va a hacer para profundizar en el autogobierno de Cataluña y en el desarrollo de sus expectaticas políticas de futuro.

Y aquí todos sabemos que las expectativas de futuro de quienes han exigido ese cupo (los separatistas catalanes, con su chantaje parlamentario a Sánchez) es conseguir la independencia de Cataluña.

Así que es como hacerse mirarque el gobierno presuma del objetivo final de ese cupo fiscal por más que síque nos traten de vender la burra de que además esto va ser muy bueno para el conjunto del Estado Español.

Vamos tan de cabeza a una España confederal que ya no son Otegui o Junqueras los que hablan de “Estado Español: ya ha asumido ese lenguaje María Jesús Montero, esa gran andaluza.

Claro, el problema del Gobierno es que por más que maree con las palabras lo que el PSOE pactó con Esquerra está muy claro.

Cupo a la catalana

Un nuevo sistema de financiación para Cataluña que será bilateral con el Estado y que permitirá a la Generalitat ser quien gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos y que solo después Cataluña aportará el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña”. Vamos, esto es el cupo vasco.

Sólo hay un añadido que dice que liquidado ese cupo, Cataluña también hará una aportación a la solidaridad.

Pero como está firmado, Cataluña sale del régimen común y, luego, promete dar una especie de limosna para el resto.

De hecho, durante muchas semanas fue el propio gobierno el que permitió a Esquerra decir, una y otra vez, que eso era un concierto económico.

Y ahora sale Montero decir que no que no se vale decir que será un concierto. Claro, al final lo que consiguen es que el conjunto de los españoles sigan mosqueados y que, encima Esquerra, se enfade y vuelva a recordar en qué consiste su chantaje. Chantaje que aceptó Sánchez en el acuerdo PSOE-ESQUERRA.

Esquerra ha saltado de inmediato porque sabe que se juega su prestigio dentro del mundo indepe en conseguir que el concierto sea concierto... porque si no, lo de haber dejado que Illa sea persidente catalán no tendría sentido para ellos.

Y en pinza está el gobierno, por culpa de sus adivinanzas y pactos inverosímles.

Porque al mismo tiempo que squerra recordaba los términos de lo pactado, los inspectores de Hacienda lanzaban esta denuncia.

El que hablaba, en declaraciones a Canal Sur Radio es José María Peláez portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda.

Y ya lo han oído los inspectores de la Agencia Tributaria no está para adivinanzas y han denunciado sin tapujos que el cupo fiscal catalán puede perjudicar la lucha contra el fraude además de ir contra la Constitución.

Sería inconstitucional porque la Carta Magna sólo recoge los cupos de País Vasco y Navarra y lo hace como excepción del régimen común.

Y dar a Cataluña el 100% de los impuestos recaudados en su territorio no está previsto ni en la Constitución ni el la ley orgánica de financiación autonómica.

Así que habrá que seguir pendientes de ese gran arcano que es ahora mismo el cupo catalán que ni el PSOE llevaba en su programa electoral, ni defendía después de las eleccionespero nuevamente el chantaje de los separatistas ha surtido efecto, como con la aprobación de la amnistía. Chantaje que, como escuchamos ayer sigue muy vigente.

El crimen de Mocejón

Ese pueblo de la provincia de Toledo que desde el pasado domingo se convirtió en noticia, muy a su pesar.

El pequeño Mateo ya ha sido enterrado por su familia y los vecinos del pueblo le rindieron ayer el último homenaje, en medio del dolor por el asesinato de ese crío de 11 años.

Mientras tanto, hoy será también un día clave porque el joven que ha reconocido el crimen tiene previsto pasar a disposición judicial, al cumplirse el tiempo que puede estar en manos de la policía.

Hay que aclarar si tiene una discapacidad, qué tipo de discapacidad es, si debería haber estado tomando algún medicamento o recibiendo algún tipo de tratamiento. Y, entre tanto, lo que ya se analiza es el cuchillo con posibles restos humanos que ayer fue encontrado en un

descampado del pueblo.

Es un asunto muy complejo que se ha visto agravado por la campaña de odio a los inmigrantes que se lanzó en redes sociales a base de bulos, con los que algunos, esta vez, ya han cruzado todos los límites.

Fruto de esa polémica ahora la Fiscalía ha propuesto acabar con el anonimato de las redes sociales.

Ciertamente, las redes están llenas de cobardes que aprovechan que la posibilidad de tener que dar la cara ni el nombre para volcar todas sus miserias en Internet.

Lo que no sabemos es si es eso que propone la fiscalía es viable desde un punto de vista técnica y si las grandes tecnológicas que controlan las redes (la mayoría estadounidenses) estarían por la labor de facilitarlo.

Porque en una red como X como quites los bots y los que se esconden detrás de un seudónimose les iría, de un plumazo, buena parte de la clientela.

Y luego esté el interesante debate de qué delitos de odio combates y con qué delitos de odio haces la vista gorda porque en los últimos tiempos se han lanzado campañas antisemitas o siempre hay campañas hispanófobas que a la Fiscalía parece que no le han llamado tanto la atención.

Y miren, esta mañana le estamos dando también una vuelta a un par de asuntos de esos que nos dejan estupefactos a cuenta de las leyes ideológicas de este gobierno.

Resulta que un condenado por violencia machista en Sevilla ha conseguido evitar la cárcel gracias a un cambio de sexo.

15 meses de prisión le metieron en 2019 pero un mes antes de que, en 2023, ordenaran su ingerso en prisión, el tipo fue al registro civil a decir que es una mujer.

Y, claro, ahora.. fallo en Matrix, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla se ha inhibido del asunto y el ingreso en prisión ha quedado en el aire.

Y nos dijeron las Irene Montero y compañía que esto no iba a pasar como tampoco se iba a liberar a violadores por la ley del SÓLO SÍ ES SÍ….

Pero es que éstas no son las únicas pifias del ministerio de Igualdad. Ya con ese ministerio en manos del PSOE, también se equivocaron con el corta y pega de la ley de paridad de manera que, a partir de hoy mismo, se abre la puerta a que se pueda despedir a quien pida o tenga en su empresa una adaptación de la jornada laboral.





