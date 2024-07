Herrera, sobre Begoña Gómez: "Le crearon una cátedra a dedo y la dedicó a la captación de fondos"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Buenos y calurosos días para este 19 de julio que, como le venimos contando, se supone que hoy es el pico de calor y a partir de mañana la cosa se tranquilice un poco. Pero no crean que demasiado. Hoy es el día que el calor informativo toma cuerpo. Ya veremos con qué resultado con la declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado. Está siendo investigada. Puede ser acusada, o no, ya veremos. Esto tiene trascendencia penal o no tiene trascendencia penal lo que nos ocupa, pero se va a sentar en el banquillo por dos delitos.

El primer punto de atención van a ser cuestiones estético-formales. ¿Por dónde va a entrar Begoña Gómez? Seguramente por el garaje. Yo creo que es un tema menor. Se puede entender la decisión de la juez decana de que entre por el garaje y se vaya discretamente.

Otra duda es el despliegue que va a montar Marlaska en los juzgados de plaza de Castilla. Esa sensación de poderío. A ver si amedrentamos al juez Peinado y que eso parezca una redada. Veremos si hoy se repiten algunas escenas bochornosas como el día que fue a no declarar por primera vez.