Pilar García Muñiz: "Lo que ha hecho Alemania con la Sputnik es lo mismo que ha intentado Ayuso"

Estamos a viernes 9 de abril. Terminamos una semana en la que uno de los temas protagonistas ha sido sin duda la vacunación. Es de los asuntos que más preocupa ahora mismo en todo el mundo. Es vital, y nunca mejor dicho lo de vital, acelerar su ritmo para poder controlar el virus y evitar más fallecimientos. De ella también depende que podamos recuperar pronto cierta normalidad y por supuesto que la economía deje de sufrir cómo está sufriendo y empiece su recuperación.

La buena noticia es no se ha parado de vacunar. De hecho, ayer se batió un nuevo récord de vacunación en un solo día. Se administraron algo más de 453.000 dosis. Es la jornada en la que más pinchazos se han puesto. Es una cifra que se debe mantener cada día si queremos alcanzar ese objetivo al que el presidente del gobierno se comprometió el martes. Lo anunció por cierto como si fuera una novedad. Como si la ministra de Sanidad no lo hubiera estado repitiendo como un mantra en los días anteriores. Pero claro, aquí hay dos problemas: el primero es de confianza. No hace falta que les recuerde que Pedro Sánchez ya dio por terminada la pandemia el pasado mes de junio cuando dijo que habíamos vencido al virus y que saldríamos más fuertes. Pues, nueve meses después, aquí estamos. Aún con el virus, con una cuarta ola en ciernes y con una economía que no puede estar más debilitada. Y el segundo problema, tiene que ver con las matemáticas, con las cuentas. Les decía hace un momento que el ayer se pusieron algo más de 435 mil vacunas es una cifra bastante alta. Pues para alcanzar el objetivo de Sánchez hay que seguir vacunando a este ritmo todos los días desde ahora hasta finales de agosto. Todos los días, sin excepción. ¿Será posible aguantar este ritmo? ¿Lo podrán asumir las CCAA? ¿Llegarán suficientes vacunas para poner esa cantidad cada día? El plazo es tan ajustado que el calendario de Sánchez se puede venir abajo ante cualquier mínimo contratiempo y desde que empezó la vacunación han surgido unos cuantos.