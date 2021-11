Herrera: “¿Qué hay detrás de esa subida histórica de los precios?”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Buenos damas y caballero pues espero que estén ustedes muy bien en una mañana de jueves, en una mañana de San Carlos Borromeo. Todos los que se llamen Carlos, Carlota, Carolinas, que sepan que hoy es su santo y que pueden esperar anhelantemente algún presente de sus personas más cercanas, más allegadas, más querías o no necesariamente.

LA RADIO, A PIE DE CALLE

Bueno, hoy va a ser un día muy muy interesante. Mire, la radio tiene que estar allá dónde están las inquietudes, la radio, los medios de comunicación en general, donde están las inquietudes de la gente. ¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas? En el desabastecimiento y en el precio de las cosas. ¿Y cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más? ¿Y durante cuánto tiempo va a faltar o va a haber abundancia de determinadas materias que son elementales en nuestra alimentación o en nuestra subsistencia?

Seguramente a usted le preocupa eso, porque usted hace la compra cada semana o cada, o cada 3 días, o cada 10 días, da igual. En el momento en el que está delante del puesto del mercado, en la lineal del supermercado y ve que los tomates de ensalada -le ponía yo el ejemplo a las 6 de la mañana, puedo ponerle otro pero- los tomates de ensalada que hace un año iban a 1’77 ahora están a 2,07 € el kilo. Y usted dice, vaya esto es, ver pues madre mía, 30 céntimo son; bueno 30 céntimos, 30 céntimos… claro, pero luego usted se da cuenta que además del tomate pasa lo mismo con la pera y con la manzana, con el conejo, con el cerdo y con el pollo. Y ya son 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30, son varios 30 y varios días al mes en los que usted suma esos 30 + 30+ 30, con lo cual oiga el aceite de oliva estaba por debajo de los 4 euros, ahora lo superan claramente. El aceite de oliva siempre ha estado mal pagado, porque el aceite de oliva es un bien energético, gastronómico y cultural, ecológico y de todos los ámbitos que merece más de 4 €; pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y usted dice bueno, vamos a ver qué está pasando con las cebollas y con los ajos, el ajo, oiga, estaba hace un año a una cantidad y ahora se ha incrementado casi un 800%; las cebollas un 700 %, las sandías un 650 %, las patatas son un 582 %... y usted ahora dirá, aquí se lo está llevando alguien.

Aquí, vamos a ver, os agricultores estarán ricos. No, no, usted sabe, el ajo por ejemplo, es un caso paradigmático, al agricultor se le paga 65 céntimos el kilo. En un supermercado, en el extremo de la cadena de distribución, cuesta 5,75 céntimos. De 65 céntimos a 5,75 € y también, una vez más, se hace usted la misma pregunta, pero ¿eso cómo es posible? Bueno, pues es que el ajo no solamente hay que recogerlo, después hay que guardarlo, hay que transportarlo, hay que conservarlo, hay que hay que distribuirlo y luego hay que venderlo en un local que tiene mucha luz, que tiene aire acondicionado donde trabajan personas, donde se pagan impuestos, etc, etc… Y esa cadena que siempre hemos entendido que daba un resultado concreto, ahora da un resultado con muchísimo, muchísimo más. ¿Por qué? Porque, en fin no hay que ser un lince, oiga ¿cuánto ha subido el transporte que utiliza combustible? Preguntémonos cuánto ha subido el combustible, ¿qué carestía hay ahora mismo de conductores para transportar? ¿Qué carestía hay de barcos para llevar trigo de un lugar a otro? Cereales, el cereal se ha puesto literalmente por las nubes. El trigo, aproximadamente, ha aumentado un 40%. El trigo no solamente sirve para que hagamos el pan, también para alimentar al ganado, para otras muchas cosas. Las materias primas no han parado de crecer en los últimos meses.