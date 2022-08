Antonio Herraiz: "Ahora mismo Taiwán es el principal escenario de la disputa entre EE. UU. y China"

Vídeo

Hoy es uno de esos días en los que las justificaciones que nos dan desde una parte del gobierno tras los malos resultados del paro de julio ya las hemos escuchado otras veces, todo para bordear el baño de realidad. Seguro que recuerdas las excusas que lanzaban cuando empezó a subir la inflación, cuando empezaron a subir los precios.

Que iba a ser algo pasajero y que había que analizar los datos con la suficiente perspectiva, pues ahora con los datos del paro registrado del mes de julio, está pasando lo mismo, nos dicen que es algo coyuntural, que hay que leer los datos en el contexto de la reforma laboral y no de manera aislada, y todo para no reconocer la realidad.

Y, ¿cuál es la realidad que nos deja julio?, que España ha destruido 7.366 empleos por primera vez desde que hay registros. Un mes que tradicionalmente es bueno para el empleo por las contrataciones turísticas, el paro ha crecido en 3.230 personas, desde 2008 no crecía el paro en un mes de julio y no hace falta recordar lo que teníamos ese año, con una crisis financiera galopante. La pregunta que nos hacemos es si las malas cifras del pasado mes, si el negro julio supone en materia de empleo un cambio de ciclo o es algo puntual, un bache inesperado en medio del camino, pues Pedro Sánchez apuesta por lo segundo.

Estamos acostumbrados a que Sánchez desvíe la atención de los datos, aunque sean tan rotundos y malos como los últimos del paro. Sí que ha sido más cautelosa, la vicepresidenta Nadia Calviño y ha empezado a cambiar el relato, ha dicho que vienen curvas, que hay que preparase para lo peor, y lo peor va a venir en cuanto pase el verano, lo fijan en el invierno, pero ya en otoño vamos a seguir cayendo, con la amenaza de esa palabra tan temida en todas las economías como es la recesión, que según el consejo general de economistas de España asomará a finales de año, con la tendencia que llevaba el mercado laboral si julio tradicionalmente es un buen mes para la creación de empleo, gracias al turismo, gracias al sector servicios, ¿por qué este mazazo?

Lo primero que hay que decir es que es una señal que se suma a una serie de malos datos económicos como la ralentización de la propia economía o la inflación. Si todo es más caro, si todos somos más pobres, tenemos menos dinero para comprar y si se vende menos, hay que despedir a gente, es una situación en la que se van encadenando factores aunque el gobierno prefiere detenerse en aspectos demasiado puntuales, demasiado coyunturales, nos dicen que con este calor abrasador las cosechas han mermado y que se han despedido trabajadores en la agricultura, que con este calor también ha pasado lo mismo en la construcción en la que se han parado obras, que ha acabado el curso escolar, se ponen fin a los contratos de profesores interinos. Esto pasa todos los años, pero se agarran a ello. Y que parte de los contratos se adelantaron a junio. Lejos de justificaciones, el panorama no es nada alentador y el que no lo quiera ver tiene problema serio.

Esto en cuanto el paro. Y en un contexto económico de máxima incertidumbre, vamos conociendo uno de los grandes objetivos del plan de ahorro energético aprobado por el gobierno. No mira a largo plazo aumentando la diversificación de nuestro suministro energético, ni siquiera se aproxima a otras fuentes de energía, y hablo de la nuclear, como se plantean en otros países vecinos.

Aquí de momento el ahorro te lo endosan a ti para que apechugues y, si no cumples, exponerte a una multa económica. Es cierto que como tal, en el decreto publicado en el BOE no se incluyen las sanciones como tal. Pero sí las hay porque se aplica el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que contempla sanciones entre 60.000 euros y 100 millones euros. Esto último en un caso muy extremo. Cuando un incumplimiento provoque daños muy graves en personas o el medio ambiente.

¿A que ya vamos entendiendo mucho mejor el objetivo de esta nueva normativa? Siempre que se pueda, recaudar. Aun así, y en esto venimos insistiendo esta semana, no aclaran cómo se va a vigilar, quién va a entrar a un comercio a comprobar si tienen el aire a 27 a 26 o a 25 grados.

Lo que se ha abierto es un debate importante entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid después de que Díaz Ayuso haya anunciado que Madrid no se apaga. De momento en el Gobierno de Ayuso lo están analizando para determinar si es o no es inconstitucional.

Es decir, que en aquello en el que vean competencias autonómicas, por ejemplo, en los comercios, no les van a obligar a que cumplan estas medidas. Que, por cierto, se van a extender hasta noviembre de 2023, que es cuando está previsto que comience la campaña electoral para las generales. Porque Sánchez ya ha dicho que de adelanto, nada de nada.

Pues ante esa negativa del Gobierno de Ayuso, después de coger el superpuma rumbo a la base de Torrejón, después de coger el Falcon para viajar a Mallorca y despachar con el Rey, Sánchez advertía a Ayuso.

La ley se cumple. Eso, Pedro Sánchez, lo podría decir con igual rotundidad en Cataluña. Donde no solo no se cumplen sentencias como la que obliga a que en los colegios catalanes se impartan las clases, al menos en un 25%, en español. No solo eso.

Con el apoyo de los socialistas, los separatistas van a sortear la norma para que se impida que en una comunidad de España, se enseñe en español. Pero Sánchez nos tranquiliza porque en esto del ahorro energético la ley se va a cumplir.

Hoy hay que mirar a una isla del mar de China. Ahora mismo en Taiwán es mediodía. Son seis horas más que en España y durante toda la jornada allí va a seguir con su visita oficial la presidenta de la cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi.

Es la tercera autoridad estadounidense y esta mañana se ha reunido con la mandataria de Taiwán, que se llama Tsai Ing Weng. Un encuentro en el que le ha prometido que no les van a abandonar.

A Nancy Pelosi le habían desaconsejado la visita, no solo las autoridades chinas. También el propio Gobierno estadounidense. Ahora mismo Taiwán es el principal escenario de la disputa entre EEUU y China. En ningún momento Washington ha reconocido a Taiwán como estado independiente. Pero sí que mantiene relaciones con la isla, lo que irrita de forma especial a China. ¿Por qué? Porque el Gobierno chino no reconoce este territorio como soberano y aspira a la reunificación de Taiwán. Desde la guerra civil de 1945, Taiwán, de facto, funciona como un estado independiente pero con una compleja situación jurídica y diplomática.

El caso es que Nancy Pelosi se ha ido a Taiwán y Pekín lo ve como una provocación.

Y China no puede permitir quedarse de brazos cruzados. ¿Va a ir a más? Las relaciones entre EEUU y el gigante asiático están ya muy deterioradas de por sí. Pero esta visita va a aumentar la grieta.

De momento, hay varios movimientos. El primero, China ha llamado a consultas al embajador estadounidense en Pekín. El segundo, el ejército chino ha iniciado maniobras militares con fuego real frente a las costas de Taiwán. Y tercero, Otros movimientos menores como la suspensión de la importación de cítricos y caballa congelada desde Taiwán.

Desde la casa Blanca responden que este viaje no cambia nada en sus relaciones con China y en su consideración sobre Taiwán. Pero a la vez se muestran fuertes.

Vamos a estar muy pendientes de esta visita porque estamos hablando no solo de una isla en la que viven 23 millones de taiwaneses. Estamos hablando de la relación entre las dos potencias más importantes del mundo.

Audio