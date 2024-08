Barbosa: "La conmoción de todo un pueblo bien vale un mensaje de ánimo del gobierno de este país"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 20 de agosto de 2024.

Ya es martes 20 de agosto. Aquí cambiamos de día como el Partido Demócrata cambia de candidato en Estados Unidos.

Decíamos hace un rato que es digno de ver ese espectáculo de la política moderna en la que los mismos que negaban los problemas de edad de Joe Biden cogieron un día y decidieron cortar por lo sano y colocar a Kamala Harris de candidata, en la que hasta ahora no creían.

Pero es ponerse en marcha la maquinaria mediática y jubilan al que, en teoría, estaba para comerse el mundo y glorifican a la que, en teoría, no valía.

Pero así son los tiempos modernos. Tiempos muy marcados por eso que se llama la conversación en redes sociales.

Y aquí. de verdad, que Dios nos libre de demonizar a las redes sociales y a las nuevas tecnologías. Aquí nos vamos a cuidar muy mucho de lanzar un mensaje viejuno del tipo. las redes sociales son un invento satánico.

Pero sí les digo que estamos en un momento de la historia en el que hay que saber discernir más que nunca entre información y propaganda.

Y en las últimas horas, hemos tenido un buen ejemplo de cómo hay que tener cuidado de lo que uno lee o deja de leer por ahí a acuenta del crimen de Mocejón.

Porque, ciertamente, ha sido descorazonador comprobar como, cada vez más españoles, aprovechan este tipo de desgracias para participar de una macabra dinámica.

Los hay a los que les falta tiempo para sospechar y casi asegurar que al asesino tiene que tener el pelo oscuro o tener un determinado origen para, con ello, edificar un discurso ideológico.

Y los hay que se esperan a conocer la identidad y el origen de determinados agresores para saber si, desde su óptica ideológica, el asesinato es más o menos condenable. O si hay que darle más o menos repercusión mediática.

Es decir, por un lado, los hay que casi desean que sea extranjero y, por el otro, los hay que sólo respiran tranquilos y sólo le dan repercusión cuando comprueban que el agresor tiene pasaporte español.

Y ambas actitudes son bastante cuestionables porque todos los crímenes deberían ser condenados en tiempo y forma y ningún crimen se debería usar para hacer lecturas políticas.

"El gobierno que se haga mirar lo suyo"

Y el gobierno que se haga mirar lo suyo porque no puede ser que sólo condene los crímenes a los que se les puede poner la etiqueta de violencia machista o ataques de ultradecha. La desgracia de una familia y la conmoción de todo un pueblo bien vale un mensaje de ánimo del gobierno de este país aunque a ello no se le pueda sacar punta política.

El caso es que más allá de estas reflexiones la noticia relevante de las últimas horas es que, efectivamenteen la tarde de ayer, la Guardia Civil detuvo al sospechoso de haber asesinado al pequeño Mateo de varias puñaladas en un polideportivo. Vamos, tan sospechoso que él mismo ha confesado el crimen.

Se trata de un joven de 20 años, de nacionalidad española que estaba escondido en el propio Mocejón. Era conocido del pueblo porque su padre vive allí y él pasa temporadas a caballo entre Madrid y MMocejón.

Algunos vecinos ya habían comentado que sospechaban que el asesino tenía que ser o conocer muy bien el pueblo porque el agujero de la verja por el que entró en el polideportivo sólo lo conocían los que son del pueblo.

Y son los propios vecinos los que cuentan también que el chaval no estaba bien, que tenía un comportamiento extraño mientras el padre ha asegurado que sufre una discapacidad mental.

El caso es que pudo “cometer el crimen y volver a su casa” donde estuvo un día y medio hasta que la Guardia Civil ató cabos y dio con él.

Y ahí es donde entra en juego la denuncia que ha lanzado Jucil, porque la asociación mayoritaria dentro del cuerpo ha denunciado que el asesino de Mateo pudo huir, dificultando las labores para su detención, por culpa de la falta de medios que sufre la Guardia Civil.

Y es que, aunque Mocejón está cerca de Toledo y, por tanto, de su comandancia los agentes tardaron 40 minutos en llegar al pueblo. Un tiempo que pudo ser crucial para que el asesino pusiera tierra de por medio…

Desde luego, este tipo de búsquedas no son sencillas, porque algunas de las pistas que se conocen al principio pueden no ser ciertas.

Se decía que al agresor era menor de edad, y resulta que tiene 20 años: no huyó en un Ford Mondeo, lo hizo a pie…; etc, etc…

Pero, efectivamente, una intervención rápida facilita mucho las cosas para que luego a los agentes no les cueste tanto trabajo atar cabos.

No estaría demás reflexionar sobre esa denuncia de JUCIL.y que se pongan los medios necesarios.

Sánchez, Illa y Zapatero, en Lanzarote

Entre tanto, miren, decíamos que Pedro Sánchez anda tan desconectado del mundo en sus vacaciones de Lanzarote que la oposición empieza a estar incluso mosqueada.



Porque Sánchez está en el Palacio de La Mareta de Lanzarore, tan desconectado que hasta ayer por la noche, casi dos días después del drama, no se refirió en un tuit al asesinato de un niño de 11 años.





