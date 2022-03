Herrera: “Putin seguramente se quede con Ucrania pero, va a pagar un precio altísimo y de largo recorrido"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

¿Cómo llevan la calima? Cómo llevan este polvo en suspensión que ha venido desde el Sáhara que ya lo conocieron los canarios hace 2 años, aproximadamente, y los que estábamos en Canarias; y hoy lo conoce los peninsulares especialmente más al este que al oeste, pero también hacia el norte. Bueno, prácticamente media península ha quedado tocada por este aire sahariano que hace que esto parezca Marte, que mañana va a seguir más o menos quizás algo menos y, que ya a partir del jueves por la noche posiblemente se disipe. La verdad es que el aire en España era el más sucio de todo el planeta pero esto es lo que tiene el que la primera vez virus, la Filomena, el volcán ahora, la calima y, siempre Sánchez de por medio.













LOS SINDICATOS GUARDAN SILENCIO





Miren, hoy pensaba empezar la crónica del día dándoles cuenta a ustedes del calendario de movilizaciones de los sindicatos para protestar contra el empobrecimiento de los españoles, para exigirle a Sánchez que adelante rebajas fiscales y hacerlo, además, ciudad por ciudad. Pero, cada día, con los horarios… me pensaba llevar media hora, aquí hablando para que ustedes se pudieran organizar, acudir. Pero es que no he sido capaz de encontrar ni una convocatoria de COOO y de UGT, ni una. Hombre, he encontrado las que hicieron entre el 19 y el 23 de febrero del 2017 por la subida de la luz 20 veces inferior a la que ahora padecen los españoles, pero entonces gobernaba Rajoy y ahora gobierna Georgino. Para que estos tipos, a estos tipos, la luz a 44 € creaba pobreza infantil, arruinaba familias, mandaba la quiebra España… ahora, con el litro de gasolina a precio de Vega Sicilia, el gas por las nubes, la cesta de la compra imposible, no pasa nada. No, no pasa nada porque antes gobernaba Rajoy y dos, porque su silencio además ahora está muy bien remunerado, muy bien remunerado, y en eso están.