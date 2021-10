Herrera: “A Meritxell Batet se le está poniendo cara de Carme Forcadell”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, es muy tarde ¿verdad? 8 de la mañana, 7 en Canarias, y venimos estando como le venimos contando en la Universidad Europea, aquí en Villaviciosa de Odón, donde hoy este claustro tiene a bien nombrar Doctor Honoris Causa a Iñaki Gabilondo y a mi persona. Cosa inexplicable, pero que en cualquier caso hay que agradecer de todo corazón, además.

En esta universidad, aquí en Villaviciosa de Odón, también en Alcobendas, universidad de clases presenciales y clases online que congrega a 16.000 alumnos, 11. 500 de los cuales están ahora mismo en esta sala en la que encontramos haciendo el programa, a los que yo les agradezco mucho. ¿Sois de madrugar o no? Sois de estudiar por la noche, ¿no, verdad? No, porque les veo carita de haber llegado con el párpado caído todavía. Bueno, pues tranquilos, porque si os queréis dedicar al oficio del periodismo o hay que trasnochar o hay que madrugar, no hay más porque hay que echarle muchas hora.

EL 'PLAN P POR P' DE OTEGI

¡Qué poco ha durado!, qué poco ha durado este encantamiento que ayer se producía y que este ejército de panolis que, por cierto, trabaja en medios de comunicación en España, tradujo en unas emociones, en una subida de azúcar que ciertamente hacían peligrar la curva de glucosa. Porque había dicho, aparecido el señor Otegi diciendo que el dolor causado y que no tenía que haber pasado… y muchos dijeron qué gran paso, es un pequeño paso para un vasco pero un gran paso para la humanidad y todas estas cosas. Y luego, al final resultó que no. Hoy tenemos, la verdad, los comentaristas, los informadores el trabajo medio hecho; nos han dado el titular perfecto. Resulta quetodo respondía a un plan P por P, es decir, presupuestos por presos. Y ayer fue curioso comprobar como hay gente que todavía a estas alturas necesitan que les hagan un croquis, un croquis de las cosas, parece que no conozcan a las personas.