Pero es que Salvador Illa también se ha ido para Lanzarote, y está tan desconectado que ni siquiera se acordó de acudir al homenaje a las víctimas de los atentados de las Ramblas, a pesar de ostentar ya la condición de presidente de la Generalitat.

Pero es que el que también tiene una buena casa en Lanzarote es Zapatero. que está tan desconectado que todavía no ha tenido tiempo de denunciar el fraude electoral de Nicolás Maduro, siendo él un mediador con el chavismo como es.

Y, claro aquí una parte de la oposición empieza a barruntarse que “tanto silencio” y tanta coincidencia en Lanzarote no pueden ser casualidad.

Que aquí, más que desconectados del mundo lo que están haciendo Sánchez, Illa y Zapatero es rumiar la contraofensiva de septiembre para que el PSOE trate de sacar cabeza de un momento tan complicado como en el que se encuentra.

Porque Sánchez está acorralado por los problemas judiciales de su mujer y de su hermano, porque sigue siendo rehén del requete fugado Puigdemont para aprobar cualquier cosa en el Congreso y porque va a tener que explicar a los españoles, especialmente a los votantes del PSOE de fuera de Cataluña, cómo va a ser eso del supo fiscal catalán (que, se pongan como se pongan, va a ser un privilegio para una comunidad rica, a costa de perjudicar a medio y largo plazo a las menos ricas).

Y, seguramente, el “intento de respuesta” que luego tendrá más o menos éxito (y que a buen seguro será seguido a pies juntillas por el orfeón mediático sanchista) es lo que se está cociendo estos días en Lanzarote

Así que, de momento, el Partido Popular ya ha querido lanzar la primera pulla a ese clan de Lanzarote.

Dice Elías Bendodo, que estando Sánchez en Canarias y habiéndole solicitado una reunión el gobierno canario a cuenta de la crisis migratoria lo mínimo que podría hacer el presidente del gobierno es interesarse por ese problema sobre el terreno…

Pues no sabemos si Sánchez aprovechará su estancia en Lanzarote para reunirse con el gobierno de Canarias pero lo que sí ha hecho Moncloa es anunciar que el presidente va a reanudar su agenda política a finales de agosto precisamente con la inmigración ilegal como telón de fondo porque piensa visitar Mauritania, Gambia y Senegal entre el 27 y el 29 de este mes.

Pero reunirse con las autonomías que tienen el problema sobre el terreno, parece que no...

A todo esto, esta mañana vuelve a ser objeto de análisis un viejo conocido de la afición, como es el Consejo General del Poder Judicial.

Viejo conocido porque, como saben, dio muchísimo que hablar hasta que el órgano de gobierno de los jueces pudo ser renovado con el famoso acuerdo PP-PSOE.

Lo que pasa es que, aunque ahora ya no sea viejo ni esté caducado sino un Consejo General nuevo de trinca. ese órgano sigue siendo víctima de las divisiones ideológicas.

PSOE y PP atornillaron el acuerdo tanto, tanto, tanto repartiéndose los vocales al 50% que ahora algunos no se olvidan de cuál es su equipo o su escudería.

De manera que ya no es que lleven cuatro reuniones y todavía no se haya llegado a un consenso para nombrar al presidente del Tribunal Supremo y del propio Consejo, es que ayer los vocales conservadores propusieron condenar las graves palabras del ministro ÓSCAR PUENTE acusando al Supremo nada menos que de injerencia política por no aplicar la amnistía como quieren el PSOE y sus socios golpistas y resulta que los vocales izquierdistas se negaron a hacerlo.

Y si uno se mira la propuesta de condena no podía ser más sensata. Tan sólo se pedía a los políticos que se abstengan de atacar al poder judicial simplemente por hacer su trabajo.

Pues nada. Dicen los vocales progresistas que ellos sólo están ahí para abordar los asuntos más urgentes de nombramientos y que no van a entrar en esas cosas.

Traducido: que los vocales progresistas dan carta blanca a los ataques del poder político (ya sea ejecutivo o legislativo) al poder judicial.

Por eso les digo que lo del Consejo General del Poder Judicial nos va a seguir dando grandes momentos por más que esté renovado porque si no son capaces de nombrar al nuevo presidente del Supremo el día que toque renovar el puesto clave de presidente de la Sala de lo Penal…. ahí va haber que comprar palomitas para ver el espectáculo.

Y por si esto fuera poco coge Puigdemont y denuncia ante ese Consejo General del Poder Judicial al juez Llarena. Le acusa de estar retrasando a posta sus recursos para que aplique la amnistía como el quiere que se la apliquen (amnistiando también la malversación o el terrorismo).

En realidad, Puigdemont lo que está haciendo con esto es iniciar la estrategia a medio plazo para tratar de recusar a Llarena.

Ya ven... El fugado de la justicia pidiendo amparo al poder judicial… ante un juez que hace su trabajo. Fugado al que se le consistió la pataleta de ir y volver de Barcelona sin ser detenido, mientras Sánchez e Illa consiguieran controlar la Generalitat para luego irse los dos a Lanzarote.

A saber qué estará tramando…